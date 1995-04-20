RenkoPointFigure

Indicador avanzado Renko y Punto y Figura con análisis de patrones de ganancias y pérdidas

Este potente indicador combina dos estrategias probadas -Renko y Punto y Figura (P&F)- en una herramienta integral para la identificación de tendencias, el reconocimiento de patrones y la gestión de riesgos. Con el cálculo dinámico del tamaño de caja (fijo o basado en ATR), los filtros de medias móviles y la detección de patrones de ganancias/pérdidas, los operadores pueden tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.



Características principales

Sistema híbrido Renko + P&F

  • Renko: Acción del precio sin ruido con bloques fijos (Verde/Rojo)
  • Punto y Figura: Niveles claros de soporte/resistencia con columnas X (alcista) y O (bajista)

Cálculo inteligente del tamaño de la caja

  • Modo fijo (por ejemplo, 500 pips por caja)
  • Modo basado en ATR: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado

Filtros de media móvil (MA)

  • Añadir dos MAs
  • Obtenga señales de cruces precio/MA o cruces MA/MA


Reconocimiento de patrones de ganancia/pérdida

  • detecta patrones clásicos (doble techo/fondo, triángulos, etc.)
  • Muestra la tasa de éxito histórica y el recuento de ocurrencias
  • Definiciones de patrones de ganancia/pérdida personalizables
  • Alertas de falsas rupturas

Detección de patrones personalizados

  • Secuencias definidas por el usuario de bloques rojo/verde (Renko) o columnas X/O (P&F)

  • Guarde y siga el rendimiento de sus patrones personales

Análisis de operaciones basado en el tiempo

  • Horas de negociación de alta probabilidad codificadas por colores

  • Recuento de pérdidas y ganancias por hora de inicio

Visualización de dos gráficos

  • Gráfico principal: Cambia entre Renko y P&F

  • Minigráfico (Esquina): Estadísticas y señales detalladas de patrones

Guía de configuración

  1. Seleccione el modo de visualización:

    • Gráfico principal: Renko (por defecto) o P&F

    • Minigráfico: Detalles del patrón

  2. Ajustar Tamaño de Caja:

    • Fijo: Introducción manual (por ejemplo, 500 pips)

    • Basado en ATR: Personalizar el periodo ATR

  3. Añadir medias móviles:

    • Elija tipo (EMA, SMA, etc.), periodo y color

  4. Activar análisis de patrones:

    • Haga clic en el botón "Patrón" para ver las estadísticas

Ejemplo práctico

  • Señal de compra:

    • Bloque Renko verde + Precio por encima de la MA

    • P&F "Doble Fondo" con un 70% de éxito histórico

  • Señal de venta:

    • Columna P&F roja + Ruptura de soporte con alerta de ruptura falsa

¿Por qué utilizar este indicador?

Ahorra tiempo con el análisis automatizado

Reduce el ruido centrándose en la acción pura del precio

Mejora la gestión de riesgos con estadísticas de fallos de patrones

Optimiza el tiempo de entrada con datos de rendimiento por hora





Productos recomendados
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indicadores
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
RENKO en Gráfico de Tiempo Este indicador es un Renko mejorado, por lo que puede ver los ladrillos Renko en el gráfico para entender el movimiento del precio con mayor claridad la otra mejora es el tamaño de la caja automatizado de acuerdo con ATR (Average True Range) período puede establecer el número de ATR como desee y el tamaño de la caja de Renko cambia automáticamente en función del movimiento del precio Entradas Modo: Tamaño de Caja es la entrada para especificar el tamaño de la caj
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Asesores Expertos
<LOGIC> El EA EMA RENKO debe ejecutarse en el gráfico Renko para mostrar el mejor rendimiento. El EA entrará basado en 2 EMA línea cruzada. (es cambiable en parámetro.) Como resultado de FT , el mejor tamaño de caja para XAUUSD (ORO) es CAJA 60 a 100. El tamaño de la caja Renko debe ser mayor que el valor del spread. Normalmente 3 veces el spread. Por favor, decida usted mismo el tamaño de su caja. El EA colocará una orden adicional como Grid si la tendencia se mueve a xxx pips desde la última
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (1)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional. Características Principales Sistema Inteligente de
Velas RENKO
Ramon Sobrevals Arce
Indicadores
Traza inmediatamente barras Renko en una ventana externa/indicadora . Una de las ventajas distintivas que ofrecen los gráficos Renko es el hecho de que no dependen del tiempo. Por lo tanto, los nuevos bloques Renko sólo se trazan cuando el precio sube o baja el número de puntos especificado. Por ejemplo, un gráfico Renko de 10 pips (100 puntos) trazaría los bloques cuando el precio se mueva 10 pips al alza en una tendencia alcista o 10 pips a la baja en una tendencia bajista. Los gráficos Renko
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indicadores
MTF Heiken Ashi MA es un indicador de Heiken Ashi y Media Móvil con múltiples marcos temporales. Totalmente personalizable para cálculos avanzados y únicos de Heiken Ashi y Media Móvil. Características principales Apariencia modificada y atractivo del tradicional usando solo cuerpos Heiken Ashi MA. MTF Disponible en marcos de tiempo más altos o más bajos, lo que lo hace ideal para tendencias y scalping. Hay muchos ajustes que pueden ser no repintados para señales en una nueva barra y en la barr
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
Savius Zone Indicator
Tiziano Brunno
Indicadores
A través del indicador Savius Zone podrá por fin Definir zonas objetivas en las que centrarse Reducir la discrecionalidad Filtrar sus patrones de negociación Beneficiarse de un método probado Estas son algunas de las funciones del indicador Savius Zone: Zonas de compra y venta El indicador proporciona zonas de compra y venta todos los días después de la apertura del mercado al contado en los siguientes mercados: DAX, S&P500, Nasdaq, Russell2000, Dow Jones Oportunidades diarias Savius Zone prop
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Indicadores
Introducción Este indicador se basa en el precio medio/máximo precio se mueve, y el uso de bandas de Bollinger en movimiento y medias móviles. La Ventaja De Usarlo Con Su Propio Análisis Confirmará Soportes Y Resistencias Potenciales Mientras Se Complementa Con Su Análisis. El Indicador No Se Repinta Y junto con nuestra tendencia especial METRE que cambia con las condiciones de una tendencia alcista o bajista.... Recomendar Marcos De Tiempo: H1 H4 M15 Uso: El Indicador Es Muy Rentab
FREE
Engulfing Candlestick Pattern Detector for MT4
Raul Canessa Castameda
Indicadores
El Screener de Patrones Envolventes Alcistas y Bajistas para MetaTrader 4 es una herramienta poderosa diseñada para traders que buscan identificar patrones clave de reversión en los mercados financieros. Este indicador escanea los gráficos de precios en busca de patrones envolventes alcistas y bajistas, los cuales señalan posibles reversiones de tendencia. Más información sobre los patrones de candelas envolventes en:  https://www.tecnicasdetrading.com/2012/06/patron-de-candelas-engulfing-bullis
FREE
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Indicadores
StarSwing es un indicador NO REPAINT que combina osciladores e indicadores de fuerza en un único instrumento. Parámetros externos le permiten equilibrar el peso de los componentes y ajustar el propio indicador a su gusto. StarSwing, gráficamente, consta de segmentos de 2 colores: uno representa la tendencia alcista y otro la bajista. El color no depende de la dirección pura del segmento, sino de la tendencia subyacente calculada por el propio indicador. En el gráfico, puede hacer que se dibuje u
