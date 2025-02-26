Divisas / RCKY
RCKY: Rocky Brands Inc
29.55 USD 0.36 (1.23%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RCKY de hoy ha cambiado un 1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.02, mientras que el máximo ha alcanzado 30.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rocky Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
29.02 30.63
Rango anual
11.93 32.00
- Cierres anteriores
- 29.19
- Open
- 29.35
- Bid
- 29.55
- Ask
- 29.85
- Low
- 29.02
- High
- 30.63
- Volumen
- 82
- Cambio diario
- 1.23%
- Cambio mensual
- -1.86%
- Cambio a 6 meses
- 67.80%
- Cambio anual
- -7.25%
