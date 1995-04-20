RenkoPointFigure

Indicador avanzado Renko y Punto y Figura con análisis de patrones de ganancias y pérdidas

Este potente indicador combina dos estrategias probadas -Renko y Punto y Figura (P&F)- en una herramienta integral para la identificación de tendencias, el reconocimiento de patrones y la gestión de riesgos. Con el cálculo dinámico del tamaño de caja (fijo o basado en ATR), los filtros de medias móviles y la detección de patrones de ganancias/pérdidas, los operadores pueden tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.









Características principales

Sistema híbrido Renko + P&F

Renko: Acción del precio sin ruido con bloques fijos (Verde/Rojo)

Punto y Figura: Niveles claros de soporte/resistencia con columnas X (alcista) y O (bajista)

Cálculo inteligente del tamaño de la caja

Modo fijo (por ejemplo, 500 pips por caja)

Modo basado en ATR: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado

Filtros de media móvil (MA)

Añadir dos MAs

Obtenga señales de cruces precio/MA o cruces MA/MA





Reconocimiento de patrones de ganancia/pérdida

detecta patrones clásicos (doble techo/fondo, triángulos, etc.)

Muestra la tasa de éxito histórica y el recuento de ocurrencias

Definiciones de patrones de ganancia/pérdida personalizables

Alertas de falsas rupturas

Detección de patrones personalizados

Secuencias definidas por el usuario de bloques rojo/verde (Renko) o columnas X/O (P&F)

Guarde y siga el rendimiento de sus patrones personales

Análisis de operaciones basado en el tiempo

Horas de negociación de alta probabilidad codificadas por colores

Recuento de pérdidas y ganancias por hora de inicio

Gráfico principal: Cambia entre Renko y P&F

Minigráfico (Esquina): Estadísticas y señales detalladas de patrones

Seleccione el modo de visualización: Gráfico principal: Renko (por defecto) o P&F

Minigráfico: Detalles del patrón Ajustar Tamaño de Caja: Fijo: Introducción manual (por ejemplo, 500 pips)

Basado en ATR: Personalizar el periodo ATR Añadir medias móviles: Elija tipo (EMA, SMA, etc.), periodo y color Activar análisis de patrones: Haga clic en el botón "Patrón" para ver las estadísticas

Señal de compra: Bloque Renko verde + Precio por encima de la MA P&F "Doble Fondo" con un 70% de éxito histórico

Señal de venta: Columna P&F roja + Ruptura de soporte con alerta de ruptura falsa



Visualización de dos gráficosGuía de configuraciónEjemplo práctico

¿Por qué utilizar este indicador?

Ahorra tiempo con el análisis automatizado

Reduce el ruido centrándose en la acción pura del precio

Mejora la gestión de riesgos con estadísticas de fallos de patrones

Optimiza el tiempo de entrada con datos de rendimiento por hora











