Liquidity Indicator subho

Breve descripción:

Un avanzado sistema de inversión que detecta los puntos de inflexión del mercado utilizando el Momento de Liquidez combinado con la confirmación de la Acción del Precio.

Visión General:

El indicador Accurate Liquidity Pivot Signalsestá diseñado para identificar configuraciones de compra y venta de alta probabilidad. En lugar de basarse en medias móviles rezagadas, esta herramienta analiza el Flujo de Liquidez interno del mercado para encontrar zonas ocultas de soporte (Demanda) y resistencia (Oferta).

Utiliza un algoritmo único de detección de pivotes en los datos de liquidez y filtra las señales utilizando la confirmación de velas en tiempo real para garantizar la precisión.

Características principales:

Detección de Pivote deLiquidez : Identifica los picos y valles críticos del mercado basándose en el impulso de la Liquidez, no sólo en el precio. Confirmación de la Acción del Precio:Sólo se genera una señal cuando la vela cierra en la dirección favorable (cierre alcista para Comprar, cierre bajista para Vender), reduciendo las señales falsas. Sistema de Enfriamiento Inteligente: Incluye una función de "Enfriamiento" personalizable para evitar el spam de señales durante los mercados en picado. Zonas de Liquidez: Liquidez de Sobreventa (< 40): potencial Zona de Demanda.

Liquidez sobrecomprada (> 60): potencial zona de oferta. Sin repintado: Las señales se confirman al cierre de la barra y no desaparecen.

Cómo operar:

Señal de COMPRA (Flecha Azul): La liquidez cae en la Zona de Demanda (Valor <= 40). Se forma un Pivot Low en el flujo de Liquidez. La vela actual cierra al alza (Cierre > Apertura).

Señal de VENTA (Flecha roja): La liquidez sube a la zona de oferta (valor >= 60). Se forma un Pivot High en el flujo de Liquidez. La vela actual cierra a la baja (Cierre < Apertura).



Parámetros de entrada: