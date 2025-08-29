Divisas / GCO
GCO: Genesco Inc
34.58 USD 0.90 (2.67%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GCO de hoy ha cambiado un 2.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.14, mientras que el máximo ha alcanzado 35.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Genesco Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GCO News
Rango diario
34.14 35.53
Rango anual
16.21 44.80
- Cierres anteriores
- 33.68
- Open
- 34.24
- Bid
- 34.58
- Ask
- 34.88
- Low
- 34.14
- High
- 35.53
- Volumen
- 513
- Cambio diario
- 2.67%
- Cambio mensual
- 8.37%
- Cambio a 6 meses
- 62.73%
- Cambio anual
- 31.13%
