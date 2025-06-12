货币 / INTT
INTT: inTest Corporation
7.63 USD 0.33 (4.52%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INTT汇率已更改4.52%。当日，交易品种以低点7.46和高点7.88进行交易。
关注inTest Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INTT新闻
- Lake Street Capital Markets 对 inTEST 股票重新开始覆盖并给予买入评级
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on inTEST stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy inTest (INTT) Stock?
- Why Fast-paced Mover inTest (INTT) Is a Great Choice for Value Investors
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- Fast-paced Momentum Stock inTest (INTT) Is Still Trading at a Bargain
- Are Investors Undervaluing inTest (INTT) Right Now?
- inTEST Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:INTT)
- inTEST Corporation (INTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- inTest Corporation (INTT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- inTest Q2 2025 slides: Sequential growth amid market challenges, debt reduction continues
- InTest secures $2.6 million defense contract for thermal test systems
- InTEST Stock: Battling Market Headwinds (NYSE:INTT)
- InTest Corporation Announces Leadership Transition in Environmental Technologies Division
日范围
7.46 7.88
年范围
5.24 9.77
- 前一天收盘价
- 7.30
- 开盘价
- 7.46
- 卖价
- 7.63
- 买价
- 7.93
- 最低价
- 7.46
- 最高价
- 7.88
- 交易量
- 38
- 日变化
- 4.52%
- 月变化
- 9.00%
- 6个月变化
- 9.94%
- 年变化
- 8.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值