Before
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Before predice el movimiento más probable del precio a corto plazo basándose en cálculos matemáticos complejos. La mayoría de los indicadores estándar utilizados habitualmente en las estrategias de negociación se basan en cálculos bastante sencillos. Esto no significa que no hubiera matemáticos destacados en el mundo en el momento de su creación. Lo que ocurre es que en aquella época aún no existían los ordenadores, o su potencia no era suficiente para la ejecución secuencial de o
RENKOincrease
Jia Jie Tian
Indicadores
Mejorar en gran medida los sentidos de negociación, de un vistazo la visualización de la tendencia, simple y eficiente. Gran destaca la tendencia de la vena de mercado, siguiendo el ciclo de tiempo para adaptarse a los cambios, para el comerciante de usuario para estudiar la tendencia del mercado, concisa y eficiente. Al mismo tiempo, también proporcionamos la ventana principal y sub-ventana de visualización, puede ponerse en contacto conmigo si necesita el propio autor, gracias por su apoyo. Al
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicadores
Renko, Heiken Ashi, Barra de Ticks, Barra de Rango. Fácil cambio, fácil configuración, todo en una sola ventana. Coloque el indicador Custom Chart y vea los gráficos Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar en tiempo real en el gráfico real. Coloque la ventana del gráfico offline de forma que el panel de control del indicador sea visible. Cambie el modo de gráfico pulsando un botón. Conecte al gráfico de salida cualquier indicador, asesor experto sin ninguna restricción. No, no funciona en el te
Renko Bars 3in1
Yuriy Shatsckiy
5 (2)
Indicadores
El Renko_Bars_3in1 está diseñado para trazar 3 tipos de gráficos Renko fuera de línea. Barra Renko Estándar (la barra de inversión es el doble del tamaño de la barra). Renko Range Bar (el tamaño de todas las barras es el mismo). Barras Renko con la capacidad de ajustar el tamaño de la barra de inversión. Atención : La versión demo para revisión y prueba puede descargarse aquí . Nota . Es necesario un gráfico con el periodo M1 para construir un gráfico offline. Cuando el indicador se adjunta a un
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicadores
Bot UT avanzado e indicador HTS Este indicador es una herramienta avanzada de análisis técnico que combina dos métodos: UT Bot y HTS (Higher Timeframe Smoothing) , para generar señales precisas de compra y venta. 1. Estructura del indicador Funciona dentro de la ventana principal del gráfico y utiliza 11 buffers para almacenar varios puntos de datos, incluyendo flechas (señales de compra/venta) y bandas de los sistemas UT Bot y HTS. Utiliza flechas de colores para representar diferentes condici
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Indicadores
Gráfico Renko con Media Móvil. Idea clásica de gráficos Renko. Está protegido en el gráfico principal y se puede aplicar la Media Móvil. Los precios de las barras se usan desde un marco de tiempo inferior. Parámetros: BarsBack - cuántas barras del timeframe inferior se utilizarán. Si el valor es cero utilizará todas las barras disponibles. LTF - marco de tiempo inferior. BrickSize - Barra Renko en puntos. BullishColor - Color de la vela alcista. BearishColor - Color de la vela bajista. HideLine
FREE
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El oscilador de líneas de tendencia ayuda a los operadores a identificar tendencias e impulso basándose en las distancias normalizadas entre el precio actual y las líneas de tendencia alcista y bajista detectadas más recientemente. El indicador presenta impulso alcista y bajista, una línea de señal con cruces y múltiples opciones de suavizado. USO El Oscilador de Líneas de Tend encia funciona sistemáticamente: Identificando pivotes máximos y mínimos. Conectando pivotes para formar líneas de te
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Chaos Trader Lite
John Davis
1 (1)
Asesores Expertos
Chaos Trader Lite intenta utilizar aspectos de la teoría del caos para colocar operaciones en el mercado. Este Asesor Experto, en particular, se basa en las teorías de Bill Williams. Cada versión de MetaTrader contiene los indicadores de Bill Williams. Me preguntaba por qué se le consideraba tan importante como para tener su propio conjunto de indicadores añadido a MetaTrader con atribución de nombre. Investigando encontré que Bill Williams escribió un libro utilizando la teoría del caos para op
FREE
Renko Moving Average
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
