Devises / INTT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
INTT: inTest Corporation
7.91 USD 0.01 (0.13%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INTT a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.71 et à un maximum de 7.91.
Suivez la dynamique inTest Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTT Nouvelles
- Lake Street Capital Markets reprend la couverture de l’action inTEST avec une recommandation d’achat
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on inTEST stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy inTest (INTT) Stock?
- Why Fast-paced Mover inTest (INTT) Is a Great Choice for Value Investors
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- Fast-paced Momentum Stock inTest (INTT) Is Still Trading at a Bargain
- Are Investors Undervaluing inTest (INTT) Right Now?
- inTEST Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:INTT)
- inTEST Corporation (INTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- inTest Corporation (INTT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- inTest Q2 2025 slides: Sequential growth amid market challenges, debt reduction continues
- InTest secures $2.6 million defense contract for thermal test systems
- InTEST Stock: Battling Market Headwinds (NYSE:INTT)
- InTest Corporation Announces Leadership Transition in Environmental Technologies Division
Range quotidien
7.71 7.91
Range Annuel
5.24 9.77
- Clôture Précédente
- 7.90
- Ouverture
- 7.91
- Bid
- 7.91
- Ask
- 8.21
- Plus Bas
- 7.71
- Plus Haut
- 7.91
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- 13.00%
- Changement à 6 Mois
- 13.98%
- Changement Annuel
- 12.36%
20 septembre, samedi