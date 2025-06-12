Valute / INTT
INTT: inTest Corporation
7.91 USD 0.01 (0.13%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INTT ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.71 e ad un massimo di 7.91.
Segui le dinamiche di inTest Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
INTT News
- Lake Street Capital Markets assume la copertura del titolo inTEST con rating Buy
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on inTEST stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy inTest (INTT) Stock?
- Why Fast-paced Mover inTest (INTT) Is a Great Choice for Value Investors
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- Fast-paced Momentum Stock inTest (INTT) Is Still Trading at a Bargain
- Are Investors Undervaluing inTest (INTT) Right Now?
- inTEST Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:INTT)
- inTEST Corporation (INTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- inTest Corporation (INTT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- inTest Q2 2025 slides: Sequential growth amid market challenges, debt reduction continues
- InTest secures $2.6 million defense contract for thermal test systems
- InTEST Stock: Battling Market Headwinds (NYSE:INTT)
- InTest Corporation Announces Leadership Transition in Environmental Technologies Division
Intervallo Giornaliero
7.71 7.91
Intervallo Annuale
5.24 9.77
- Chiusura Precedente
- 7.90
- Apertura
- 7.91
- Bid
- 7.91
- Ask
- 8.21
- Minimo
- 7.71
- Massimo
- 7.91
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- 13.00%
- Variazione Semestrale
- 13.98%
- Variazione Annuale
- 12.36%
21 settembre, domenica