ETHUSD: Ethereum vs US Dollar

4595.02 USD 101.66 (2.26%)
Setor: Criptomoeda Base: Ethereum Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ETHUSD para hoje mudou para 2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4477.75 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 4646.18 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ethereum vs dólar americano. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ethereum mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
4477.75 4646.18
Faixa anual
1382.33 4862.75
Fechamento anterior
4493.36
Open
4493.00
Bid
4595.02
Ask
4595.32
Low
4477.75
High
4646.18
Volume
333.186 K
Mudança diária
2.26%
Mudança mensal
3.40%
Mudança de 6 meses
153.53%
Mudança anual
76.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh