Heiken Ashi Toggle Indicator

Heiken Ashi Toggle - Control Instantáneo del Modo Gráfico para MT4

Heiken AshiToggle es un indicador de utilidad ligera para MetaTrader 4 que ofrece la experiencia completa de velas Heiken Ashi - con una mejora clave: control instantáneo ON/OFF directamente desde el gráfico.

En lugar de añadir, eliminar o recargar indicadores constantemente, esta herramienta permite a los operadores cambiar entre velas estándar y visualización Heiken Ashi con un solo clic.

Qué hace este indicador

Muestra velas Heiken Ashi clásicas utilizando un cálculo interno personalizado

Añade un botón de conmutación integrado en el gráfico para un cambio instantáneo

Cambia automáticamente el modo de gráfico: ON → Heiken Ashi + Gráfico de líneas OFF → Velas estándar restauradas

Mantiene el rendimiento del gráfico con un manejo eficiente del búfer

Guarda el estado de conmutación por símbolo y marco temporal

Esto lo hace ideal para los operadores que utilizan Heiken Ashi para la claridad de la tendencia, pero todavía quieren volver rápidamente a las velas de precios estándar para entradas y salidas de precisión.

Características principales

Heiken Ashi ON / OFF con un solo clic

Sin necesidad de recargar o eliminar indicadores

Interfaz de botones limpia y discreta

Colores de velas y mechas personalizables

Funciona en todos los símbolos y plazos

Sin dependencias externas

A quién va dirigido

Operadores de tendencia que utilizan Heiken Ashi para la confirmación del sesgo

Scalpers que cambian entre la vista de tendencia suave y el precio crudo

Traders que quieren un flujo de trabajo más rápido y gráficos más limpios

Cualquiera que esté cansado de añadir/eliminar indicadores repetidamente

¿Por qué utilizar un Toggle en lugar de un indicador estándar?

Los indicadores Heiken Ashi tradicionales requieren

Eliminación manual

Recarga del indicador

Reinicio del gráfico

Heiken Ashi Toggle elimina esa fricción, permitiendo una comparación visual instantánea entre las velas suavizadas por la tendencia y la acción real del precio - sin interrumpir el análisis.