Moedas / GCO
GCO: Genesco Inc
34.58 USD 0.90 (2.67%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GCO para hoje mudou para 2.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.14 e o mais alto foi 35.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Genesco Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GCO Notícias
Faixa diária
34.14 35.53
Faixa anual
16.21 44.80
- Fechamento anterior
- 33.68
- Open
- 34.24
- Bid
- 34.58
- Ask
- 34.88
- Low
- 34.14
- High
- 35.53
- Volume
- 513
- Mudança diária
- 2.67%
- Mudança mensal
- 8.37%
- Mudança de 6 meses
- 62.73%
- Mudança anual
- 31.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh