GCO: Genesco Inc
33.68 USD 0.24 (0.72%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GCO за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.92, а максимальная — 33.79.
Следите за динамикой Genesco Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
32.92 33.79
Годовой диапазон
16.21 44.80
- Предыдущее закрытие
- 33.44
- Open
- 33.53
- Bid
- 33.68
- Ask
- 33.98
- Low
- 32.92
- High
- 33.79
- Объем
- 348
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 5.55%
- 6-месячное изменение
- 58.49%
- Годовое изменение
- 27.72%
