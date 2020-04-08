SmC Concept By Subho

Descripción (Para la página web/mercado MQL5)


Título: Subho SMC Concepto & Señales de Tendencia


Subtítulo: Cuadro de mandos todo en uno de Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) con Señales SUBHO de Alta Precisión.


Descripción:

Subho SMC Concept & Trend Signals es un completo sistema de trading profesional diseñado para MetaTrader 5. Automatiza avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) y los combina con el "Sistema de Señales SUBHO" patentado para encontrar configuraciones comerciales de alta probabilidad.

Este indicador le ayuda a identificar la verdadera dirección del mercado utilizando la Estructura del Mercado (BOS & CHoCH) y a señalar zonas de entrada utilizando Bloques de Órdenes, mientras que las Señales SUBHO proporcionan flechas precisas de Compra y Venta.


Características principales:


Estructura de Mercado Inteligente:
Identifica y dibuja automáticamente BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character).
Etiqueta claramente los cambios de Estructura de Mercado con texto centrado.

Visualiza la tendencia en tiempo real (Alcista o Bajista).


Bloques de órdenes institucionales (OB):
Detección de Bloques de Órdenes de alta calidad.
Auto-Mitigación: Los bloques de órdenes desaparecen automáticamente del gráfico una vez que el precio los mitiga (toca), manteniendo su gráfico limpio.

Opción de calcular OBs basados en Candle Body o Full Range.


Señales SUBHO (Flechas de Compra/Venta):

Un potente algoritmo de señales (anteriormente basado en pivotes de impulso) rediseñado como Señales SUBHO.
90% de Precisión Potencial: Filtra las señales basándose en las condiciones del mercado.
Flechas sin repintado: Una vez que se cierra una vela, la señal es fija.

Incluye una función de "enfriamiento" para evitar el spam de señales durante los mercados agitados.


Panel en Vivo:
Muestra el Símbolo Actual (Par).
Muestra la dirección de la tendencia en tiempo real (alcista en verde / bajista en rojo).

Diseño limpio y moderno del panel.


Cómo operar:
Comprar: Espere a que el panel/estructura muestre alcista. Espere a que el precio rechace un Bloqueo de Orden alcista, o espere a una Flecha SUBHO azul.

Configuración de Venta: Esperar a que el tablero/estructura muestre COMPRA. Espere a que el precio rechace un Bloqueo de Orden Bajista, o espere una Flecha SUBHO Roja.


Configuración:
Colores totalmente personalizables para BOS, CHoCH y Bloques de Orden.
Configuraciones ajustables para la sensibilidad de la Señal SUBHO.
Activar/desactivar la visibilidad del panel.

Productos recomendados
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
OptiPro Buy Sell Arrow MT5
Andrei Gerasimenko
Indicadores
Este indicador en versión MT5 es una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible. El cálculo se realiza según la fórmula del autor para el inicio de una posible tendencia. La versión MT4 está aquí https://www.mql5.com/ru/market/product/98041 ¡Un indicador MT5 preciso que da señales para entrar en operaciones sin redibujar! Puntos de entrada ideales para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices. El indicador construye flechas de compra/venta y genera una alerta. Utilice
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indicadores
Tipo: Oscilador Esta es la Convergencia / Divergencia de media móvil de Gekko (MACD), una versión personalizada del famoso indicador MACD. Use el MACD normal y aproveche los diversos cálculos de las señales de entrada y las diferentes formas de recibir alertas cada vez que haya un posible punto de entrada o salida. Entradas Fast MA Period: Período para la media movile rápida del MACD (default 12); Slow MA Period: Período para la media movile lenta del MACD (default 26); Signal Average Offset Pe
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indicadores
Presentamos el indicador Power Trade Plus diseñado por un pequeño grupo de traders con varios años de experiencia operando en el mercado de forma rentable. El Power Trade Plus se deriva del indicador Power Trade, el indicador se esfuerza en entradas de francotirador de gran alcance y tomar los niveles de beneficios, con un algoritmo que puede determinar la volatilidad de los mercados y Proporciona entradas basadas en la volatilidad actual del mercado. Este indicador es mucho más eficaz en accion
Market Structure Analyzer
Philani Mthembu
Indicadores
El Analizador de Estructura de Mercado es una potente herramienta diseñada para los operadores que siguen los conceptos de estructura de mercado y dinero inteligente. Este completo indicador ofrece un conjunto de funciones que ayudan a identificar los niveles clave del mercado, los puntos de entrada potenciales y las zonas de liquidez. Esto es lo que ofrece 1. Detección de Swing High/Low : Identifica y marca con precisión los máximos y mínimos de oscilación, proporcionando una visión clara de
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Indicadores
Ventajas del indicador Tabla de Surf : Señales de entrada sin repintadoSi una señal aparece y se confirma, NO desaparece más, a diferencia de los indicadores con repintado, que conducen a grandes pérdidas financieras porque pueden mostrar una señal y luego eliminarla. Apertura perfecta de operacionesLos algoritmos del indicador permiten encontrar la posición de Pico y suelo para entrar en una operación (comprar o vender un activo), lo que aumenta la tasa de éxito de todos y cada uno de los trad
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicadores
Este indicador utiliza un algoritmo de cálculo matemático . Este algoritmo calcula el resto entre el modelo actualizado y los valores reales y produce el posible progreso del gráfico en el gráfico. No es un super profeta en el comercio, pero es muy bueno para el comerciante al entrar en el mercado y para analizarlo antes de entrar. Aplicable para todas las monedas. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реаль
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indicadores
Este es el Índice de Fuerza Relativa (RSI) personalizado de Gekko, una versión personalizada del famoso indicador RSI. Use el RSI normal y aproveche dos cálculos de señales de entrada y diferentes formas de recibir alertas cada vez que haya un posible punto de entrada o salida. Entradas Period: Periodo para el cálculo de RSI (cantidad de barras); Cómo el indicador calculará las señales de entrada (oscilación): 1- Produce señales de salida para oscilaciones basadas en el RSI entrando o saliendo
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Indicadores
La línea de ajuste ayuda a extrapolar el próximo movimiento del mercado y a tomar decisiones de compra/venta. Indicador que utiliza el algoritmo spline para la extrapolación. Puede cambiar el número de spline con el parámetro "PointsNumber" y el número de puntos de extrapolación con "ExtrapolateBars". Los puntos de extrapolación se guardarán en formato csv, con prefijo en el parámetro "PointsPrefix", y se almacenarán en la carpeta File de Data Folder.
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
True Oversold Overbought MT5
Innovicient Limited
5 (1)
Indicadores
El indicador True Oversold Overbought le permite comprobar rápidamente si el activo está sobrevendido o sobrecomprado. Además de complementar sus operaciones con True Oversold Overbought, puede utilizar el indicador como su único sistema de trading. Funciona con todos los instrumentos de divisas y le ahorrará el dolor de cabeza de estimar cuando el mercado se debe a una inversión o retroceso. Cuando la función "Super Charge" está activada, las áreas en las que el precio está en estado de sobreve
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Indicadores
