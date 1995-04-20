Easy Lot Size Calculator Indicator MT4

El Easy Lot Size Calculator Indicator es una calculadora de tamaño de lote alternativa a nuestra utilidad Easy Lot size calculator EA(Expert Advisor). Dado que algunos usuarios quieren seguir siendo capaz de ejecutar su propia EA, por lo que se acercó con el indicador de tamaño de lote calculadora como una segunda opción.

Beneficios para los usuarios:

- Extremadamente fácil de usar

- Recalcula instantáneamente el tamaño de los lotes en cada tick

- No se necesitan entradas manuales

- Cálculos basados en el porcentaje de riesgo (establezca el % de riesgo en la configuración del indicador)

- Muy preciso e incluye stop loss basado en spreads de opciones


Qué hace:

- Se acopla a cualquier gráfico sin interferir con los EAs

- Calcula lotes fácilmente sin necesidad de entradas manuales

- Crea una herramienta personalizada al hacer clic en "Grab Fib" para calcular la posición de stop loss de

- La herramienta se puede mover a cualquier lugar con recálculo instantáneo cada segundo

- La herramienta está orientada hacia arriba para los cálculos de compra y hacia abajo para los cálculos de venta


Características adicionales:

- BONUS calculadora compuesta incluida para el establecimiento de objetivos

- BONUS mayor análisis de marco de tiempo incluido


Si tiene alguna pregunta por favor hágamelo saber. Se puede probar fácilmente en modo visual en el probador de estrategias.

