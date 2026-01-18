Easy Lot Size Calculator Indicator MT4

Der Easy Lot Size Calculator Indikator ist ein alternativer Losgrößenrechner zu unserem Easy Lot Size Calculator EA (Expert Advisor) Utility. Da einige Benutzer weiterhin ihre eigenen EAs betreiben möchten, haben wir den Losgrößenrechner-Indikator als zweite Option entwickelt.

Vorteile für die Benutzer:

- Extrem einfach zu bedienen

- Sofortige Neuberechnung der Losgrößen bei jedem Tick

- Keine manuellen Eingaben erforderlich

- Auf Risikoprozentsatz basierende Berechnungen (Risikoprozentsatz in den Indikatoreinstellungen festlegen)

- Sehr genau und mit Stop-Loss-Padding auf Basis von Optionsspreads


Was es tut:

- Kann an jeden Chart angehängt werden, ohne EAs zu stören

- Einfache Berechnung von Lots ohne manuelle Eingaben

- Erstellt ein benutzerdefiniertes Tool, wenn Sie auf "Grab Fib" klicken, um die Stop-Loss-Position zu berechnen

- Das Tool kann überall hinbewegt werden, wobei jede Sekunde eine Neuberechnung erfolgt

- Das Tool ist für Kaufberechnungen nach oben und für Verkaufsberechnungen nach unten ausgerichtet


Zusätzliche Funktionen:

- BONUS Compound-Rechner für die Zielsetzung enthalten

- BONUS höhere Zeitrahmen-Analyse enthalten


Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Kann leicht im visuellen Modus im Strategietester getestet werden.

