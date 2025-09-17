Moedas / ETHUSD
ETHUSD: Ethereum vs US Dollar
4595.02 USD 101.66 (2.26%)
Setor: Criptomoeda Base: Ethereum Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ETHUSD para hoje mudou para 2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4477.75 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 4646.18 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ethereum vs dólar americano. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ethereum mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
ETH Bot – Robô de Trading ETHUSD para Gráfico H1 ETH Bot é um robô de trading inteligente e adaptativo projetado especificamente para Ethereum (ETHUSD) no timeframe H1. Construído inteiramente sobre princípios de análise técnica sofisticada, ETH Bot prioriza execução precisa através de metodologias centradas em volume — um elemento essencial para navegar no ambiente de trading dinâmico do Ethereum. A fundação da estrutura algorítmica do ETH Bot concentra-se na análise de volume em tempo real ta
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Consultor Elliott Wave EA Descrição Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott. Características principais Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional Tecnolo
The Last King
Vitali Vasilenka
The King Trading — Consultor de Negociação Universal baseado em indicadores técnicos e algoritmos proprietários. Ele foi projetado para negociação automatizada em qualquer instrumento financeiro: pares de moedas, índices, commodities, criptomoedas, etc. Atenção!!! Envie-me uma mensagem privada para receber Configurações, instruções e um presente! Principais recursos: Suporte para todos os instrumentos de negociação O Consultor é adaptado a qualquer par ou instrumento de negociação. Configuraçõ
Trend Tracker EA
Ajman Nishal T
Hi traders, I am An expert advisor called "Trend Tracker EA" born specifically for low-cap traders to examine market trends along a lower timeframe with higher timeframe confirmation . In order to assess trend conditions and control trade entry and exits, it uses moving average crossover techniques in combination with customizable filters. The EA has trade management features such as limiting profits and losses, maintaining proper risk reward , trailing stop loss and so on.. Promotional 100% of
MultiAsset Trading EA
Harshika Govind
Multi-Asset 2.01 Trading Bot – Forex, Gold & Crypto Strategy Multi-Asset Profitable EA v2.01 is a powerful, fully automated trading robot designed for MetaTrader 5 . It works across Forex , Commodities (XAUUSD) , and Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD) , using a trend-following strategy with built-in risk management and advanced indicator confluence. Key Features Multi-Symbol Compatibility: Supports XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, and all other Forex or crypto pairs. Indicator Confluence Strategy: U
Arbi V 0.1 is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders looking to capitalize on arbitrage opportunities in the cryptocurrency market. Developed by Samir Ranguni, this EA automates a dual-pair trading strategy, simultaneously opening a then waits for a specified market drop before initiating new trades. Ideal for traders seeking a hands-off approach to crypto trading, Arbi V 0.1 combines precision, flexibility, and a clear trading logic. Input Parameters Symbol1 (default: "BTCUS
