Institutional OrderFlow Insight

🎯 Indicador de flujo de órdenes institucional

Indicador de conceptos de dinero inteligente (SMC) para MetaTrader 5

Herramienta de trading profesional que revela el flujo de órdenes institucionales, la estructura del mercado y la actividad del dinero inteligente a través del análisis avanzado de Smart Money Concepts (SMC).

🔥 CONJUNTO DE CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE

Análisis de la estructura del mercado:

Detección de ruptura de estructura (BOS ): identifica la continuación de la tendencia.

Reconocimiento del Cambio de Carácter (CHOCH) - Detecte los cambios de tendencia

Análisis de Puntos de Oscilación - Detección profesional de máximos y mínimos

Detección de Flujo de Órdenes:

Detección de bloques de órdenes - Zonas institucionales alcistas y bajistas

Fair Value Gaps (FVG) - Identificación de ineficiencias de precios

Liquidity Pools - Zonas de liquidez de alta probabilidad

Breaker Blocks - Puntos de fallo de la estructura del mercado

Visualización:

Elementos del SMR codificados por colores para facilitar su reconocimiento

Visualización de gráficos limpia y profesional

Esquemas de color personalizables

Anotaciones institucionales en el gráfico

🚨 S ISTEMA DE ALERTAS

Alertas multicanal:

Alertas emergentes - Notificaciones en pantalla

Alertas sonoras - Señales de audio

Notificaciones Push - Alertas móviles

Alertas por correo electrónico - Notificaciones por correo electrónico

Condiciones de Alerta:

Formaciones de bloques de órdenes

Apariciones de Gap de Valor Razonable

Señales de Ruptura de Estructura

Patrones de Cambio de Carácter

Identificaciones de zonas de liquidez

Formaciones de bloques de ruptura

Gestión de alertas:

Alertas una vez por barra para evitar el spam

Sonidos de alerta personalizables

Configuraciones específicas del marco temporal

PARÁMETROS DE ENTRADA 🎨

Ajustes de detección:

SwingStrength - Sensibilidad de detección del punto de oscilación (1-10)

MinFVGSize - Tamaño mínimo de la brecha del valor justo

MinVolumeFactor - Filtro de volumen para la validación

Conmutadores de visualización:

ShowOB - Visualización del bloque de órdenes

ShowFVG - Visualización del Fair Value Gap

ShowBreaker - Visualización del Bloque de Órdenes

ShowBOS_CHOCH - Etiquetas BOS/CHOCH

ShowLiquidity - Marcado de la zona de liquidez

Configuración de alertas:

Interruptores individuales para cada concepto de SMC

Envío de alertas multicanal

Personalización del color para todos los elementos

Personalización visual:

BullishOB_Color - Color del bloque de órdenes alcista

BearishOB_Color - Color del bloque de órdenes baj ista

FVG_Color - Color de la brecha de valor justo

Breaker_Color - Color del bloque de rup tura

BOS_Color - Color de ruptura de estructura

CHOCH_Color - Color de cambio de carácter

🏆 C ARACTERÍSTICAS PROFESIONALES

Para operadores minoristas:

Entender el comercio institucional con imágenes claras

Nivelar el campo de juego contra el dinero inteligente

Tome decisiones informadas basadas en la estructura del mercado

Evite las trampas del mercado minorista

Para operadores avanzados:

Análisis avanzado de la estructura del mercado

Parámetros de detección personalizables

Análisis SMR multihorario

Marcadores visuales listos para backtest

APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN

Flujo de órdenes institucionales:

Identificar bloques de órdenes institucionales para entradas

Gaps de valor razonable para la reversión a la media

Siga el flujo de dinero inteligente con señales BOS/CHOCH

Estructura de mercado:

Negocie rupturas con señales BOS confirmadas

Detecte retrocesos con CHOCH

Identificar barridos de liquidez para la sincronización

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma : MetaTrader 5 (Build 1400+)

Tipo de indicador : Smart Money Concepts (SMC)

Plazos : Todos (M1 a MN1)

Mercados: Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas

INSTALACIÓN

Inicio Rápido:

Instalar indicador en MQL5/Indicadores/ Reinicie MetaTrader 5 Aplicar a cualquier gráfico Personalizar la configuración según sea necesario

🏷️ TAGS:

⚡ VENTAJAS CLAVE:

Suite SMC integral- Todos los conceptos clave en uno. Precisión profesional - Algoritmos de detección refinados Experiencia personalizable - Se adapta a su estilo Desarrollo activo - Actualizaciones periódicas Resultados probados - Utilizado por traders de todo el mundo

Análisis profesional de Smart Money Concepts para traders serios 🎯 .