Empfohlene Produkte
FORCES VARIATION
Nacer Kessir
5 (2)
Indikatoren
Das Wichtigste in meinem System der Kräfte ist die Variation und Veränderung dieser Kräfte. Es ist der Schlüssel zum ganzen System, und von diesem Punkt aus erscheint mein zweiter Indikator namens KRAFT-VARIATION wichtig. Der Indikator wird in einem separaten Fenster in Form des grünen Histogramms und der roten Kurve dargestellt. Der Parameter NPIuPeriod stellt die Anzahl der Balken dar, auf denen wir die Variation der Abnehmerkräfte berechnen. Der Parameter NPIdPeriod gibt die Anzahl der Balken
HF Crosshair
Wong Sze Wai
4.6 (5)
Indikatoren
Für einige Händler-Charts Analyse verwenden, speziell für Multi-Timeframe-Handelsstrategien . Wenn Sie etwas von der Zeit innerhalb der verschiedenen Zeitrahmen auf dem gleichen Symbol-Chart , auch verschiedene Symbol-Charts zu überprüfen, wird dieser Indikator das Fadenkreuz auf sync bewegen zeigen. Sie müssen diesen Indikator nur in einige Charts laden, dann wird das Fadenkreuz automatisch angezeigt.
FREE
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT4 - EA Profit Panel nach Magic Number Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das die Nettogewinne/Verluste aller geschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Klicken Sie hier für die MT5 Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf 75 USD steigen, un
Hedge 120
Hassane Zibara
Utilitys
HEDGE 120 ist ein EA, der eine Bestellung öffnet, wenn der Markt bewegt sich eine ungünstige wird eine sichere Zone zu machen. Hedging mit Forex ist eine Strategie, die verwendet wird, um die eigene Position in einem Währungspaar vor einer ungünstigen Bewegung zu schützen. Es ist in der Regel eine Form des kurzfristigen Schutzes, wenn ein Händler über Nachrichten oder ein Ereignis besorgt ist, das die Volatilität auf den Währungsmärkten auslöst. Der Hauptgrund für den Einsatz von Hedging
TSScreenCrossMovAvg
Salvatore Labriola
Indikatoren
Indikator für den Handel mit der Strategie mit zwei gleitenden Durchschnitten. Intelligenter Algorithmus für Scalper und Intraday-Händler. Multi Time Frame und Multi Currency Panel. Die Vorteile, die Sie erhalten : Einfach zu bedienendes Panel, das Sie auf die Überkreuzung von gleitenden Durchschnitten in jeder Währung hinweist, je nach Strategie. Möglichkeit, Ihre bevorzugten Crosses zu wählen. Die Möglichkeit, nur die bevorzugten Zeitrahmen zu aktivieren. Kein Redesign, kein Rückzug, keine Neu
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Der Indikator zeigt die Handelszeiten der weltweiten Börsen. Hilft Ihnen zu sehen, welche Märkte derzeit am aktivsten sind Sehen Sie sich meine  #1 Pro  Utility : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Hilft, die volatilsten Instrumente im Moment auszuwählen; Besonders nützlich für Intraday-Händler; 1) Bei Verwendung auf Zeitrahmen 1H und darunter: Die Linien entsprechen der tatsächlichen Position der Balken im Chart, und beim Bewegen des Charts beweg
MT4 To Telegram Advance
Vu Thi Thu
5 (1)
Utilitys
AIP - MT4/MT5 an Telegramm 1 Hauptmerkmale von MT4/MT5 EA To Telegram: Senden Sie alle Arten von Aufträgen (Open Order/Close Order/Partial Close/Modify Order/Pending Order/Delete Order) Schließen und Ändern von Aufträgen mit Antworten auf die entsprechenden offenen Aufträge Unterstützung des Sendens an private und öffentliche Kanäle sowie an Gruppen und Themengruppen Unterstützung des gleichzeitigen Sendens an mehrere Kanäle Senden von Chart-Screenshots Verwalten aller Symbole mit einem einzigen
Partial Close MT4
Ahmed Alaoui Chrifi
Utilitys
Dies ist ein sehr einfacher und leicht zu bedienender Trade Manager mit Funktionen wie Auto Partial Close, Auto Stop-Loss, Breakeven. EA schließt eine profitable Position in Teilschließungen, wenn sich der Preis zunächst in Richtung der Gewinne bewegt und dann zurückkommt. EA überwacht die Position. Wenn sich der Preis in Richtung der Gewinne bewegt, dann legt EA die erste Stufe des Rollback-Preises in einem Abstand fest. Wenn der Preis weiterhin in Richtung der Gewinne zu bewegen, diese Ebene
News Panel MT4
Omar Alkassar
1 (1)
Utilitys
Das News Panel für MetaTrader ist ein Tool, das Wirtschaftskalenderdaten innerhalb der MetaTrader-Handelsplattform anzeigt. Das Tool ruft Wirtschaftsnachrichten und Datenveröffentlichungen von externen Quellen ab, beispielsweise von Finanznachrichten-Websites oder Datenanbietern, und zeigt sie in einem leicht lesbaren Format an. Mit dem Tool können Händler Pressemitteilungen nach Quelle, Zeitzone, Auswirkungsgrad, Währung und Benachrichtigungsmethode filtern. Es enthält außerdem eine Schaltfläch
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experten
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
News Scalping Executor Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilitys
News Scalping Executor is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you shou
