Moedas / INTT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
INTT: inTest Corporation
7.84 USD 0.14 (1.82%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INTT para hoje mudou para 1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.62 e o mais alto foi 7.85.
Veja a dinâmica do par de moedas inTest Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTT Notícias
- Lake Street Capital Markets assume cobertura da ação inTEST com classificação de Compra
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on inTEST stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy inTest (INTT) Stock?
- Why Fast-paced Mover inTest (INTT) Is a Great Choice for Value Investors
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- Fast-paced Momentum Stock inTest (INTT) Is Still Trading at a Bargain
- Are Investors Undervaluing inTest (INTT) Right Now?
- inTEST Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:INTT)
- inTEST Corporation (INTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- inTest Corporation (INTT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- inTest Q2 2025 slides: Sequential growth amid market challenges, debt reduction continues
- InTest secures $2.6 million defense contract for thermal test systems
- InTEST Stock: Battling Market Headwinds (NYSE:INTT)
- InTest Corporation Announces Leadership Transition in Environmental Technologies Division
Faixa diária
7.62 7.85
Faixa anual
5.24 9.77
- Fechamento anterior
- 7.70
- Open
- 7.62
- Bid
- 7.84
- Ask
- 8.14
- Low
- 7.62
- High
- 7.85
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 1.82%
- Mudança mensal
- 12.00%
- Mudança de 6 meses
- 12.97%
- Mudança anual
- 11.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh