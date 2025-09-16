Валюты / ETHUSD
ETHUSD: Ethereum vs US Dollar
4497.90 USD 7.89 (0.18%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Ethereum Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость ETHUSD за сегодня изменилась на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4464.64 USD, а максимальная — 4556.77 USD.
Следите за динамикой цен на Эфириум (Ethereum) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Эфириум (Ethereum) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ETHUSD
ETHUSD на Форуме Сообщества
Торговые приложения для ETHUSD
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
ETH Bot – Торговый робот ETHUSD для графика H1 ETH Bot — это интеллектуальный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для Ethereum (ETHUSD) на таймфрейме H1. Построенный полностью на принципах сложного технического анализа, ETH Bot приоритизирует точное исполнение через объемно-ориентированные методологии — важный элемент для навигации в динамичной торговой среде Ethereum. Основа алгоритмической структуры ETH Bot сосредоточена на анализе объемов в реальном времени как для Ethereum
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Советник Elliott Wave EA Описание Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта. Ключевые особенности Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точност
The Last King
Vitali Vasilenka
The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д. Внимание !!! Напишите мне личное сообщение чтобы получить Настройки, инструкцию и подарок ! Ключевые особенности: Поддержка всех торговых инструментов Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются ин
Trend Tracker EA
Ajman Nishal T
Hi traders, I am An expert advisor called "Trend Tracker EA" born specifically for low-cap traders to examine market trends along a lower timeframe with higher timeframe confirmation . In order to assess trend conditions and control trade entry and exits, it uses moving average crossover techniques in combination with customizable filters. The EA has trade management features such as limiting profits and losses, maintaining proper risk reward , trailing stop loss and so on.. Promotional 100% of
FREE
MultiAsset Trading EA
Harshika Govind
Multi-Asset 2.01 Trading Bot – Forex, Gold & Crypto Strategy Multi-Asset Profitable EA v2.01 is a powerful, fully automated trading robot designed for MetaTrader 5 . It works across Forex , Commodities (XAUUSD) , and Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD) , using a trend-following strategy with built-in risk management and advanced indicator confluence. Key Features Multi-Symbol Compatibility: Supports XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, and all other Forex or crypto pairs. Indicator Confluence Strategy: U
FREE
Arbi V 0.1 is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders looking to capitalize on arbitrage opportunities in the cryptocurrency market. Developed by Samir Ranguni, this EA automates a dual-pair trading strategy, simultaneously opening a then waits for a specified market drop before initiating new trades. Ideal for traders seeking a hands-off approach to crypto trading, Arbi V 0.1 combines precision, flexibility, and a clear trading logic. Input Parameters Symbol1 (default: "BTCUS
FREE
Дневной диапазон
4464.64 4556.77
Годовой диапазон
1382.33 4862.75
- Предыдущее закрытие
- 4490.01
- Open
- 4489.90
- Bid
- 4497.90
- Ask
- 4498.20
- Low
- 4464.64
- High
- 4556.77
- Объем
- 316.609 K
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 148.18%
- Годовое изменение
- 72.41%