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade History Exporter
Stefan Ferreira
Utilitys
Trade History Exporter exportiert die Handelshistorie automatisch in eine CSV-Datei (Komma getrennte Werte). Trade History Exporter: - exportiert die Handelshistorie automatisch, wenn ein Handel geschlossen wird - ermöglicht es Ihnen, einen Export manuell zu erzwingen, indem Sie die Taste "W" auf Ihrer Tastatur drücken - kann Order-Kommentare als Magic Numbers verwenden - nützlich z.B. bei der Verwendung eines Trade Copier - Berechnet den Nettogewinn pro Handel
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indikatoren
Dieser EA ist eine Erweiterung für den kostenlosen Handelsindikator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 Die Hauptidee ist, Ihre Entscheidung zu unterstützen, entsprechend dem aktuellen Trend zu handeln . Es ist möglich, einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung zu konfigurieren, die Sie beim Eintritt in die erste Kerze eines Bullen-/Bärentrends erhalten. Für diese Erweiterung des kostenlosen Indikators ist es nun möglich, die aktuellen Trendinformationen mit anderen Zeit
Margin Out aud PLUS 100
Alexander Shienkov
Indikatoren
Indikator für Margin Call, Stop Out und Plus 100 (hundert Prozent des Gewinns zur Einlage). Er wurde entwickelt, um das Geldmanagement beim Handel mit Finanzinstrumenten besser zu visualisieren und aufrechtzuerhalten. Die vom Indikator gezeichneten Niveaus haben verschiedene Farben. Sie zeigen die Preisspanne an, bei der ein Broker eine Benachrichtigung generiert (Margin Call) und die Geschäfte zwangsweise schließt (Stop Out), falls der Kurs gegen die von einem Händler eröffneten Positionen läuf
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Utilitys
Jeder Händler überwacht sein Konto über und über.... und versucht, jedes System, das er oder sie hat, anzuwenden. Mit diesem Tool sind Sie in der Lage exportieren Sie Ihre komplette Historie jedes Kontos exportieren Sie Abhebungen / Einzahlungen / Rabatte in eine separate Datei exportieren Sie den Kontostatus mit Saldo / Eigenkapital / aktuellem Drawdown berechnen Sie Mikro- zu Standard-Lots / Gewinne neu ... exportiere Dezimalzahlen durch "." oder "," kombiniere eine Reihe vo
BonosuAttack
Anthonius Soruh
Indikatoren
Bonsosu Angriff ist Binary Indikator für binäre Option Handel hoch winrate und hoch zurück ........... Design für vollen automatischen Handel mit Bot oder connetor von MT4 zu Binary Broker ...____ Einfach zu bedienen, kein Repaint,,, ___ Nur Zeitrahmen M1, ..... ___ Arbeitet mit 28 Forex-Paaren ohne Martingale, ....__ Unterstützt alle binären Broker, .... Handel mit Erfahrung .....
Fibo Engulfing MA Plus Changer TS Indie
Opengates Success International
Indikatoren
Fibo Engulfing Changer Trading System Fibo Engulfing Changer Trading System is a great indicator created to locate an engulfing candle on the Chart with the aid of an Arrow and Popup alerts system. For accurate working of an engulfing candle based on market structure, it must be used with an Moving Average but we discovered that Moving average is subjected to individual trader's preferences, therefore it has been coded in a way that the Trader can choose MA he/she desires with a preferred PERIO
Cumulated Volume Analyzer
Jarek Paciorek
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht die Messung und Analyse des akkumulierten Volumens (Tick) in einem beliebig gewählten Swing. Die Aufgabe des Benutzers besteht darin, einzelne Messabschnitte mit Hilfe eines "Buntstifts" zu markieren. Der Indikator summiert automatisch die Volumina der einzelnen Kerzen. Die Volumenanalyse ist ein Grundelement der VSA-Technik (Volume Spread Analysis). Eine Methode zur Verwendung des Indikators wird in der Folie gezeigt. Parameter Beschreibung Anchor_mode - Wenn true, wir
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Superb Scalper MT4
Anshaal Rehman
Indikatoren
Super Scalp Indicator MT4 ist ein einzigartiger Trendumkehr-Indikator , der zu 100 % nicht nachzeichnet und für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien . Super Scalp Indicator MT4 bestimmt den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien und sammelt Informationen und Daten von bis zu 10 Standard-Algos Wenn der Indikator ein gültiges Kauf- oder Verkaufssignal gibt, wird ein entsprechender Pfeil auf dem Chart gedruckt, der den Handel zu Beg
Smart Signal Generation
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Intelligente Signalerzeugung - Trend-Following Pro Dashboard - Multi-Währungs-Handelsindikator Überblick Das Trend-Following Pro Dashboard ist ein umfassender Multi-Strategie-Handelsindikator, der für ernsthafte Devisenhändler entwickelt wurde, die professionelle Analysen für 28 Hauptwährungspaare und Gold benötigen. Dieses All-in-One-Dashboard kombiniert die effektivsten Trendfolgestrategien in einer einzigen, visuell beeindruckenden Oberfläche, die klare Handelssignale, präzise Einstiegspunkte
