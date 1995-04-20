ChartFix with Zoom and Pan Controls for MT4

ChartFix - Controles Fijos de Escala y Panorámica de Gráficos para MT4

ChartFix es un indicador ligero que añade a MetaTrader 4 convenientes herramientas de navegación en el gráfico. Los controles están diseñados para ofrecer un estilo de interacción con el gráfico que crea un cambio opcional entre la función de escala automática por defecto de MT4 y un gráfico de escala fija que se puede mover hacia arriba y hacia abajo y fácilmente escalar verticalmente.

Funciones principales

Acercar / Alejar - Ajuste la escala del gráfico directamente desde los botones en pantalla.

- Ajuste la escala del gráfico directamente desde los botones en pantalla. Conmutador de modo de escala - Alterna entre el modo de escala automática de MT4 y un modo de escala vertical manual.

- Alterna entre el modo de escala automática de MT4 y un modo de escala vertical manual. Controles de Encogimiento / Expansión - Modifique la escala vertical para vistas de precios amplias o detalladas.

- Modifique la escala vertical para vistas de precios amplias o detalladas. Teclas de acceso rápido personalizadas - Atajos de teclado opcionales para una navegación rápida.

- Atajos de teclado opcionales para una navegación rápida. Botón de tema - Aplique una luz u oscuridad con colores de vela personalizables.

- Aplique una luz u oscuridad con colores de vela personalizables. Colocación y colores ajustables - Mueva y personalice la interfaz para adaptarla a la disposición de su gráfico.

- Mueva y personalice la interfaz para adaptarla a la disposición de su gráfico. Diseño no intrusivo - Funciona como un indicador sin interferir con los Asesores Expertos.

Notas de uso

Después de conectar el indicador, el panel de botones aparece en pantalla. Haga doble clic entre los botones para reposicionarlo y vuelva a hacer doble clic para bloquearlo. Todas las funciones y colores se pueden configurar en las entradas.

Probador de estrategias

El indicador puede cargarse en el Probador de Estrategias con el modo visual activado para la demostración de los controles de navegación.





FAQ

❓ ¿ChartFix cambia las funciones de trading?





No, se centra únicamente en los controles de navegación del gráfico.





❓ ¿Puedo reposicionar los controles?





Sí, el panel es móvil y se puede colocar en cualquier lugar del gráfico.





❓ ¿Se pueden personalizar los colores?





Sí, el botón de tema y todos los colores individuales se pueden modificar a través de la configuración.





❓ ¿Funciona en todos los símbolos y plazos?





Si, ChartFix puede ser usado en cualquier gráfico MT4 donde los indicadores sean soportados.