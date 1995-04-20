Easy Lot Size Calculator Indicator MT4

El Easy Lot Size Calculator Indicator es una calculadora de tamaño de lote alternativa a nuestra utilidad Easy Lot size calculator EA(Expert Advisor). Dado que algunos usuarios quieren seguir siendo capaz de ejecutar su propia EA, por lo que se acercó con el indicador de tamaño de lote calculadora como una segunda opción.

Beneficios para los usuarios:

- Extremadamente fácil de usar

- Recalcula instantáneamente el tamaño de los lotes en cada tick

- No se necesitan entradas manuales

- Cálculos basados en el porcentaje de riesgo (establezca el % de riesgo en la configuración del indicador)

- Muy preciso e incluye stop loss basado en spreads de opciones





Qué hace:

- Se acopla a cualquier gráfico sin interferir con los EAs

- Calcula lotes fácilmente sin necesidad de entradas manuales

- Crea una herramienta personalizada al hacer clic en "Grab Fib" para calcular la posición de stop loss de

- La herramienta se puede mover a cualquier lugar con recálculo instantáneo cada segundo

- La herramienta está orientada hacia arriba para los cálculos de compra y hacia abajo para los cálculos de venta





Características adicionales:

- BONUS calculadora compuesta incluida para el establecimiento de objetivos

- BONUS mayor análisis de marco de tiempo incluido





Si tiene alguna pregunta por favor hágamelo saber. Se puede probar fácilmente en modo visual en el probador de estrategias.