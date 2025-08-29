Währungen / GCO
GCO: Genesco Inc
35.31 USD 0.73 (2.11%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GCO hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.48 bis zu einem Hoch von 35.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genesco Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GCO News
- Here's How Bloomingdale's & Bluemercury Drive Macy's Growth in 2025
- Kohl's Growth Fueled by Sephora Partnership, Category Expansion
- What Drove BBWI's Raised Guidance After a Strong Q2 Performance?
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Can Zumiez's North American Strength Drive a Lasting Turnaround?
- Are Investors Undervaluing Genesco (GCO) Right Now?
- Despite Fast-paced Momentum, Genesco (GCO) Is Still a Bargain Stock
- Can WWW Sustain Its Broad-Based Margin Expansion Into 2025 & Beyond?
- Lands' End Q2 Loss Wider Than Expected, Digital Revenues Down 5.6%
- Walmart Expansion on Track, to Launch Branded Stores in South Africa
- Will Sally Beauty's Strategies & Happy Beauty Concept Power Growth?
- Is Urban Outfitters Set to Extend Its Multi-Brand Momentum in FY26?
- Is Coach Becoming the Most Influential Brand in Tapestry's Portfolio?
- ZUMZ Stock Gains 15% on Narrower-Than-Expected Q2 Loss, Comps Rise Y/Y
- ULTA Launches Stores in Mexico, On Track With International Growth
- American Eagle Surges on Solid Q2 Earnings, Aerie Comps Rise 3%
- GIII's Q2 Earnings Beat, FY26 Sales View Trimmed Amid Tariff Headwinds
- Dollar Tree Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Comps Rise 6.5%
- Macy's Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise Y/Y, FY25 View Up
- Genesco Q1 Sales Rise on Journeys Growth
- Burlington Stores' Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Sales & Margins
- Gap Q2 Earnings Surpass Estimates, Comparable Sales Up 1%
Tagesspanne
34.48 35.35
Jahresspanne
16.21 44.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.58
- Eröffnung
- 35.06
- Bid
- 35.31
- Ask
- 35.61
- Tief
- 34.48
- Hoch
- 35.35
- Volumen
- 220
- Tagesänderung
- 2.11%
- Monatsänderung
- 10.65%
- 6-Monatsänderung
- 66.16%
- Jahresänderung
- 33.90%
