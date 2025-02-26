Dövizler / RCKY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RCKY: Rocky Brands Inc
29.08 USD 1.54 (5.03%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RCKY fiyatı bugün -5.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.01 ve Yüksek fiyatı olarak 30.83 aralığında işlem gördü.
Rocky Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCKY haberleri
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Rocky Brands stock rating upgraded by Baird on strong brand performance
- Rocky Brands declares quarterly dividend of $0.155 per share
- Gold Gains 1%; Wingstop Shares Spike Higher - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- Rocky Brands, Inc. (RCKY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rocky Brands rockets as Q2 earnings double analyst estimates
- Earnings call transcript: Rocky Brands Q2 2025 earnings beat expectations
- Rocky Brands earnings beat by $0.30, revenue topped estimates
- Rocky Brands director Dwight Smith acquires $4,691 in stock
- Rocky Brands' Optimistic Guidance Will Be Extremely Hard To Achieve (NASDAQ:RCKY)
- Rocky Brands Declares Quarterly Cash Dividend
- Crocs, Skechers Among Footwear Rally Winners Despite Tariff Pressure
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- Rocky Brands, Inc. (RCKY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
29.01 30.83
Yıllık aralık
11.93 32.00
- Önceki kapanış
- 30.62
- Açılış
- 30.83
- Satış
- 29.08
- Alış
- 29.38
- Düşük
- 29.01
- Yüksek
- 30.83
- Hacim
- 109
- Günlük değişim
- -5.03%
- Aylık değişim
- -3.42%
- 6 aylık değişim
- 65.13%
- Yıllık değişim
- -8.73%
21 Eylül, Pazar