Währungen / ETHUSD
ETHUSD: Ethereum vs US Dollar
4454.11 USD 142.42 (3.10%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Ethereum Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von ETHUSD hat sich heute um -3.10% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei4444.95 USD bis zum Hoch von 4620.71 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Ethereum vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Ethereum-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ETHUSD News
Handelsanwendungen für ETHUSD
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5 Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen. Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturversch
ETH Bot – ETHUSD Trading-Roboter für H1-Chart ETH Bot ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Trading-Roboter, der speziell für Ethereum (ETHUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Vollständig auf Prinzipien der ausgeklügelten technischen Analyse aufgebaut, priorisiert ETH Bot präzise Ausführung durch volumenorientierte Methodologien — ein wesentliches Element für die Navigation in Ethereums dynamischer Trading-Umgebung. Das Fundament von ETH Bots algorithmischem Framework konzentriert sich
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Elliott Wave EA Berater Beschreibung Elliott Wave EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf den von A. Merrill beschriebenen M & W Wellenmustern basiert. Dieser leistungsstarke Expert Advisor identifiziert und handelt Wellenformationen mit hoher Genauigkeit und bietet Händlern eine zuverlässige automatisierte Lösung zur Nutzung der Elliott-Wellentheorie. Hauptmerkmale Intelligente Mustererkennung - Fortschrittlicher Algorithmus identifiziert M & W Wellenmuster mit außergewöhnlicher Genau
The Last King
Vitali Vasilenka
The King Trading – Universeller Handelsberater basierend auf proprietären technischen Indikatoren und Algorithmen. Er ist für den automatisierten Handel mit allen Finanzinstrumenten konzipiert: Währungspaare, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen usw. Achtung! Schreiben Sie mir eine private Nachricht, um Einstellungen, Anleitungen und ein Geschenk zu erhalten! Hauptmerkmale: Unterstützung für alle Handelsinstrumente Der Berater ist an jedes Handelspaar und jedes Instrument angepasst. Für jeden V
Trend Tracker EA
Ajman Nishal T
Hallo Trader, ich bin ein Expert Advisor namens "Trend Tracker EA", der speziell für Low-Cap-Trader entwickelt wurde, um Markttrends entlang eines niedrigeren Zeitrahmens mit Bestätigung durch einen höheren Zeitrahmen zu untersuchen . Um die Trendbedingungen zu bewerten und den Ein- und Ausstieg in den Handel zu kontrollieren, verwendet er Techniken des gleitenden Durchschnitts in Kombination mit anpassbaren Filtern. Der EA verfügt über Handelsmanagement-Funktionen wie die Begrenzung von Gewinne
FREE
MultiAsset Trading EA
Harshika Govind
Multi-Asset 2.01 Trading Bot - Forex, Gold & Krypto Strategie Multi-Asset Profitable EA v2.01 ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Handelsroboter, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er arbeitet mit Forex , Rohstoffen (XAUUSD) und Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD) und verwendet eine Trendfolgestrategie mit eingebautem Risikomanagement und fortgeschrittenem Indikatorenkonflikt. Hauptmerkmale Multi-Symbol-Kompatibilität: Unterstützt XAUUSD, EURUSD, BTCUSD und alle anderen Forex- un
FREE
Arbi V 0.1 ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die Arbitragemöglichkeiten auf dem Kryptowährungsmarkt nutzen möchten. Entwickelt von Samir Ranguni, automatisiert dieser EA eine Dual-Pair-Handelsstrategie, öffnet gleichzeitig ein und wartet dann auf einen bestimmten Marktrückgang, bevor er neue Trades initiiert. Arbi V 0.1 ist ideal für Trader, die einen "hands-off"-Ansatz für den Krypto-Handel suchen, und kombiniert Präzision, Flexibilität und eine kl
FREE
Tagesspanne
4444.95 4620.71
Jahresspanne
1382.33 4862.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 4596.53
- Eröffnung
- 4596.53
- Bid
- 4454.11
- Ask
- 4454.41
- Tief
- 4444.95
- Hoch
- 4620.71
- Volumen
- 281.191 K
- Tagesänderung
- -3.10%
- Monatsänderung
- 0.23%
- 6-Monatsänderung
- 145.76%
- Jahresänderung
- 70.74%