Profit Loss Viewer
Gleb Balashevich
Indikatoren
Dieser Indikator wird verwendet, um den Gewinn von geschlossenen und offenen Aufträgen auf dem Symbol zu visualisieren. Die Steuerung erfolgt über vier Schaltflächen, die sich nach dem Start des Indikators auf dem Chart befinden: Button "C" - zeigt/versteckt auf dem Chart die offenen und geschlossenen Punkte der geschlossenen Orders aus der Kontohistorie des aktuellen Symbols; Schaltfläche "O" - zeigt/verbirgt auf dem Chart die offenen Punkte der geöffneten Orders und den Abstand zwischen dem of
Close All Trade At Time
Siwakon Poonsawat
5 (1)
Utilitys
Einfach & anpassbar. Einfach & leicht zu schließen alle Trades und schwebende Aufträge automatisch zu bestimmten Zeit jeden Tag. Ziehen Sie diesen EA einfach in einen beliebigen Chart einer beliebigen Währung. Er wird automatisch alle offenen Positionen und schwebenden Aufträge schließen. Eingabe-Parameter 1. alle geöffneten Positionen schließen Wenn = "True": EA schließt alle offenen Positionen zu den von Ihnen eingestellten Zeiten und Tagen. Wenn = "False": EA schließt keine offenen Position
FoxForex Management Pro Version MT4
Mohammad Rashid Aeinimehr
Utilitys
Einstellungen für das Risikomanagement Automatische Losgrößenberechnung auf Basis des Risikos Öffnen von Kauf- und Verkaufspositionen mit einem Klick basierend auf den Einstellungen Grafisches Öffnen von Positionen (Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit - Sell Stop) Risikofreie offene Positionen Eröffnen Sie neue Trades mit TP und SL aus vorherigen offenen Trades Schließen Sie alle offenen Trades mit einem Klick Speichern Sie 50% des Gewinns der offenen Trades Einstellung zum Schließen offener Posit
Magneto TC
Vladimir Blednov
1 (1)
Indikatoren
Dreistufiger digitaler Trendfilter. Der Indikator braucht nicht eingerichtet zu werden. Einfach installieren und loslegen! Wählen Sie im Voraus den erforderlichen Zeitrahmen und das Handelsinstrument aus, das für den Handel visuell geeignet ist. Das Signal wird bei einer gebildeten Kerze nicht neu gezeichnet! Vergessen Sie nicht, sich meine anderen Produkte anzusehen - https://www.mql5.com/ru/users/altiveus/seller. Indem Sie meine Produkte kaufen, unterstützen Sie die Entwicklung neuer Software.
RSI Converter
Dmitriy Moshnin
Indikatoren
Der Relative Strength Index mit erweiterter Funktionalität berechnet (konvertiert) die Mittelungsperiode in Übereinstimmung mit dem Wert des Parameters Time Frame für kleinere Chart-Zeitintervalle (Multi-TimeFrame (MTF)) neu. Im Gegensatz zum Standard-Indikator enthält der RSI-Konverter ein Alarmsystem, das über Veränderungen der Marktsituation informiert und aus folgenden Signalen besteht Die Hauptlinie kreuzt die Niveaus der Extremzonen (30%, 70%) und das Niveau von 50%; Die Hauptlinie kreuzt
Supply and Demand Zones MT4
Peter Mueller
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Instrument, das Händlern hilft, kritische Angebots- und Nachfragezonen auf dem Chart zu erkennen. Diese Zonen können einen wertvollen Einblick in potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und wichtige Kursniveaus geben, bei denen Käufer oder Verkäufer wahrscheinlich die Kontrolle übernehmen werden. Der beste KOSTENLOSE Handelsmanager . Wenn Sie Ihre eigenen Hedging- oder Grid-Strategien ohne Programmie
FREE
Smart Ai Levels
Aditya Jayswal
Indikatoren
Smart Ai Levels Indikator für Akkumulation und Verteilung Smart Ai Levels are Ai controlled indicator which is based on Wyckoff Price cycle theory . Er scannt automatisch die Akkumulations- und Distributionsphasen auf dem Chart und zeichnet die möglichen Bereiche vor dem Mark Up und Mark Down ein, die als heiße Zonen fungieren und mit Bestätigung gehandelt werden können, um diese großen Kursbewegungen abzufangen. Es ist ein großartiges Werkzeug für Reversal und Breakout Trades, geeignet für all
Breakeven CloseAll Control Panel
Sebastian Oltean
Utilitys
Breakeven & Close-All Control Panel (MT4 Expert Advisor) A simple, fast, and reliable trade-management tool designed for manual traders. This EA adds two movable on-chart buttons that let you instantly protect profits or close all open positions with a single click. It also includes a fully automated Auto-Breakeven system . Main Features 1. BREAKEVEN Button (Move SL to BE) Instantly move the Stop-Loss of all open trades to breakeven, with a customizable offset in pips. Works for BUY and S
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare zu $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht (13 Exemplare übrig) Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Z
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indikatoren
