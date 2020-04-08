SmC Concept By Subho

Descripción (Para la página web/mercado MQL5)
Título: Subho SMC Concepto & Señales de Tendencia
Subtítulo: Cuadro de mandos todo en uno de Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) con Señales SUBHO de Alta Precisión.
Subho SMC Concept & Trend Signals es un completo sistema de trading profesional diseñado para MetaTrader 5. Automatiza avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) y los combina con el "Sistema de Señales SUBHO" patentado para encontrar configuraciones comerciales de alta probabilidad.
Este indicador le ayuda a identificar la verdadera dirección del mercado utilizando la Estructura del Mercado (BOS & CHoCH) y a señalar zonas de entrada utilizando Bloques de Órdenes, mientras que las Señales SUBHO proporcionan flechas precisas de Compra y Venta.
Características principales:
Estructura de Mercado Inteligente:
Identifica y dibuja automáticamente BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character).
Etiqueta claramente los cambios de Estructura de Mercado con texto centrado.
Visualiza la tendencia en tiempo real (Alcista o Bajista).
Bloques de órdenes institucionales (OB):
Detección de Bloques de Órdenes de alta calidad.
Auto-Mitigación: Los bloques de órdenes desaparecen automáticamente del gráfico una vez que el precio los mitiga (toca), manteniendo su gráfico limpio.
Opción de calcular OBs basados en Candle Body o Full Range.
Señales SUBHO (Flechas de Compra/Venta):
Un potente algoritmo de señales (anteriormente basado en pivotes de impulso) rediseñado como Señales SUBHO.
90% de Precisión Potencial: Filtra las señales basándose en las condiciones del mercado.
Flechas sin repintado: Una vez que se cierra una vela, la señal es fija.
Incluye una función de "enfriamiento" para evitar el spam de señales durante los mercados agitados.
Panel en Vivo:
Muestra el Símbolo Actual (Par).
Muestra la dirección de la tendencia en tiempo real (alcista en verde / bajista en rojo).
Diseño limpio y moderno del panel.
Cómo operar:
Comprar: Espere a que el panel/estructura muestre alcista. Espere a que el precio rechace un Bloqueo de Orden alcista, o espere a una Flecha SUBHO azul.
Configuración de Venta: Esperar a que el tablero/estructura muestre COMPRA. Espere a que el precio rechace un Bloqueo de Orden Bajista, o espere una Flecha SUBHO Roja.
Configuración:
Colores totalmente personalizables para BOS, CHoCH y Bloques de Orden.
Configuraciones ajustables para la sensibilidad de la Señal SUBHO.
Activar/desactivar la visibilidad del panel.