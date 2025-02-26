Währungen / RCKY
RCKY: Rocky Brands Inc
29.99 USD 0.63 (2.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCKY hat sich für heute um -2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.99 bis zu einem Hoch von 30.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rocky Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.99 30.83
Jahresspanne
11.93 32.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.62
- Eröffnung
- 30.83
- Bid
- 29.99
- Ask
- 30.29
- Tief
- 29.99
- Hoch
- 30.83
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -2.06%
- Monatsänderung
- -0.40%
- 6-Monatsänderung
- 70.30%
- Jahresänderung
- -5.87%