Este indicador le proporciona la Media Móvil basada en el gráfico Renko. Un gráfico Renko es un tipo de gráfico que se construye utilizando el movimiento del precio en lugar del precio y los intervalos de tiempo estandarizados como la mayoría de los gráficos. Una Media Móvil basada en un gráfico Renko se considera menos ruidosa ya que no se basa en el tiempo y sólo se basa en el cambio de precio. Puedes ver mi indicador Renko mejorado gratis aquí . Entradas: Tamaño de la Caja: Tamaño de la caja
RenkoMaPriceChannel
Sergey Deev
1 (1)
Indicadores
El indicador muestra barras Renko en el gráfico, utiliza sus datos para calcular y mostrar la media móvil, PriceChannel y genera señales de compra/venta. Renko es un método de visualización de precios no trivial. En lugar de mostrar cada barra dentro de un intervalo de tiempo, sólo se muestran las barras en las que el precio se movió un determinado número de puntos. Las barras Renko no dependen de un intervalo de tiempo, por lo que el indicador funciona en cualquier marco temporal sin perder su
AutoTargets
Nor El Isslem Rettab
Indicadores
El indicador AutoTarget para MT4 es un indicador que se construye para los comerciantes que trabajan con la plataforma de gráficos Meta Trader 4 durante su día de negociación y se construye por una razón singular que es ayudar al comerciante que lo utiliza para predecir el próximo objetivo de precio en el marco de tiempo actual o par de divisas que el comerciante se une a. Funciona en todos los pares de divisas y plataformas de negociación y puede ayudar a un operador experimentado mediante la r
Choch Pattern
Rodion Matveichuk
5 (1)
Indicadores
Indicador profesional "Choch Pattern Levels" con filtro RSI para MT4 Descripción: ¿Está cansado de las falsas rupturas y quiere encontrar puntos de cambio de tendencia con gran precisión? El indicador Choch Pattern Levels es su herramienta profesional para identificar cambios de carácter en el mercado, con un potente filtro RSI y análisis de volumen para asegurarse de que sólo entra en el mercado con las señales más fiables. Este indicador encuentra y traza automáticamente patrones de inversión
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Black Zone Premium Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
El INDICADOR PREMIUM DE ZONA NEGRA es un potente asistente de negociación todo en uno creado para aportar claridad, precisión y coherencia a la negociación de divisas. Combina la estructura del mercado en múltiples marcos temporales, la previsión de operaciones, la gestión de riesgos y la supervisión en tiempo real en una herramienta de nivel profesional. Desde la planificación de las operaciones hasta su gestión con disciplina, este indicador equipa a los operadores con todo lo que necesitan pa
SC MTF Mfi for MT4 with alert
Krisztian Kenedi
Indicadores
Indicador de IMF altamente configurable. Características: Funciones de alerta altamente personalizables (en niveles, cruces, cambios de dirección vía email, push, sonido, popup). Capacidad de múltiples marcos temporales Personalización del color (en niveles, cruces, cambios de dirección) Opciones de interpolación lineal y modo de histograma Funciona en el probador de estrategias en modo multi timeframe (también en fin de semana sin ticks) Niveles ajustables Parámetros: MFI Timeframe: Puede est
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Moving Average RAINBOW
Kourosh Hossein Davallou
4 (3)
Indicadores
Media móvil RAINBOW Los operadores de Forex utilizan las medias móviles por diferentes motivos. Algunos las utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente las utilizan como un generador de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, presentaremos algunos tipos diferentes de estrategias - ¡incorporarlas a tu estilo de trading depende de ti! Una técnica utilizada en el análisis técnico para identificar los cambios de tendencia. Se crea c
FREE
RenkoVP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Visión general RenkoVP es una herramienta profesional para el análisis de la estructura de precios que se ejecuta completamente en línea en el gráfico principal. A diferencia de muchos otros indicadores Renko, no requiere gráficos offline. El indicador combina ladrillos Renko, perfil de volumen, niveles dinámicos de Fibonacci y reconocimiento automático de patrones para ayudar a los operadores a identificar tendencias, zonas clave y puntos precisos de entrada/salida. Configuración de ladrillos
Stochastic RainBow 5
Kourosh Hossein Davallou
3 (1)
Indicadores
Un oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara un precio de cierre concreto de un valor con un rango de sus precios a lo largo de un periodo de tiempo determinado. La sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado puede reducirse ajustando ese periodo de tiempo o tomando una media móvil del resultado. Se utiliza para generar señales de sobrecompra y sobreventa, utilizando un rango de valores acotado de 0 a 100. Este indicador muestra 8 estocásticos en un gráfico.
FREE
MarketSession
Kourosh Hossein Davallou
