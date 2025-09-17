CotizacionesSecciones
ETHUSD: Ethereum vs US Dollar

4602.50 USD 109.14 (2.43%)
Sector: Criptodivisa Básica: Ethereum Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de ETHUSD de hoy ha cambiado un 2.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4477.75 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 4646.18 USD.

Siga la dinámica de los precios en Ethereum vs Bitcoin. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Ethereum en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ETHUSD News

Aplicaciones comerciales para ETHUSD

HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indicadores
SMC Precision AI - Indicador Institucional Smart Money Concept para MetaTrader 5 Desbloquee la ventaja del trading institucional con SMC Precision AI - un avanzado indicador Smart Money Concept (SMC) impulsado por IA y construido para traders serios que buscan precisión, claridad y configuraciones comerciales de alta probabilidad. Características principales:Smart Money Concepts (SMC) - Identifica zonas clave de liquidez, bloques de órdenes, zonas de mitigación y cambios en la estructura del m
ETH Bot
Arash Panahi
Asesores Expertos
ETH Bot – Robot de Trading ETHUSD para Gráfico H1 ETH Bot es un robot de trading inteligente y adaptativo diseñado específicamente para Ethereum (ETHUSD) en el marco temporal H1. Construido completamente sobre principios de análisis técnico sofisticado, ETH Bot prioriza la ejecución precisa a través de metodologías centradas en volumen — un elemento esencial para navegar en el entorno de trading dinámico de Ethereum. La base del marco algorítmico de ETH Bot se centra en el análisis de volumen e
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Asesor Elliott Wave  EA Descripción Elliott Wave EA  es una solución profesional de trading basada en los patrones de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este potente Asesor Experto identifica y opera formaciones de ondas con alta precisión, proporcionando a los traders una solución automatizada confiable para utilizar la teoría de ondas de Elliott. Características principales Reconocimiento inteligente de patrones - Algoritmo avanzado identifica patrones de ondas M & W con precisión excepcion
The Last King
Vitali Vasilenka
Asesores Expertos
The King Trading: Asesor de Trading Universal basado en indicadores técnicos y algoritmos propios. Diseñado para operar automatizadamente con cualquier instrumento financiero: pares de divisas, índices, materias primas, criptomonedas, etc. ¡Atención! ¡Escríbeme un mensaje privado para recibir la configuración, las instrucciones y un regalo! Características principales: Compatibilidad con todos los instrumentos de trading El Asesor se adapta a cualquier par o instrumento de trading. Cada activo
Trend Tracker EA
Ajman Nishal T
Asesores Expertos
Hola traders, soy Un asesor experto llamado "Trend Tracker EA" fue creado específicamente para los traders de baja capitalización para examinar las tendencias del mercado a través de un marco de tiempo inferior con confirmación de marco de tiempo superior . Para evaluar las condiciones de tendencia y controlar la entrada y salida de operaciones, utiliza técnicas de cruce de medias móviles en combinación con filtros personalizables. El EA dispone de funciones de gestión de operaciones, como la li
FREE
MultiAsset Trading EA
Harshika Govind
Asesores Expertos
Multi-Asset 2.01 Trading Bot - Forex, Gold & Crypto Strategy Multi-Asset Profitable EA v2.01 es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para MetaTrader 5 . Funciona en Forex , Materias Primas (XAUUSD) y Criptodivisas (BTCUSD, ETHUSD) , utilizando una estrategia de seguimiento de tendencias con gestión de riesgos incorporada y confluencia de indicadores avanzados. Características principales Compatibilidad multisímbolo: Soporta XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, y todos los demás pa
FREE
Arbi
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Asesores Expertos
Arbi V 0.1 es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para los comerciantes que buscan capitalizar las oportunidades de arbitraje en el mercado cryptocurrency. Desarrollado por Samir Ranguni, este EA automatiza una estrategia de comercio de doble par, la apertura simultánea de un entonces espera a que una caída del mercado especificado antes de iniciar nuevas operaciones. Ideal para los operadores que buscan un enfoque de manos libres para el comercio de criptomonedas, Arbi V 0.1 combina pr
FREE
Rango diario
4477.75 4646.18
Rango anual
1382.33 4862.75
Cierres anteriores
4493.36
Open
4493.00
Bid
4602.50
Ask
4602.80
Low
4477.75
High
4646.18
Volumen
170.640 K
Cambio diario
2.43%
Cambio mensual
3.57%
Cambio a 6 meses
153.95%
Cambio anual
76.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B