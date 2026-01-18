Easy Lot Size Calculator Indicator MT4

Der Easy Lot Size Calculator Indikator ist ein alternativer Losgrößenrechner zu unserem Easy Lot Size Calculator EA (Expert Advisor) Utility. Da einige Benutzer weiterhin ihre eigenen EAs betreiben möchten, haben wir den Losgrößenrechner-Indikator als zweite Option entwickelt.

Vorteile für die Benutzer:

- Extrem einfach zu bedienen

- Sofortige Neuberechnung der Losgrößen bei jedem Tick

- Keine manuellen Eingaben erforderlich

- Auf Risikoprozentsatz basierende Berechnungen (Risikoprozentsatz in den Indikatoreinstellungen festlegen)

- Sehr genau und mit Stop-Loss-Padding auf Basis von Optionsspreads





Was es tut:

- Kann an jeden Chart angehängt werden, ohne EAs zu stören

- Einfache Berechnung von Lots ohne manuelle Eingaben

- Erstellt ein benutzerdefiniertes Tool, wenn Sie auf "Grab Fib" klicken, um die Stop-Loss-Position zu berechnen

- Das Tool kann überall hinbewegt werden, wobei jede Sekunde eine Neuberechnung erfolgt

- Das Tool ist für Kaufberechnungen nach oben und für Verkaufsberechnungen nach unten ausgerichtet





Zusätzliche Funktionen:

- BONUS Compound-Rechner für die Zielsetzung enthalten

- BONUS höhere Zeitrahmen-Analyse enthalten





Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Kann leicht im visuellen Modus im Strategietester getestet werden.