ZeusArrow Smart Liquidität Finder Smart Liquidity Finder ist ein KI-gesteuerter Indikator, der auf der Idee Your SL is My Entry basiert. Er scannt und zeichnet die wichtigsten Liquiditätsbereiche auf dem Chart und unterteilt sie in Premium- und Discount-Zonen. Er ermöglicht Ihnen, die bestmöglichen Handels-Setups zu finden und hilft Ihnen, den perfekten Einstiegskurs zu bestimmen, um zu vermeiden, dass Ihr Stop-Loss gejagt wird. Jetzt gibt es keine Verwirrung mehr darüber, wann und wo Sie einst
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indikatoren
Freunde, wir stellen Ihnen unseren neuen Forex Gump Laser Indikator vor. Da es in unserem Team keine Designer gibt, sondern hauptsächlich Mathematiker, Finanzexperten, Programmierer und Trader, haben wir keine besonderen Änderungen im Design des Indikators vorgenommen. Vom Aussehen her ähnelt er dem üblichen Forex Gump. Andererseits ist Forex Gump nicht nur der Name eines Indikators, sondern eine Marke geworden. Und wir versuchen, die Corporate Identity in all ihren Varianten zu bewahren. Die ga
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (2)
Indikatoren
SHOGUN Trade - Die Auswirkungen von 16 Jahren ohne Anpassung. Strategische Marktstruktur und die Kunst des Gewinnens und Verlierens. Die Wahrheit über "16 Jahre", über die sogar die Entwickler entsetzt waren. Bitte sehen Sie sich zunächst das beigefügte Bild (Backtest-Ergebnisse) an. Dies sind die Ergebnisse der USDJPY H1-Verifizierung für "16 ganze Jahre "** vom 1. Januar 2010 bis zum 1. Januar 2026. Dies ist kein EA (automatisierter Handel) Verkauf. Aber ich wage es, diese Grafik zu präsentie
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indikatoren
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). Der nächste Preis wird auf 150 $ erhöht. Der endgültige Preis wird $250 sein . Sniper Delta Imbalance ist ein professionelles Tool für die tiefe Delta-Analyse - die Differenz zwischen Käufer- und Verkäufervolumen. Es hebt die Volumenanalyse auf die nächste Stufe und ermöglicht es Händlern, in Echtzeit zu sehen, wer den Preis kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - un
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Weitere Produkte dieses Autors
Heiken Ashi Toggle Indicator
Jordan Sales
Indikatoren
Heiken Ashi Toggle - Sofortige Kontrolle des Chartmodus für MT4 Heiken Ashi Toggle (auch Heikin Ashi genannt) ist ein kleiner Hilfsindikator für MetaTrader 4, der Heiken Ashi-Kerzen darstellt - mit einem entscheidenden Vorteil: sofortige EIN/AUS-Steuerung direkt im Chart . Anstatt ständig Indikatoren hinzuzufügen, zu entfernen oder neu zu laden, ermöglicht dieses Tool Händlern, mit einem einzigen Klick zwischen der Standard-Candlestick- und der Heiken Ashi-Darstellung zu wechseln. Was dieser Ind
FREE
ChartFix with Zoom and Pan Controls for MT4
Jordan Sales
Indikatoren
ChartFix - Feste Skalierung und Pan Chart Controls für MT4 ChartFix ist ein leichtgewichtiger Indikator, der dem MetaTrader 4 bequeme Tools zur Chartnavigation hinzufügt. Die Steuerelemente sind so konzipiert, dass sie einen Chart-Interaktionsstil bieten, der einen optionalen Wechsel zwischen der MT4-Standard-Autoskalierungsfunktion und einem Chart mit fester Skalierung ermöglicht, der nach oben und unten verschoben und einfach vertikal skaliert werden kann. Hauptfunktionen Vergrößern / Verklein
Ultimate Moving Average Crossover Strategy EA
Jordan Sales
Experten
Der ultimative Moving Average Crossover EA Erschwinglich & Leistungsstark - Die Einstellungen liegen bei Ihnen. Erstellen Sie Signale und geben Sie automatisch Trades ein, wenn Sie es wünschen. Wir stellen Ihnen unseren hochmodernen Moving Average Crossover Expert Advisor vor, ein ausgeklügeltes Tool für Trader, die die unvergleichliche Bedeutung gleitender Durchschnitte auf dem Forex-Markt verstehen. Unser EA ist kein gewöhnliches Tool, sondern eine leistungsstarke Mischung aus Präzision und A
Ultimate Fibonacci Trade Assistant and Manager
Jordan Sales
Utilitys
Ultimativer Fibonacci EA & Handelsassistent + Manager - mit fortgeschrittener Mustererkennung Im Handel, wie in jedem Handwerk, erfordert die Meisterschaft die richtigen Werkzeuge. Im Fibonacci-basierten Handel ist der Ultimate Fibonacci EA dieses Werkzeug. Entdecken Sie die Macht des Präzisionshandels mit dem Ultimate Fibonacci EA, einem innovativen Expert Advisor (EA) für den Devisenmarkt. Dieses fortschrittliche Tool ist so konzipiert, dass es in Harmonie mit Ihrem Fibonacci-Retracement-Tool
Easy Lot Size Calculator for MT4
Jordan Sales
Utilitys
Easy Lot Size Calculator - MT4 Risiko und Positionsgröße Utility Überblick Der Easy Lot Size Calculator ist ein für MetaTrader 4 entwickeltes On-Chart-Tool. Es berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Distanz, gemessen an einem Fibonacci-Retracement-Objekt. Das Tool bietet eine strukturierte Möglichkeit, Risikoinformationen direkt auf dem Chart anzuzeigen und umfasst optionale Handelsmanagementfunktionen. Der Rechner liest den
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension