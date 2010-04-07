Liquidity Indicator subho
- Indicadores
- Subrata Das
- Versión: 1.30
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Breve descripción:
Un avanzado sistema de inversión que detecta los puntos de inflexión del mercado utilizando el Momento de Liquidez combinado con la confirmación de la Acción del Precio.
Visión General:
El indicador Accurate Liquidity Pivot Signalsestá diseñado para identificar configuraciones de compra y venta de alta probabilidad. En lugar de basarse en medias móviles rezagadas, esta herramienta analiza el Flujo de Liquidez interno del mercado para encontrar zonas ocultas de soporte (Demanda) y resistencia (Oferta).
Utiliza un algoritmo único de detección de pivotes en los datos de liquidez y filtra las señales utilizando la confirmación de velas en tiempo real para garantizar la precisión.
Características principales:
-
Detección de Pivote deLiquidez : Identifica los picos y valles críticos del mercado basándose en el impulso de la Liquidez, no sólo en el precio.
-
Confirmación de la Acción del Precio:Sólo se genera una señal cuando la vela cierra en la dirección favorable (cierre alcista para Comprar, cierre bajista para Vender), reduciendo las señales falsas.
-
Sistema de Enfriamiento Inteligente: Incluye una función de "Enfriamiento" personalizable para evitar el spam de señales durante los mercados en picado.
-
Zonas de Liquidez:
-
Liquidez de Sobreventa (< 40): potencial Zona de Demanda.
-
Liquidez sobrecomprada (> 60): potencial zona de oferta.
-
-
Sin repintado: Las señales se confirman al cierre de la barra y no desaparecen.
Cómo operar:
-
Señal de COMPRA (Flecha Azul):
-
La liquidez cae en la Zona de Demanda (Valor <= 40).
-
Se forma un Pivot Low en el flujo de Liquidez.
-
La vela actual cierra al alza (Cierre > Apertura).
-
-
Señal de VENTA (Flecha roja):
-
La liquidez sube a la zona de oferta (valor >= 60).
-
Se forma un Pivot High en el flujo de Liquidez.
-
La vela actual cierra a la baja (Cierre < Apertura).
-
Parámetros de entrada:
-
Periodo de LIQUIDEZ: Ajusta la sensibilidad del cálculo de Liquidez (Por defecto: 6).
-
High/Low Left & Right: Define la fuerza de los puntos Pivot.
-
Periodo de Enfriamiento:Número mínimo de barras a esperar antes de que pueda aparecer una nueva señal (Por defecto: 10).
-
Mostrar Señales: Activa/desactiva las flechas de Compra/Venta.