Utilidades
El mercado de divisas 24 horas ofrece una ventaja considerable a muchos operadores institucionales e individuales, ya que garantiza la liquidez y la oportunidad de operar en cualquier momento imaginable. Las divisas pueden negociarse en cualquier momento, pero un operador individual sólo puede vigilar una posición durante cierto tiempo. La mayoría de los operadores no pueden vigilar el mercado 24 horas al día, 7 días a la semana, por lo que es probable que pierdan oportunidades o algo peor. Un s
FREE
StochasticRainBow
Kourosh Hossein Davallou
5 (2)
Indicadores
Un oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara un precio de cierre concreto de un valor con un rango de sus precios a lo largo de un periodo de tiempo determinado. La sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado puede reducirse ajustando ese periodo de tiempo o tomando una media móvil del resultado. Se utiliza para generar señales de sobrecompra y sobreventa, utilizando un rango de valores acotado de 0 a 100. Este indicador muestra 15 estocásticos en un gráfico.
FREE
Price Ladder
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Este indicador se basa en el Canal . Parámetros de entrada channel_One- mostrar la línea de tendencia Uno encendido o apagado. timeFrame_One - marco de tiempo del canal Uno . ColorChannel_One - color de la linea de tendencia Uno. channel_Two- muestra la línea de tendencia Dos activada o desactivada. timeFrame_Two - marco de tiempo del canal Dos. ColorChannel_Two - color de la línea de tendencia Dos. channel_Three- activa o desactiva la línea de tendencia Tres. timeFrame_Three - marco de tiempo d
FREE
Iranian stock market
Kourosh Hossein Davallou
5 (1)
Utilidades
El dinero inteligente es una moneda poderosa. Este dinero está al alcance de los grandes inversores que pueden identificar, predecir o incluso generar movimientos de capital antes que los demás. Este dinero puede fluir en los mercados financieros y de capitales y crear cambios drásticos en los precios de diversas acciones. Por lo tanto, detectar el flujo de efectivo inteligente, que suele entrar en el mercado de forma coherente y afrontar el volumen y el valor de las transacciones en un mercado
FREE
Display Multipair
Kourosh Hossein Davallou
Utilidades
Este es un indicador que permite visualizar tres pares de divisas en una ventana. Parámetros de entrada: Símbolo1 - primer par de divisas. symbol1mirrior - visualización en espejo del primer par de divisas. s1color - color del primer par de divisas. Symbol2 - segundo par de divisas. symbol2mirrior - visualización en espejo del segundo par de divisas. Symbol3 - tercer par de divisas. symbol3mirrior - visualización en espejo del tercer par de divisas. Symbo4 - cuarto par de divisas. symbol4mirrior
Price Aleart
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
El indicador Price Alert reproduce una señal acústica cuando el precio alcanza un determinado nivel, indicado por el trader. Si usted usa la función de notificación por e-mail, no olvide indicar los parámetros de su correo en los ajustes de la plataforma MetaTrader.   Parámetros de entrada: WhenPriceGoesAbovePIP - si el precio asciende la cantidad indicada de pips por encima del nivel actual, se activará la notificación. WhenPriceGoesBelowPIP - si el precio desciende la cantidad indicada de pips
Wolfe Wave
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Esta metodología particular. Tenga en cuenta la secuencia impar en el conteo, como verá, es necesario para el análisis inductivo. Comenzando por un máximo nos aseguramos de comenzar nuestro recuento en una nueva onda. (Lo contrario se aplicaría para una onda bajista). El punto 2 es un techo. El punto 3 es el mínimo del primer descenso. El punto 1 es el mínimo anterior al punto 2 (techo), que el 3 ha superado. El punto 4 es el máximo del rally posterior al punto 3. El punto 5 es la parte inferior
Daily GBPUSD trade
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Nuestra estrategia se basa en un movimiento entrecortado en la mayoría de los pares de divisas durante la sesión asiática. La mayoría de los operadores en Londres duermen cuando el sol brilla sobre el Pacífico y esto resulta en un movimiento muy lento del par GBPUSD entre las 9:00 PM GMT y las 7:00 AM GMT. Orden de compra: Coloque una orden stop de compra justo cinco pip por encima de la banda superior. Coloque un stop loss justo un pip por debajo de la banda inferior. Coloque un objetivo de ben
Breakout trade
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Sistema Breakout Este indicador se basa en la línea de tendencia y ruptura. Par: EURUSD, GBPUSD. Marco de tiempo: M15 O H1. Parámetros de entrada AlertsOn - alerta activada o desactivada. TrendLine - muestra la línea de tendencia. TrendLineStyle - estilo de la línea de tendencia. UpTrendColor - color de la tendencia alcista. DownTrendColor - color de la tendencia bajista. ShowTakeprofit - muestra las ganancias obtenidas. ShowTakeprofitStyle - Estilo de toma de ganancias. UpperTakeprofitColor - C
Week Pivot
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Pivote semanal Hay muchas ventajas cuando se opera con líneas de soporte y resistencia, y deben ser un elemento básico en el arsenal de cada operador. Otro método efectivo para derivar múltiples líneas de soporte y resistencia horizontales es usar una fórmula derivada de la barra de ayer de Máximo, Mínimo y Cierre. La fórmula traza niveles de puntos pivote que consisten en el pivote, y tres niveles de soporte y resistencia, y estos niveles pueden ser negociados de la misma manera que el comercio
Forex Tools X
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
El indicador se basa en varios indicadores útiles en los marcos de tiempo múltiples que nos ayudan a trazar y tabla y alerta. Los diversos parámetros utilizados en este indicador y los predeterminados son los siguientes. - Modo de Media Móvil: LMMA - Media Móvil Período Uno: 4 - Media Móvil Período Dos: 8 - Periodo medio móvil tres: 15 - Período medio móvil cuatro: 30 - Período medio móvil cinco: 80 - Media móvil del sexto período: 150 - Período de media móvil siete: 250 - Incluido SAR Parabóli
Only NonFarm Payroll Trade 4
Kourosh Hossein Davallou
Asesores Expertos
Sólo el comercio de nóminas no agrícolas La situación del empleo es un conjunto de indicadores del mercado laboral. La tasa de desempleo mide el número de parados en porcentaje de la población activa. El empleo asalariado no agrícola contabiliza el número de empleados remunerados que trabajan a tiempo parcial o completo en los establecimientos empresariales y gubernamentales del país. La semana laboral media refleja el número de horas trabajadas en el sector no agrícola. Los ingresos medios por
Daily GBP expert
Kourosh Hossein Davallou
Asesores Expertos
Operación diaria con el GBPUSD Nuestra estrategia se basa en un movimiento entrecortado en la mayoría de los pares de divisas durante la sesión asiática. La mayoría de los operadores en Londres duermen cuando el sol brilla sobre el Pacífico y esto resulta en un movimiento muy lento del par GBPUSD entre las 9:00 PM GMT y las 7:00 AM GMT. Parámetros de entrada: Auto GMT shift extern int Broker_GMT_Shift = 0;//Cambio GMT manual del Broker extern int Noche_Londres = 21; //Noche de Londres extern in
CurrencyMeter
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Medidor de divisas Cuando operamos en Forex, operamos con un par de divisas a la vez. Por ejemplo EUR/USD. Si estamos largos en el EUR/USD significa que esperamos que el EUR gane fuerza en relación al USD. Si estamos cortos en el EUR/USD significa que esperamos que el EUR se debilite en relación al USD. Debería estar familiarizado con este concepto. Sin embargo, la clave de los pares es que sólo indican la fuerza de una divisa en relación con otra. Si vemos que el EUR/USD sube, ¿es porque el EUR
Three Channel
Kourosh Hossein Davallou
5 (1)
Indicadores
La estrategia de negociación del patrón del canal de precios es una de las formas más inteligentes de ganar dinero operando. El patrón de canal de precios representa dos líneas de tendencia situadas por encima (resistencia del canal) y por debajo (soporte del canal) del precio. La acción del precio está contenida entre estas dos líneas de tendencia paralelas. La separación entre las dos líneas de tendencia debe ser lo suficientemente amplia si desea operar dentro del patrón de canal de precios.
Multi Andrew PitchFork
Kourosh Hossein Davallou
5 (1)
Indicadores
ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE LA HORQUILLA DE ANDREW Esencialmente, el Pitchfork de Andrew es una herramienta para dibujar canales de precios. Mientras que dos líneas que rodean el precio suelen ser suficientes para dibujar un canal, el Pitchfork tiene una línea adicional. Se trata de la línea media o el asa de la horquilla. La línea mediana es fundamental para este método de negociación. Esta es la razón por la que el Pitchfork de Andrew también se conoce como el método de la línea mediana. REGL
PriceActionDetector
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Price Action se traduce como "movimiento del precio". Los partidarios del análisis técnico creen que el precio tiene en cuenta todo lo que ocurre en el mercado. Por lo tanto, los indicadores y asesores no son necesarios, ya que se calculan a partir de los datos históricos de los precios y pueden llegar muy tarde. Cuando se activa la señal del indicador, es posible que la dirección del precio ya haya cambiado. Los indicadores que intentan predecir la dirección del precio a menudo se vuelven a tra
Visual Trading
Kourosh Hossein Davallou
Utilidades
Con esta herramienta puedes dibujar fácilmente líneas en el gráfico y la operación se realiza fácilmente. Los pasos son los siguientes: Primero: Dibuje las líneas de compra y venta en el gráfico. Segundo: Dibuje las líneas de beneficios y pérdidas en el gráfico. Tercero: Especifique el volumen de la operación que desea negociar. Cuarto: Active las líneas. Advertencia Al mover las líneas, tenga cuidado de no hacer una operación equivocada. Expert le permite operar fácilmente.
Multi Fair Value Gap
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
**Añadido al texto original:** Este indicador (Fair Value Gap - FVG) también **tiene la capacidad** para mostrar **múltiples plazos** de su elección **simultáneamente en un solo gráfico**. Esta característica le permite identificar **señales más fuertes y precisas**, ya que puede analizar las discrepancias de precios (Gaps) a través de marcos temporales superiores o inferiores, ayudándole a tomar decisiones de trading más inteligentes. Por ejemplo, si detecta un FVG alcista en el **marco tempo
Multi OrderBlock
Kourosh Hossein Davallou
5 (1)
Indicadores
Los bloques de órdenes son estructuras esenciales en la negociación que indican las zonas en las que los grandes operadores institucionales, como bancos y fondos de cobertura, han colocado sus órdenes. Estos bloques representan niveles de precios significativos en los que se ha producido una importante actividad de compra o venta, lo que proporciona pistas sobre posibles movimientos del mercado. Entonces, ¿por qué debería usted, como operador, preocuparse por los bloques de órdenes? Bueno, saber
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Búsqueda de patrones: ¡Inteligente, precisa y personalizable para MT4! ¿Está buscando una poderosa herramienta para identificar de forma rápida y precisa los patrones de negociación en Forex? ¡Este indicador avanzado para MetaTrader 4 (MT4) es exactamente lo que necesita! Características clave que le sorprenderán: Detección Automática de Patrones Clásicos: Este indicador encuentra automáticamente los patrones clásicos de Forex más cercanos para usted. Tanto si está buscando estrategias Smart M
Harmonic Price Patterns
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Indicador de patrones armónicos de precios Este indicador tiene la capacidad de mostrar manualmente el patrón armónico más cercano a usted. Le permite ajustar fácilmente sus parámetros y crear su propio patrón armónico personalizado, a la vez que muestra la distancia del precio entre cada punto. Características principales del indicador manual de patrones armónicos Identificación de patrones armónicos Detecta patrones armónicos populares como ABCD, Gartley, Murciélago, Mariposa, Cangrejo y Tibur
MasterVolume Pro
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Descripción: Eleve su análisis gráfico con este indicador avanzado que integra a la perfección estructuras en zigzag, retrocesos de Fibonacci y perspectivas de perfil de volumen. Diseñado para operadores que buscan claridad y precisión, esta herramienta identifica visualmente patrones de precios de alta probabilidad y puntos de inflexión del mercado. Tanto si está siguiendo cambios de CHOCH, señalando PDIs, o analizando TRIPLE tops y formaciones FLAG, este indicador ofrece la profundidad y fle
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
On Click Trade
Kourosh Hossein Davallou
Utilidades
El Asesor Experto que permite abrir y editar las posiciones y órdenes usando el ratón (Stop Loss, Take Profit). Para poder trabajar con el Asesor Experto, hay que establecer el tamaño del lote, Take Profit y Stop Loss para la posición. Para las órdenes pendientes hay que establecer el tamaño del lote, Take Profit, Stop Loss y la distancia (pip). El Asesor Experto tiene sólo un parámetro de entrada: color del fondo.
Three Channel 5
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
La estrategia de negociación del patrón del canal de precios es una de las formas más inteligentes de ganar dinero operando. El patrón de canal de precios representa dos líneas de tendencia situadas por encima (resistencia del canal) y por debajo (soporte del canal) del precio. La acción del precio está contenida entre estas dos líneas de tendencia paralelas. La separación entre las dos líneas de tendencia debe ser lo suficientemente amplia si desea operar dentro del patrón de canal de precios.
Multi Andrew PitchFork 5
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Multi Andrew PitchFork ESTRATEGIA DE TRADING DE ANDREW PITCHFORK Esencialmente, el Pitchfork de Andrew es una herramienta para dibujar canales de precios. Mientras que dos líneas que rodean el precio suelen ser suficientes para dibujar un canal, el Pitchfork tiene una línea adicional. Se trata de la línea media o el asa de la horquilla. La línea mediana es fundamental para este método de negociación. Esta es la razón por la que el Pitchfork de Andrew también se conoce como el método de la línea
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario