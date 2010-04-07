Easy Lot Size Calculator for MT4

Calculadora Fácil de Tamaño de Lote - MT4 Risk and Position Size Utility

Visión general

La Calculadora Fácil de Tamaño de Lote es una herramienta en el gráfico diseñada para MetaTrader 4. Calcula el tamaño de la posición basándose en un porcentaje de riesgo definido por el usuario y la distancia de stop-loss medida desde un objeto de retroceso de Fibonacci. La herramienta proporciona una forma estructurada de ver la información de riesgo directamente en el gráfico e incluye funciones opcionales de gestión de operaciones.

La calculadora lee la distancia y la dirección de un objeto de retroceso de Fibonacci colocado en el gráfico. Cuando la herramienta Fibonacci se dibuja hacia arriba, el sistema prepara un cálculo de compra. Cuando se dibuja hacia abajo, prepara un cálculo de venta. El tamaño del lote se determina automáticamente en función del porcentaje de riesgo seleccionado, las especificaciones del símbolo y el saldo o capital de la cuenta.

Se incluye un panel de un solo clic para ejecutar operaciones utilizando el tamaño de lote calculado. El panel muestra la configuración de riesgo actual, el cálculo del tamaño del lote y la dirección de la zona de stop-loss detectada.

Características principales

Cálculo del tamaño del lote basado en Fibonacci

La herramienta utiliza un objeto de retroceso Fibonacci de MT4 como referencia de stop-loss. Las posiciones de nivel y la dirección se leen en tiempo real, y el tamaño de la posición se calcula en consecuencia.

El cálculo del tamaño del lote incorpora:

  • Porcentaje de riesgo seleccionado
  • Distancia de stop-loss medida desde la herramienta Fibonacci
  • Tamaño del tick y especificaciones del contrato
  • Saldo de la cuenta o capital (configurable)

Creación automática de Fibonacci ("Grab Fib")

Si no hay ningún objeto Fibonacci presente, la función "Grab Fib" puede crear uno automáticamente utilizando estilos predefinidos y ajustes configurados en las entradas del EA. Una vez creado, la calculadora sigue haciendo referencia a este mismo objeto para la medición del stop-loss.

Panel de ejecución de operaciones

Un pequeño panel proporciona botones para colocar órdenes de compra o venta utilizando el tamaño de lote calculado. El panel también muestra la configuración de riesgo actual y los valores calculados.

Nota: La ejecución basada en botones no está soportada en el Probador de Estrategias.

Función opcional de porcentaje de toma de beneficios

Existe un ajuste configurable para cerrar automáticamente una posición una vez alcanzado un porcentaje de beneficio predefinido. Este comportamiento puede activarse o desactivarse según sea necesario.

Visualización del progreso compuesto

La calculadora puede mostrar información de referencia, como el saldo actual, un nivel objetivo definido por el usuario y una estimación del número de operaciones necesarias para alcanzar dicho nivel en función del porcentaje de riesgo seleccionado.

Visualización de tendencias en plazos superiores

Una pantalla de tendencia puede mostrar una interpretación simplificada de la estructura de plazos superiores, indicando si el entorno es en general una tendencia alcista, bajista, de retroceso o neutral.

Notas de uso

  • La herramienta Fibonacci se utiliza únicamente como referencia de distancia y dirección.
  • Todos los colores, niveles y configuraciones de entrada pueden ser ajustados.
  • La herramienta puede ser utilizada en cualquier símbolo soportado por el broker.
  • Para una funcionalidad completa, utilícela en un gráfico en vivo o de demostración en lugar de en el Probador de Estrategias.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hace Easy Lot Size Calculator?

Calcula el tamaño de la posición automáticamente basándose en el porcentaje de riesgo seleccionado y la distancia de stop-loss medida utilizando un objeto de retroceso de Fibonacci.

¿Funciona con metales, índices o símbolos personalizados?

Sí. La calculadora lee las especificaciones del símbolo directamente del broker, incluyendo el valor del tick, el tamaño del contrato y los dígitos.

¿Necesito entender Fibonacci?

No. El objeto Fibonacci se utiliza únicamente como referencia visual para la distancia de stop-loss.

¿Coloca las operaciones automáticamente?

La calculadora determina el tamaño del lote automáticamente. La operación se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón de compra o venta. La gestión opcional del porcentaje de toma de beneficios puede activarse en los ajustes.

¿Funciona para plazos cortos?

Sí. La herramienta actualiza los cálculos cada vez que se mueve el objeto de Fibonacci o cambia el precio.

¿Están disponibles los botones de COMPRA/VENTA en el Probador de Estrategias?

No. MetaTrader 4 no permite operaciones basadas en botones en el entorno del probador. La funcionalidad completa está disponible en los gráficos en vivo y de demostración.

NOTA: La versión DEMO de MQL5.COM no abrirá operaciones en el probador de estrategias, pero los cálculos se seguirán mostrando. El botón de agarrar Fib tampoco generará una herramienta Fib, pero dibujar una herramienta Fib estándar funcionará bien. DEBE USAR MODO VISUAL cuando la prueba.
