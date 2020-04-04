Institutional OrderFlow Insight

🎯 Indicador de flujo de órdenes institucional

Indicador de conceptos de dinero inteligente (SMC) para MetaTrader 5

Herramienta de trading profesional que revela el flujo de órdenes institucionales, la estructura del mercado y la actividad del dinero inteligente a través del análisis avanzado de Smart Money Concepts (SMC).

🔥 CONJUNTO DE CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE

Análisis de la estructura del mercado:

  • Detección de ruptura de estructura (BOS ): identifica la continuación de la tendencia.

  • Reconocimiento del Cambio de Carácter (CHOCH) - Detecte los cambios de tendencia

  • Análisis de Puntos de Oscilación - Detección profesional de máximos y mínimos

Detección de Flujo de Órdenes:

  • Detección de bloques de órdenes - Zonas institucionales alcistas y bajistas

  • Fair Value Gaps (FVG) - Identificación de ineficiencias de precios

  • Liquidity Pools - Zonas de liquidez de alta probabilidad

  • Breaker Blocks - Puntos de fallo de la estructura del mercado

Visualización:

  • Elementos del SMR codificados por colores para facilitar su reconocimiento

  • Visualización de gráficos limpia y profesional

  • Esquemas de color personalizables

  • Anotaciones institucionales en el gráfico

🚨 S ISTEMA DE ALERTAS

Alertas multicanal:

  • Alertas emergentes - Notificaciones en pantalla

  • Alertas sonoras - Señales de audio

  • Notificaciones Push - Alertas móviles

  • Alertas por correo electrónico - Notificaciones por correo electrónico

Condiciones de Alerta:

  • Formaciones de bloques de órdenes

  • Apariciones de Gap de Valor Razonable

  • Señales de Ruptura de Estructura

  • Patrones de Cambio de Carácter

  • Identificaciones de zonas de liquidez

  • Formaciones de bloques de ruptura

Gestión de alertas:

  • Alertas una vez por barra para evitar el spam

  • Sonidos de alerta personalizables

  • Configuraciones específicas del marco temporal

PARÁMETROS DE ENTRADA 🎨

Ajustes de detección:

  • SwingStrength - Sensibilidad de detección del punto de oscilación (1-10)

  • MinFVGSize - Tamaño mínimo de la brecha del valor justo

  • MinVolumeFactor - Filtro de volumen para la validación

Conmutadores de visualización:

  • ShowOB - Visualización del bloque de órdenes

  • ShowFVG - Visualización del Fair Value Gap

  • ShowBreaker - Visualización del Bloque de Órdenes

  • ShowBOS_CHOCH - Etiquetas BOS/CHOCH

  • ShowLiquidity - Marcado de la zona de liquidez

Configuración de alertas:

  • Interruptores individuales para cada concepto de SMC

  • Envío de alertas multicanal

  • Personalización del color para todos los elementos

Personalización visual:

  • BullishOB_Color - Color del bloque de órdenes alcista

  • BearishOB_Color - Color del bloque de órdenes baj ista

  • FVG_Color - Color de la brecha de valor justo

  • Breaker_Color - Color del bloque de rup tura

  • BOS_Color - Color de ruptura de estructura

  • CHOCH_Color - Color de cambio de carácter

🏆 C ARACTERÍSTICAS PROFESIONALES

Para operadores minoristas:

  • Entender el comercio institucional con imágenes claras

  • Nivelar el campo de juego contra el dinero inteligente

  • Tome decisiones informadas basadas en la estructura del mercado

  • Evite las trampas del mercado minorista

Para operadores avanzados:

  • Análisis avanzado de la estructura del mercado

  • Parámetros de detección personalizables

  • Análisis SMR multihorario

  • Marcadores visuales listos para backtest

APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN

Flujo de órdenes institucionales:

  • Identificar bloques de órdenes institucionales para entradas

  • Gaps de valor razonable para la reversión a la media

  • Siga el flujo de dinero inteligente con señales BOS/CHOCH

Estructura de mercado:

  • Negocie rupturas con señales BOS confirmadas

  • Detecteretrocesos con CHOCH

  • Identificar barridos de liquidez para la sincronización

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Build 1400+)

  • Tipo de indicador: Smart Money Concepts (SMC)

  • Plazos: Todos (M1 a MN1)

  • Mercados: Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas

INSTALACIÓN

Inicio Rápido:

  1. Instalar indicador en MQL5/Indicadores/

  2. Reinicie MetaTrader 5

  3. Aplicar a cualquier gráfico

  4. Personalizar la configuración según sea necesario

🏷️ TAGS:

conceptos de dinero inteligente , indicador SMC , flujo de órdenes , estructura del mercado , bloques de órdenes , brechas de valor razonable , BOS CHOCH , trading institucional , acción del precio , indicador MT5

🚀 TRANSFORMA TU TRADING CON LA VISIÓN INSTITUCIONAL DEL FLUJO DE ÓRDENES

VENTAJAS CLAVE:

  1. Suite SMC integral- Todos los conceptos clave en uno.

  2. Precisión profesional - Algoritmos de detección refinados

  3. Experiencia personalizable - Se adapta a su estilo

  4. Desarrollo activo - Actualizaciones periódicas

  5. Resultados probados - Utilizado por traders de todo el mundo

Análisis profesional de Smart Money Concepts para traders serios 🎯 .

