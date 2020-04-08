SmC Concept By Subho

Descripción (Para la página web/mercado MQL5)



Título: Subho SMC Concepto & Señales de Tendencia



Subtítulo: Cuadro de mandos todo en uno de Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) con Señales SUBHO de Alta Precisión.



Descripción:

Subho SMC Concept & Trend Signals es un completo sistema de trading profesional diseñado para MetaTrader 5. Automatiza avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) y los combina con el "Sistema de Señales SUBHO" patentado para encontrar configuraciones comerciales de alta probabilidad.

Este indicador le ayuda a identificar la verdadera dirección del mercado utilizando la Estructura del Mercado (BOS & CHoCH) y a señalar zonas de entrada utilizando Bloques de Órdenes, mientras que las Señales SUBHO proporcionan flechas precisas de Compra y Venta.



Características principales:



Estructura de Mercado Inteligente:

Identifica y dibuja automáticamente BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character).

Etiqueta claramente los cambios de Estructura de Mercado con texto centrado.

Visualiza la tendencia en tiempo real (Alcista o Bajista).



Bloques de órdenes institucionales (OB):

Detección de Bloques de Órdenes de alta calidad.

Auto-Mitigación: Los bloques de órdenes desaparecen automáticamente del gráfico una vez que el precio los mitiga (toca), manteniendo su gráfico limpio.

Opción de calcular OBs basados en Candle Body o Full Range.



Señales SUBHO (Flechas de Compra/Venta):

Un potente algoritmo de señales (anteriormente basado en pivotes de impulso) rediseñado como Señales SUBHO.

90% de Precisión Potencial: Filtra las señales basándose en las condiciones del mercado.

Flechas sin repintado: Una vez que se cierra una vela, la señal es fija.

Incluye una función de "enfriamiento" para evitar el spam de señales durante los mercados agitados.



Panel en Vivo:

Muestra el Símbolo Actual (Par).

Muestra la dirección de la tendencia en tiempo real (alcista en verde / bajista en rojo).

Diseño limpio y moderno del panel.



Cómo operar:

Comprar: Espere a que el panel/estructura muestre alcista. Espere a que el precio rechace un Bloqueo de Orden alcista, o espere a una Flecha SUBHO azul.

Configuración de Venta: Esperar a que el tablero/estructura muestre COMPRA. Espere a que el precio rechace un Bloqueo de Orden Bajista, o espere una Flecha SUBHO Roja.



Configuración:

Colores totalmente personalizables para BOS, CHoCH y Bloques de Orden.

Configuraciones ajustables para la sensibilidad de la Señal SUBHO.

Activar/desactivar la visibilidad del panel.



