ETHUSD: Ethereum vs US Dollar

4497.90 USD 7.89 (0.18%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Ethereum Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость ETHUSD за сегодня изменилась на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4464.64 USD, а максимальная — 4556.77 USD.

Следите за динамикой цен на Эфириум (Ethereum) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Эфириум (Ethereum) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4464.64 4556.77
Годовой диапазон
1382.33 4862.75
Предыдущее закрытие
4490.01
Open
4489.90
Bid
4497.90
Ask
4498.20
Low
4464.64
High
4556.77
Объем
316.609 K
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
148.18%
Годовое изменение
72.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.