Productos recomendados
FORCES VARIATION
Nacer Kessir
5 (2)
Indicadores
Lo más importante en mi sistema de fuerzas, es la variación y el cambio de estas fuerzas. Es la clave de todo el sistema, y desde este punto, mi segundo indicador llamado FUERZAS-VARIACIÓN aparece importante. El indicador se representa en una ventana separada en forma de histograma verde y curva roja . El parámetro NPIuPeriod representa el número de barras en las que calculamos la variación de las fuerzas de los compradores. El parámetro NPIdPeriod representa el número de barras en las que calcu
HF Crosshair
Wong Sze Wai
4.6 (5)
Indicadores
Para el análisis de gráficos de algunos traders, especialmente para estrategias de trading multi timeframe . Cuando usted necesita comprobar algo del tiempo dentro de diverso timeframe en la misma carta del símbolo , incluso diversas cartas del símbolo , este indicador mostrará el crosshair en la sincronización que se mueve. Sólo tiene que cargar este indicador en algunos gráficos, a continuación, la cruz se muestra automática.
FREE
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT4 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y desea realizar un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico de forma limpia. Haga clic aquí para la versión MT5 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las 10 primeras compras, el pre
Hedge 120
Hassane Zibara
Utilidades
HEDGE 120 es un EA que abre una orden si el mercado se mueve un adverso hará una zona segura . La cobertura con Forex es una estrategia utilizada para proteger la posición en un par de divisas de un movimiento adverso. Por lo general, es una forma de protección a corto plazo cuando un operador está preocupado por las noticias o un evento que desencadena la volatilidad en los mercados de divisas. La razón principal por la que desea utilizar la cobertura en sus operaciones es limitar el rie
TSScreenCrossMovAvg
Salvatore Labriola
Indicadores
Indicador para operar con la estrategia con dos medias móviles. Algoritmo inteligente para scalper y traders intradía. Multi marco de tiempo y multi panel de divisas. Los beneficios que obtiene : Panel fácil de usar que te avisa de cruces de medias móviles, según estrategia, en cada divisa. Posibilidad de elegir sus cruces favoritos. Posibilidad de elegir activar sólo los marcos temporales preferidos. Nunca rediseña, no retrocede, nunca recalcula. Funciona en forex y CFD, timeframe de M5 a D1. P
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilidades
El indicador muestra el horario de operación de las bolsas mundiales. Te ayuda a ver qué mercados están más activos en este momento Mira mi  #1 Pro  Utility : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Ayuda a seleccionar los instrumentos más volátiles en este momento; Especialmente útil para traders intradía; 1) Cuando se usa en marcos temporales 1H e inferiores: las líneas corresponderán a la ubicación real de las barras en el gráfico, y al mover el
MT4 To Telegram Advance
Vu Thi Thu
5 (1)
Utilidades
AIP - De MT4/MT5 a Telegram 1 Características principales de MT4/MT5 EA To Telegram: Envío de todo tipo de órdenes (Abrir Orden/Cerrar Orden/Cerrar Parcialmente/Modificar Orden/Orden Pendiente/Borrar Orden) Cerrar y Modificar Orden con respuestas a la Orden Abierta correspondiente Soporta el envío tanto a canales privados y públicos como a grupos y grupos temáticos Soporta el envío a múltiples canales simultáneamente Enviar capturas de pantalla de gráficos Gestión de todos los símbolos con un ún
Partial Close MT4
Ahmed Alaoui Chrifi
Utilidades
Este es un muy simple, y fácil de usar Trade Manager con características como Auto Cierre Parcial, Auto Stop-loss, Breakeven. EA cierra una posición rentable en cierres parciales cuando el precio se mueve primero en la dirección de las ganancias, y luego vuelve. EA monitoriza la posición. Si el precio se mueve en la dirección de las ganancias, entonces EA establece el primer nivel de precio de retroceso a distancia. Si el precio continúa moviéndose en la dirección de los beneficios, este nivel
News Panel MT4
Omar Alkassar
1 (1)
Utilidades
El panel de noticias para MetaTrader es una herramienta que muestra datos del calendario económico dentro de la plataforma de negociación MetaTrader. La herramienta extrae noticias económicas y comunicados de datos de fuentes externas, como sitios web de noticias financieras o proveedores de datos, y los muestra en un formato fácil de leer. La herramienta permite a los comerciantes filtrar los comunicados de prensa por fuente, zona horaria, nivel de impacto, moneda y método de notificación. Tamb
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
News Scalping Executor Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilidades
News Scalping Executor is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you shou
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Trade History Exporter
Stefan Ferreira
Utilidades
