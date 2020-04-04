Institutional OrderFlow Insight
🎯 Indicador de flujo de órdenes institucional
Indicador de conceptos de dinero inteligente (SMC) para MetaTrader 5
Herramienta de trading profesional que revela el flujo de órdenes institucionales, la estructura del mercado y la actividad del dinero inteligente a través del análisis avanzado de Smart Money Concepts (SMC).
🔥 CONJUNTO DE CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE
Análisis de la estructura del mercado:
-
Detección de ruptura de estructura (BOS ): identifica la continuación de la tendencia.
-
Reconocimiento del Cambio de Carácter (CHOCH) - Detecte los cambios de tendencia
-
Análisis de Puntos de Oscilación - Detección profesional de máximos y mínimos
Detección de Flujo de Órdenes:
-
Detección de bloques de órdenes - Zonas institucionales alcistas y bajistas
-
Fair Value Gaps (FVG) - Identificación de ineficiencias de precios
-
Liquidity Pools - Zonas de liquidez de alta probabilidad
-
Breaker Blocks - Puntos de fallo de la estructura del mercado
Visualización:
-
Elementos del SMR codificados por colores para facilitar su reconocimiento
-
Visualización de gráficos limpia y profesional
-
Esquemas de color personalizables
-
Anotaciones institucionales en el gráfico
🚨 S ISTEMA DE ALERTAS
Alertas multicanal:
-
Alertas emergentes - Notificaciones en pantalla
-
Alertas sonoras - Señales de audio
-
Notificaciones Push - Alertas móviles
-
Alertas por correo electrónico - Notificaciones por correo electrónico
Condiciones de Alerta:
-
Formaciones de bloques de órdenes
-
Apariciones de Gap de Valor Razonable
-
Señales de Ruptura de Estructura
-
Patrones de Cambio de Carácter
-
Identificaciones de zonas de liquidez
-
Formaciones de bloques de ruptura
Gestión de alertas:
-
Alertas una vez por barra para evitar el spam
-
Sonidos de alerta personalizables
-
Configuraciones específicas del marco temporal
PARÁMETROS DE ENTRADA 🎨
Ajustes de detección:
-
SwingStrength - Sensibilidad de detección del punto de oscilación (1-10)
-
MinFVGSize - Tamaño mínimo de la brecha del valor justo
-
MinVolumeFactor - Filtro de volumen para la validación
Conmutadores de visualización:
-
ShowOB - Visualización del bloque de órdenes
-
ShowFVG - Visualización del Fair Value Gap
-
ShowBreaker - Visualización del Bloque de Órdenes
-
ShowBOS_CHOCH - Etiquetas BOS/CHOCH
-
ShowLiquidity - Marcado de la zona de liquidez
Configuración de alertas:
-
Interruptores individuales para cada concepto de SMC
-
Envío de alertas multicanal
-
Personalización del color para todos los elementos
Personalización visual:
-
BullishOB_Color - Color del bloque de órdenes alcista
-
BearishOB_Color - Color del bloque de órdenes baj ista
-
FVG_Color - Color de la brecha de valor justo
-
Breaker_Color - Color del bloque de rup tura
-
BOS_Color - Color de ruptura de estructura
-
CHOCH_Color - Color de cambio de carácter
🏆 C ARACTERÍSTICAS PROFESIONALES
Para operadores minoristas:
-
Entender el comercio institucional con imágenes claras
-
Nivelar el campo de juego contra el dinero inteligente
-
Tome decisiones informadas basadas en la estructura del mercado
-
Evite las trampas del mercado minorista
Para operadores avanzados:
-
Análisis avanzado de la estructura del mercado
-
Parámetros de detección personalizables
-
Análisis SMR multihorario
-
Marcadores visuales listos para backtest
APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN
Flujo de órdenes institucionales:
-
Identificar bloques de órdenes institucionales para entradas
-
Gaps de valor razonable para la reversión a la media
-
Siga el flujo de dinero inteligente con señales BOS/CHOCH
Estructura de mercado:
-
Negocie rupturas con señales BOS confirmadas
-
Detecteretrocesos con CHOCH
-
Identificar barridos de liquidez para la sincronización
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-
Plataforma: MetaTrader 5 (Build 1400+)
-
Tipo de indicador: Smart Money Concepts (SMC)
-
Plazos: Todos (M1 a MN1)
-
Mercados: Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas
INSTALACIÓN
Inicio Rápido:
-
Instalar indicador en MQL5/Indicadores/
-
Reinicie MetaTrader 5
-
Aplicar a cualquier gráfico
-
Personalizar la configuración según sea necesario
