Liquidity Indicator subho

Breve descripción:
Un avanzado sistema de inversión que detecta los puntos de inflexión del mercado utilizando el Momento de Liquidez combinado con la confirmación de la Acción del Precio.

Visión General:
El indicador Accurate Liquidity Pivot Signalsestá diseñado para identificar configuraciones de compra y venta de alta probabilidad. En lugar de basarse en medias móviles rezagadas, esta herramienta analiza el Flujo de Liquidez interno del mercado para encontrar zonas ocultas de soporte (Demanda) y resistencia (Oferta).

Utiliza un algoritmo único de detección de pivotes en los datos de liquidez y filtra las señales utilizando la confirmación de velas en tiempo real para garantizar la precisión.

Características principales:

  1. Detección de Pivote deLiquidez : Identifica los picos y valles críticos del mercado basándose en el impulso de la Liquidez, no sólo en el precio.

  2. Confirmación de la Acción del Precio:Sólo se genera una señal cuando la vela cierra en la dirección favorable (cierre alcista para Comprar, cierre bajista para Vender), reduciendo las señales falsas.

  3. Sistema de Enfriamiento Inteligente: Incluye una función de "Enfriamiento" personalizable para evitar el spam de señales durante los mercados en picado.

  4. Zonas de Liquidez:

    • Liquidez de Sobreventa (< 40): potencial Zona de Demanda.

    • Liquidez sobrecomprada (> 60): potencial zona de oferta.

  5. Sin repintado: Las señales se confirman al cierre de la barra y no desaparecen.

Cómo operar:

  • Señal de COMPRA (Flecha Azul):

    • La liquidez cae en la Zona de Demanda (Valor <= 40).

    • Se forma un Pivot Low en el flujo de Liquidez.

    • La vela actual cierra al alza (Cierre > Apertura).

  • Señal de VENTA (Flecha roja):

    • La liquidez sube a la zona de oferta (valor >= 60).

    • Se forma un Pivot High en el flujo de Liquidez.

    • La vela actual cierra a la baja (Cierre < Apertura).

Parámetros de entrada:

  • Periodo de LIQUIDEZ: Ajusta la sensibilidad del cálculo de Liquidez (Por defecto: 6).

  • High/Low Left & Right: Define la fuerza de los puntos Pivot.

  • Periodo de Enfriamiento:Número mínimo de barras a esperar antes de que pueda aparecer una nueva señal (Por defecto: 10).

  • Mostrar Señales: Activa/desactiva las flechas de Compra/Venta.