Trade History Exporter exporta automáticamente el historial comercial a un archivo CSV (valores separados por comas). Exportador de historial de operaciones: - exporta automáticamente el historial de operaciones cada vez que se cierra una operación - le permite forzar manualmente una exportación utilizando la tecla "W" de su teclado - puede utilizar los comentarios de las órdenes como números mágicos, lo que resulta útil, por ejemplo, cuando se utiliza un copiador de operaciones - calcula el Be
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indicadores
Este EA es una extensión para el indicador de comercio libre Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 La idea principal es apoyar su decisión de comercio de acuerdo a la tendencia actual. Es posible configurar la alerta y la notificación de empuje para recibir al entrar en la primera vela de tendencia alcista / bajista. Para esta extensión del indicador gratuito ahora es posible filtrar la información de la tendencia actual con otros marcos de tiempo. Por ejemplo mostrar tende
Margin Out aud PLUS 100
Alexander Shienkov
Indicadores
Indicador de los niveles Margin Call, Stop Out y Plus 100 (cien por cien de beneficio al depósito). Ha sido diseñado para visualizar mejor y mantener la gestión del dinero cuando se opera con instrumentos financieros. Los niveles dibujados por el indicador tienen diferentes colores. Visualizan el rango de precios, en el cual un broker genera una notificación (Margin Call) y fuerza el cierre de las operaciones (Stop Out) debido a la escasez de fondos en la cuenta, en caso de que el precio vaya en
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Utilidades
Cada trader vigila su cuenta una y otra vez.... tratando de anlayar cada sistema que tiene. Con esta herramienta usted es capaz de exportar su historial completo de cada cuenta exportar retiros / depósitos / reembolsos a un archivo separado exportar el estado de la cuenta con saldo / capital / drawdown actual recalcular micro a lotes estándar / ganancias ... exportar decimal por "." o "," combinar una serie de Números Mágicos a un único Número Mágico filtrar para ignorar Or
BonosuAttack
Anthonius Soruh
Indicadores
Bonsosu ataque es indicador binario para el comercio de opciones binarias altamente winrate y altamente retorno ........... Diseño para el comercio automático completo con bot o connetor de MT4 a Binary Broker ...____ Fácil de usar, No repintado,,, ___ Marco de tiempo M1 solamente, ..... ___ Trabajar con 28 pares de divisas sin martingala, ....__ Apoyo a todos los corredores binarios, .... El comercio con experation .....
Fibo Engulfing MA Plus Changer TS Indie
Opengates Success International
Indicadores
Fibo Engulfing Changer Trading System Fibo Engulfing Changer Trading System is a great indicator created to locate an engulfing candle on the Chart with the aid of an Arrow and Popup alerts system. For accurate working of an engulfing candle based on market structure, it must be used with an Moving Average but we discovered that Moving average is subjected to individual trader's preferences, therefore it has been coded in a way that the Trader can choose MA he/she desires with a preferred PERIO
Cumulated Volume Analyzer
Jarek Paciorek
Indicadores
El indicador permite medir y analizar el volumen acumulado (tick), en cualquier oscilación elegida. La tarea del usuario consiste en marcar secciones de medición individuales con la ayuda de un "crayón". El indicador suma automáticamente los volúmenes de las velas individuales. El análisis del volumen es un elemento básico de la técnica VSA (volume spread analysis). En la película se muestra un método de utilización del indicador. Descripción de los parámetros Anchor_mode - Si es true, un extre
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Superb Scalper MT4
Anshaal Rehman
Indicadores
Super Scalp Indicator MT4 es un indicador multialgo único de inversión de tendencia 100% sin repintado que se puede utilizar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptodivisas, índices, acciones . Super Scalp Indicador MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, la recopilación de información y datos de hasta 10 algos estándar Cuando el indicador da una señal válida de compra o venta, una flecha correspondiente se imprimirá en el gráfico, abriendo la oper
Smart Signal Generation
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Generación inteligente de señales - Cuadro de mandos profesional de seguimiento de tendencias - Indicador de negociación multidivisa Visión general El Trend-Following Pro Dashboard es un indicador de trading multi-estrategia diseñado para los traders serios de Forex que exigen un análisis de nivel profesional a través de 28 pares de divisas principales y oro. Este cuadro de mandos todo en uno combina las estrategias de seguimiento de tendencias más efectivas en una única interfaz visualmente imp
Profit Loss Viewer
Gleb Balashevich
Indicadores
Este indicador se utiliza para visualizar el beneficio de las órdenes cerradas y abiertas sobre el símbolo. Para controlar usando cuatro botones que se encuentran en el gráfico después de que el indicador se inicia: Botón "C" - mostrar/ocultar en el gráfico los puntos de apertura y cierre de las órdenes cerradas del historial de la cuenta por el símbolo actual; Botón "O" - mostrar/ocultar en el gráfico los puntos de apertura de las órdenes abiertas y la distancia entre el punto de apertura y el
