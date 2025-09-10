Big Movement Indicator

Der Indikator für große Bewegungen ist ein sehr einfacher Indikator, der ein Muster von Kästchen zeichnet, in denen sich der Preis in einem bestimmten Zeitrahmen stark bewegt hat. Er zeigt auch die Anzahl der Kerzen an, in denen sich die starke Bewegung bis jetzt fortgesetzt hat.

Dieser Indikator arbeitet auf der Grundlage des Zickzack-Indikators, wenn es eine minimale Lücke zwischen den letzten 2 Zickzack-Werten gibt, zeichnen wir eine Box um diese herum. Wir können auch den Punkt, an dem er die Kriterien erfüllt, als Pufferwerte erfassen