AAPL: Apple Inc

237.88 USD 1.11 (0.46%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAPL hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 236.65 bis zu einem Hoch von 241.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Apple Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Handelsanwendungen für AAPL

Atlas Advisors Capital Management
Ruben Spaander E V Lee
Experten
Herzlichen Glückwunsch - dies ist heute Ihre erste Beschreibung, die nicht von ChatGPT geschrieben wurde. Mein Ziel war es, etwas Geradliniges und Zuverlässiges zu entwickeln: einen Aktienmanager, der ehrlich und einfach zu bedienen ist. Wählen Sie Ihre Aktien, legen Sie Ihr Risiko fest und lassen Sie Atlas Advisor den Rest erledigen. Er findet hochwertige Einstiegsmöglichkeiten, geht mit kontrollierten Stop-Losses in den Handel und sichert die Gewinne, wenn die Marktbedingungen schwächer we
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experten
Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM Die Strategie ist auf IC Markets Daten von 2018-2025 optimiert. Der EA geht nur long aka. Aktienkauf mit Trailing-Stop Live Signal (Handel mit 3% Kontoguthaben Risiko) Backtest & Setup Anleitung : Um den EA korrekt zu testen und auszuführen, benötigen Sie den BankOrderFlow_update Indikator. Senden Sie mir eine PM,
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
EA Revolution - Intelligentes Kaufen und Halten Dieser EA wurde für diejenigen entwickelt, die an die Buy-and-Hold-Strategie glauben, diese aber auf die nächste Stufe heben wollen. Anstatt Positionen tagelang oder wochenlang offen zu halten, kauft und verkauft dieses System täglich und vermeidet so die Risiken von Marktlücken , eliminiert Swap-Kosten und verbessert das Risikomanagement. Das Ziel ist einfach: Beibehaltung der traditionellen Anlagephilosophie, aber mit einer dynamischeren und effi
Currency Picker
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Exemplare kosten 50$ und werden dann in den Originalpreis umgewandelt. Currency Picker EA ist einer der besten Auto Trading Roboter für Währungen, Rohstoffe und Aktien. Es gibt guten Gewinn. Empfohlene Symbole: USOIL, LINKUSD, NZDJPY, EURUSD, EURNZD CADJPY. NZDCAD, NSDUSD, EURCAD, AUDUSD, BABA,,CHTR, XALUSD, AMGN, HD, MCD, CADJPY, AAPL,AMZN Ect.... Eingaben: Alle Instrumente arbeiten gut in diesem EA inp6_ProfitPips =30 Alle SL und TP= 0 inp12_Einkommen = -100 Sie können auch Ih
Too good to be true but true
German Mazzaferro
Experten
Dies ist Aktienhandel Algo basiert auf der berühmten "Zu gut um wahr zu sein" Strategie, dies ist ein Remake. Es wurden viele Verbesserungen vorgenommen. Tipp: Erstellen Sie ein Konto mit nur Aktienhandel, um Ihr Portfolio zu diversifizieren. Trending-Assets wie Aktien können große oder riesige Bewegungen bieten, die dieser EA auffangen kann. ***WICHTIGER HINWEIS: Dieser EA funktioniert am besten mit Roboforex Broker. ***Bitte verwenden Sie diese Empfehlung, wenn Sie ein Konto bei Roboforex ers
Tagesspanne
236.65 241.20
Jahresspanne
169.21 260.08
Vorheriger Schlusskurs
238.99
Eröffnung
239.95
Bid
237.88
Ask
238.18
Tief
236.65
Hoch
241.20
Volumen
97.235 K
Tagesänderung
-0.46%
Monatsänderung
3.56%
6-Monatsänderung
8.19%
Jahresänderung
3.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K