Close All Trade At Time
Siwakon Poonsawat
5 (1)
Utilidades
Fácil y Personalizable. Simple y fácil de cerrar todas las operaciones y órdenes pendientes de forma automática en un momento específico cada día. Sólo tienes que arrastrar este EA en cualquier gráfico de cualquier moneda. Cerrará automáticamente todas las posiciones de apertura y órdenes pendientes. Parámetros de entrada 1. Cerrar todas las posiciones abiertas Si = "True" : EA cerrará las órdenes de apertura a la hora y día que usted establezca. Si = "False" : EA no cerrará las órdenes de ape
FoxForex Management Pro Version MT4
Mohammad Rashid Aeinimehr
Utilidades
Configuración de la gestión del riesgo Cálculo automático del tamaño del lote en función del riesgo Abrir posiciones de compra y venta con un solo clic en función de la configuración Apertura gráfica de posiciones (Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit - Sell Stop) Posiciones abiertas sin riesgo Abrir nuevas operaciones con TP y SL de operaciones abiertas anteriormente Cierre todas las operaciones abiertas con un solo clic Ahorro del 50% de los beneficios de las operaciones abiertas Configuración pa
Magneto TC
Vladimir Blednov
1 (1)
Indicadores
Filtro de tendencia digital de tres niveles. No es necesario configurar el indicador. ¡Sólo tiene que instalar y trabajar! Pre-seleccione el marco de tiempo de trabajo necesario y el instrumento de comercio, visualmente adecuado para el comercio. ¡La señal no se vuelve a dibujar en una vela formada! No se olvide de revisar mis otros productos - https://www.mql5.com/ru/users/altiveus/seller. Al comprar mis productos, usted apoya el desarrollo de nuevo software. También comprando cualquiera de mis
RSI Converter
Dmitriy Moshnin
Indicadores
El Índice de Fuerza Relativa con funcionalidad avanzada recalcula (convierte) el periodo de promediación de acuerdo con el valor del parámetro Time Frame para intervalos de tiempo de gráficos inferiores (Multi-TimeFrame (MTF)). A diferencia del indicador estándar, el convertidor RSI incluye un sistema de alerta que notifica sobre cambios en la situación del mercado, consiste en las siguientes señales: La línea principal cruza los niveles de las zonas extremas (30%, 70%) y el nivel del 50%; La lí
Supply and Demand Zones MT4
Peter Mueller
4.5 (2)
Indicadores
El indicador de zona de oferta y demanda es una herramienta potente y fácil de usar diseñada para ayudar a los operadores a identificar zonas críticas de oferta y demanda en el gráfico. Estas zonas pueden proporcionar información valiosa sobre posibles retrocesos del mercado, rupturas y niveles de precios importantes en los que es probable que los compradores o vendedores tomen el control. El mejor Gestor de Operaciones GRATUITO . Si desea crear su propia cobertura o estrategias de cuadrícula si
FREE
Smart Ai Levels
Aditya Jayswal
Indicadores
Niveles Inteligentes Ai Indicador de acumulación y distribución Smart Ai Levels are Ai controlled indicator which is based on Wyckoff Price cycle theory . Escanea automáticamente las fases de Acumulación y Distribución en el gráfico y Ai dibuja las posibles áreas antes de Mark up y Mark down que actúan como zonas calientes y pueden ser operadas con confirmación para atrapar esos grandes movimientos de precios. Es una gran herramienta tanto para Reversal y Breakout Trades adecuado para todos los
Breakeven CloseAll Control Panel
Sebastian Oltean
Utilidades
Breakeven & Close-All Panel de Control (MT4 Expert Advisor) Una herramienta de gestión de operaciones sencilla, rápida y fiable diseñada para operadores manuales. Este EA añade dos botones móviles en el gráfico que le permiten proteger instantáneamente los beneficios o cerrar todas las posiciones abiertas con un solo clic. También incluye un sistema de Auto-Breakeven totalmente automatizado. Características principales 1. Botón BREAKEVEN (Mover SL a BE) Mueve instantáneamente el Stop-Loss d
Los compradores de este producto también adquieren
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de con
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicadores
Primeras 25 copias a $80, después el precio pasa a ser $149 (quedan 13 copias) Gold Signal Pro es un potente indicador MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fuertes reacciones de los precios en el mercado. Se centra en rechazos de mecha claros , mostrando cuando el precio rechaza fuertemente un nivel y a menudo continúa en la misma dirección. Gold Signal Pro está diseñado principalmente para el scalping de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos más bajos como M5 y M15 , donde
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indicadores
