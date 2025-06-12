Währungen / INTT
INTT: inTest Corporation
7.79 USD 0.11 (1.39%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INTT hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.71 bis zu einem Hoch von 7.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die inTest Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.71 7.91
Jahresspanne
5.24 9.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.90
- Eröffnung
- 7.91
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Tief
- 7.71
- Hoch
- 7.91
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- 11.29%
- 6-Monatsänderung
- 12.25%
- Jahresänderung
- 10.65%
