Divisas / INTT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INTT: inTest Corporation
7.70 USD 0.40 (5.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INTT de hoy ha cambiado un 5.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.46, mientras que el máximo ha alcanzado 7.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas inTest Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTT News
- Lake Street Capital Markets asume cobertura de acciones de inTEST con calificación de Compra
- Lake Street Capital Markets asume cobertura de inTEST con calificación de Compra
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on inTEST stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy inTest (INTT) Stock?
- Why Fast-paced Mover inTest (INTT) Is a Great Choice for Value Investors
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- Fast-paced Momentum Stock inTest (INTT) Is Still Trading at a Bargain
- Are Investors Undervaluing inTest (INTT) Right Now?
- inTEST Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:INTT)
- inTEST Corporation (INTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- inTest Corporation (INTT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- inTest Q2 2025 slides: Sequential growth amid market challenges, debt reduction continues
- InTest secures $2.6 million defense contract for thermal test systems
- InTEST Stock: Battling Market Headwinds (NYSE:INTT)
- InTest Corporation Announces Leadership Transition in Environmental Technologies Division
Rango diario
7.46 7.88
Rango anual
5.24 9.77
- Cierres anteriores
- 7.30
- Open
- 7.46
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Low
- 7.46
- High
- 7.88
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- 5.48%
- Cambio mensual
- 10.00%
- Cambio a 6 meses
- 10.95%
- Cambio anual
- 9.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B