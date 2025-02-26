Valute / RCKY
RCKY: Rocky Brands Inc
29.08 USD 1.54 (5.03%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCKY ha avuto una variazione del -5.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.01 e ad un massimo di 30.83.
Segui le dinamiche di Rocky Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RCKY News
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Rocky Brands stock rating upgraded by Baird on strong brand performance
- Rocky Brands declares quarterly dividend of $0.155 per share
- Gold Gains 1%; Wingstop Shares Spike Higher - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- Rocky Brands, Inc. (RCKY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rocky Brands rockets as Q2 earnings double analyst estimates
- Earnings call transcript: Rocky Brands Q2 2025 earnings beat expectations
- Rocky Brands earnings beat by $0.30, revenue topped estimates
- Rocky Brands director Dwight Smith acquires $4,691 in stock
- Rocky Brands' Optimistic Guidance Will Be Extremely Hard To Achieve (NASDAQ:RCKY)
- Rocky Brands Declares Quarterly Cash Dividend
- Crocs, Skechers Among Footwear Rally Winners Despite Tariff Pressure
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- Rocky Brands, Inc. (RCKY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
29.01 30.83
Intervallo Annuale
11.93 32.00
- Chiusura Precedente
- 30.62
- Apertura
- 30.83
- Bid
- 29.08
- Ask
- 29.38
- Minimo
- 29.01
- Massimo
- 30.83
- Volume
- 109
- Variazione giornaliera
- -5.03%
- Variazione Mensile
- -3.42%
- Variazione Semestrale
- 65.13%
- Variazione Annuale
- -8.73%
21 settembre, domenica