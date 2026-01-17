Happy Koala

Übersicht

DerHappy Koala-Indikator verwendet zwei Gruppen von Durchschnittswerten - einen kurzfristigen BBI (abgeleitet aus 4 schnellen gleitenden Durchschnitten) und einen langfristigen BBI (abgeleitet aus 4 langsamen gleitenden Durchschnitten). Er kodiert diese Linien farblich, je nachdem, ob der Kurs über oder unter ihnen liegt, und zeichnet Einstiegspfeile, wenn der kurzfristige Trend den langfristigen Trend kreuzt.

Wichtigste Funktionen

Dual-Band BBI-Berechnung: Diese Logik erzeugt eine "geglättete" Trendlinie, die stabiler ist als ein einzelner gleitender Durchschnitt.

Dynamische Farbumschaltung:

Der Indikator verwendet zwei Puffer für jede BBI-Linie (Blau für Bullish, Rot für Bearish).Wenn Close > BBI, wird die Linie blau.Wenn Close < BBI, wird die Linie rot.

Logik der Crossover-Signale:

Kaufpfeil (blau): Wird ausgelöst, wenn der Short BBI den Long BBI übersteigt, sofern der aktuelle Kurs auch über dem Short BBI liegt.

Verkaufspfeil (rot): Wird ausgelöst, wenn der Short BBI den Long BBI unterschreitet, vorausgesetzt, der aktuelle Kurs liegt auch unter dem Short BBI.

Die Pfeile sind um 20 Punkte vom High/Low versetzt, um auf dem Chart sichtbar zu bleiben.







