Heiken Ashi Toggle Indicator
- Indicadores
- Jordan Sales
- Versión: 1.1
Heiken Ashi Toggle - Control Instantáneo del Modo Gráfico para MT4
Heiken AshiToggle es un indicador de utilidad ligera para MetaTrader 4 que ofrece la experiencia completa de velas Heiken Ashi - con una mejora clave: control instantáneo ON/OFF directamente desde el gráfico.
En lugar de añadir, eliminar o recargar indicadores constantemente, esta herramienta permite a los operadores cambiar entre velas estándar y visualización Heiken Ashi con un solo clic.
Qué hace este indicador
-
Muestra velas Heiken Ashi clásicas utilizando un cálculo interno personalizado
-
Añade un botón de conmutación integrado en el gráfico para un cambio instantáneo
-
Cambia automáticamente el modo de gráfico:
-
ON → Heiken Ashi + Gráfico de líneas
-
OFF → Velas estándar restauradas
-
-
Mantiene el rendimiento del gráfico con un manejo eficiente del búfer
-
Guarda el estado de conmutación por símbolo y marco temporal
Esto lo hace ideal para los operadores que utilizan Heiken Ashi para la claridad de la tendencia, pero todavía quieren volver rápidamente a las velas de precios estándar para entradas y salidas de precisión.
Características principales
-
Heiken Ashi ON / OFF con un solo clic
-
Sin necesidad de recargar o eliminar indicadores
-
Interfaz de botones limpia y discreta
-
Colores de velas y mechas personalizables
-
Funciona en todos los símbolos y plazos
-
Sin dependencias externas
A quién va dirigido
-
Operadores de tendencia que utilizan Heiken Ashi para la confirmación del sesgo
-
Scalpers que cambian entre la vista de tendencia suave y el precio crudo
-
Traders que quieren un flujo de trabajo más rápido y gráficos más limpios
-
Cualquiera que esté cansado de añadir/eliminar indicadores repetidamente
¿Por qué utilizar un Toggle en lugar de un indicador estándar?
Los indicadores Heiken Ashi tradicionales requieren
-
Eliminación manual
-
Recarga del indicador
-
Reinicio del gráfico
Heiken Ashi Toggle elimina esa fricción, permitiendo una comparación visual instantánea entre las velas suavizadas por la tendencia y la acción real del precio - sin interrumpir el análisis.