Este indicador muestra una combinación de velas basada en Dodge, Dodge y PIN Bar. La lógica del patrón es ponerse del lado de la fuerza, después de la incertidumbre. El indicador es universal y útil para el comercio de opciones binarias, Forex, ETF, criptomoneda, acciones. El indicador Admite plazos de M5 a MN, incluidos los TF no estándar presentados en MT5.(М5,М6,М10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, h3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). Se ha implementado la posibilidad de activar y desactivar el TF. A
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El Weis Wave Chart Forex para MT5 es un indicador de precio y volumen. La lectura de Precio y Volumen fue ampliamente difundida a través de Richard Demille Wyckoff en base a las tres leyes creadas por él: Oferta y Demanda, Causa y Efecto y Esfuerzo vs. Resultado. En 1900, R.Wyckoff ya utilizaba el gráfico de ondas en sus análisis. Muchos años después, alrededor de 1990, David Weis Automatizó el gráfico de ondas de R. Wyckoff y hoy os traemos la evolución del gráfico de ondas de David Weis. Muest
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
SMC Liquidity Zone Scanner
Thabang Antony Mokwena
Indicadores
Libere el poder del mercado con nuestro innovador SMC Liquidity Zone Scanner, la herramienta definitiva que transformará su estrategia de negociación. Diga adiós a la incertidumbre y hola a la precisión con nuestro indicador de vanguardia, diseñado para elevar su juego de trading. El SMC Liquidity Zone Scanner no es una herramienta más; es su puerta de entrada para dominar la liquidez del mercado, identificar los puntos críticos de ruptura de estructura y señalar los niveles de soporte y resist
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Desbloquee las configuraciones de compra rentables con el indicador DC Dynamic Scalping para Crash , diseñado específicamente para la especulación constante y el crecimiento de cuentas pequeñas. Este indicador , elaborado por expertos y sin repintado , detecta señales de compra óptimas en índices Crash , asegurando que esté sincronizado con la tendencia gracias al Filtro de Tendencia Dinámico incorporado. También se incluye una plantilla de fondo azul limpio para gráficos sin fisuras y claridad
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MACD Pro Master El MACD Pro Master es su mejor compañero de trading, diseñado para revolucionar su viaje financiero y abrir las puertas de la riqueza. A continuación le explicamos por qué es lo mejor desde el pan de molde: Ventajas Trading de precisión : El MACD Pro Master aprovecha el poderoso indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para proporcionar operaciones precisas de compra y venta, asegurando que usted capitalice cada oportunidad de mercado. Ajustes personalizables : Adap
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Otros productos de este autor
Trend R Test By Subho
Subrata Das
Indicadores
Descripción (Español): Trend Test by Subho - Sistema avanzado de tendencia y canal escalonado Trend Test by Subho es un potente sistema de trading de tendencia todo en uno diseñado para filtrar el ruido y proporcionar una clara dirección del mercado. Este indicador combina dos sofisticados algoritmos: el Trend Test () y el Subho Step Channel en un único gráfico superpuesto. También cuenta con un elegante Live Dashboard que le avisa del estado actual de la tendencia en tiempo real. Característica
FREE
Institutional Liquidity Concept
Subrata Das
Asesores Expertos
Nombre del producto: Liquidity Concept de Subho Titular: Domine los retos de las empresas de capital con precisión. One-Candle SL y Lógica de Liquidez Institucional. Descripción: TIMEFRAME-15MIN PAIR-XAUUSD Depósito mínimo--(2000$-0.1) (1000$ para 0.5 ) (500$-0.02) (200$-0.01) RECOMPENSA DE RIESGO - RECOMPENSA DE RIESGO LIBRE 1:2 (99% DE PROBABILIDAD SIN CANCELACIÓN DE CUENTA) Y RECOMPENSA DE RIESGO DORADA 1:4 ¿Está usted luchando para pasar los desafíos de Prop Firm debido a grandes detraccion
Liquidity Indicator subho
Subrata Das
Indicadores
Breve descripción: Un avanzado sistema de inversión que detecta los puntos de inflexión del mercado utilizando el Momento de Liquidez combinado con la confirmación de la Acción del Precio. Visión General: El indicador Accurate Liquidity Pivot Signals está diseñado para identificar configuraciones de compra y venta de alta probabilidad. En lugar de basarse en medias móviles rezagadas, esta herramienta analiza el Flujo de Liquidez interno del mercado para encontrar zonas ocultas de soporte (Dema
Chart Pattern By Subho
Subrata Das
Indicadores
Nombre del producto: Auto Trend Pattern Pro [Subho - India] Descripción corta: Una herramienta avanzada de Acción de Precios que automáticamente detecta y dibuja Canales de Tendencia, Cuñas y Triángulos con un Tablero en vivo. Descripción completa: Auto Trend Pattern Pro es un sofisticado indicador técnico diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la compleja tarea de dibujar Canales de Tendencia, Cuñas y Triángulos. Automatiza la compleja tarea de dibujar Líneas y Canales de Tendencia. Analizando
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario