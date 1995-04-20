Big Movement Indicator

El indicador de gran movimiento es un indicador muy simple que dibuja un patrón de cajas donde el precio se ha movido significativamente en un marco de tiempo particular. También muestra el número de velas que el movimiento fuerte continúa hasta ahora.

Este indicador trabaja basado en el indicador de zig zag cuando hay una brecha mínima entre los últimos 2 valores de zig zag dibujamos una caja alrededor de esto. También podemos capturar el punto donde se cumplen los criterios como valores de amortiguación