ZeusArrow Buscador Inteligente de Liquidez Smart Liquidity Finder es un indicador controlado por Inteligencia Artificial basado en la idea de Your SL is My Entry. Escanea y dibuja las principales áreas de liquidez en el gráfico dividiéndolas en zonas de prima y de descuento y le permite encontrar las mejores configuraciones de trading posibles y le ayuda a decidir el precio de entrada perfecto para evitar que su Stop Loss sea cazado. Ahora no más confusión acerca de cuándo y dónde entrar. Benef
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indicadores
PUMPING STATION – Tu estrategia personal "todo incluido" Te presentamos PUMPING STATION, un indicador revolucionario para Forex que transformará tu forma de operar en una experiencia emocionante y eficaz. No es solo un asistente, sino un sistema de trading completo con potentes algoritmos que te ayudarán a operar de forma más estable. Al comprar este producto, recibes GRATIS: Archivos de configuración exclusivos: para una configuración automática y un rendimiento óptimo. Manual en video paso a p
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicadores
Amigos, presentamos a su atención nuestro nuevo indicador Forex Gump Laser. Dado que no hay diseñadores en nuestro equipo, pero principalmente matemáticos, financieros, programadores y comerciantes, no hicimos ningún cambio especial en el diseño del indicador. En apariencia, se asemeja a la habitual Forex Gump. Por otra parte, Forex Gump se ha convertido no sólo en el nombre de un indicador, es una marca. Y tratamos de preservar la identidad corporativa en todas sus variedades. Toda la esencia d
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (2)
Indicadores
Comercio SHOGUN - El impacto de 16 años sin ajustes. Estructura estratégica del mercado y el arte de perder y ganar. La verdad sobre los "16 años" que horrorizó incluso a los promotores. En primer lugar, por favor vea la imagen adjunta (resultados de backtest). Estos son los resultados de la verificación USDJPY H1 para "16 años enteros "** desde el 1 de enero de 2010 hasta el 1 de enero de 2026. Esto no es una venta de EA (trading automatizado). Pero me atrevo a presentar este gráfico. ¿No son
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional. Características Principales Sistema Inteligente de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Otros productos de este autor
Heiken Ashi Toggle Indicator
Jordan Sales
Indicadores
Heiken Ashi Toggle - Control Instantáneo del Modo Gráfico para MT4 Heiken Ashi Toggle (También deletreado Heikin Ashi) es un pequeño indicador de utilidad para MetaTrader 4 que proporciona velas Heiken Ashi - con una mejora clave: control instantáneo ON/OFF directamente desde el gráfico . En lugar de añadir, eliminar o recargar indicadores constantemente, esta herramienta permite a los operadores cambiar entre velas estándar y visualización Heiken Ashi con un solo clic. Qué hace este indicador M
FREE
ChartFix with Zoom and Pan Controls for MT4
Jordan Sales
Indicadores
ChartFix - Controles Fijos de Escala y Panorámica de Gráficos para MT4 ChartFix es un indicador ligero que añade a MetaTrader 4 convenientes herramientas de navegación en el gráfico. Los controles están diseñados para ofrecer un estilo de interacción con el gráfico que crea un cambio opcional entre la función de escala automática por defecto de MT4 y un gráfico de escala fija que se puede mover hacia arriba y hacia abajo y fácilmente escalar verticalmente. Funciones principales Acercar / Alejar
Ultimate Moving Average Crossover Strategy EA
Jordan Sales
Asesores Expertos
El mejor EA de cruce de medias móviles ASEQUIBLE Y POTENTE - La configuración depende de usted. Crear señales y automáticamente entrar en operaciones si se desea. Presentamos nuestro avanzado Asesor Experto en Cruce de Medias Móviles, una sofisticada herramienta para operadores que comprenden la incomparable importancia de las medias móviles en el mercado de divisas. Nuestro EA no es cualquier herramienta ordinaria; es una poderosa mezcla de precisión y personalización que ofrece un enfoque de
Ultimate Fibonacci Trade Assistant and Manager
Jordan Sales
Utilidades
Ultimate Fibonacci EA & Trade Assistant + Manager - Con Reconocimiento Avanzado de Patrones En el comercio, como en cualquier oficio, el dominio requiere las herramientas adecuadas. En el trading basado en Fibonacci, el Ultimate Fibonacci EA es esa herramienta. Descubra el poder del trading de precisión con el Ultimate Fibonacci EA, un innovador Asesor Experto (EA) para el mercado Forex. Esta herramienta avanzada está diseñada para trabajar en armonía con su herramienta de retroceso Fibonacci, p
Easy Lot Size Calculator for MT4
Jordan Sales
Utilidades
Calculadora Fácil de Tamaño de Lote - MT4 Risk and Position Size Utility Visión general La Calculadora Fácil de Tamaño de Lote es una herramienta en el gráfico diseñada para MetaTrader 4. Calcula el tamaño de la posición basándose en un porcentaje de riesgo definido por el usuario y la distancia de stop-loss medida desde un objeto de retroceso de Fibonacci. La herramienta proporciona una forma estructurada de ver la información de riesgo directamente en el gráfico e incluye funciones opcionales
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario