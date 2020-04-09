Drag Drop Lot Size Calculator

Calculadora de tamaño de lote de arrastrar y soltar

Visión general

Drag Drop Lot Size Calculator es una herramienta basada en gráficos de riesgo y dimensionamiento de posiciones para MetaTrader 5. Calcula el tamaño de lote apropiado basado en el saldo de su cuenta (o capital), el porcentaje de riesgo seleccionado, y la distancia de stop-loss definida por una sola línea horizontal en el gráfico. Un panel compacto en el gráfico muestra los valores clave en tiempo real.

Características principales

  • Flujo de trabajo en una sola línea: utiliza una única línea horizontal como nivel de stop-loss

  • Cálculo del tamaño del lote en tiempo real basado en el porcentaje de riesgo y la distancia del stop

  • Muestra la cantidad de riesgo (dinero), el precio de stop, la distancia en pips y el tamaño de lote calculado

  • Botones de riesgo preestablecidos (0,10% a 4,00%) para ajustes rápidos

  • Base de balance/patrimonio opcional para el cálculo del riesgo

  • Panel arrastrable (opcional) para una colocación flexible del gráfico

  • Funciona con cualquier símbolo soportado por el broker (utiliza el valor de tick/tamaño de tick del broker)

Funcionamiento

  1. Coloque el indicador en un gráfico.

  2. Dibuje exactamente una línea horizontal (HLINE) en el precio de stop-loss previsto.

  3. El indicador detecta la línea y la trata como el nivel de stop-loss.

  4. El precio de entrada se toma del precio actual del mercado (Ask para COMPRA, Bid para VENTA).

  5. El tamaño del lote se calcula de forma que la pérdida en el stop sea igual a la cantidad de riesgo seleccionada.

  6. El panel se actualiza automáticamente cuando mueve la línea de stop o cambia los preajustes de riesgo.

Si hay más de una línea horizontal, el indicador le pedirá que elimine todas menos una para evitar ambigüedades.

Entradas (Parámetros)

  • Porcentaje de riesgo: Riesgo por operación en porcentaje (por ejemplo, 1,00).

  • Utilizar Capital en lugar de Saldo: Si está activado, el riesgo se basa en el capital; en caso contrario, en el saldo

  • Dirección: Auto, COMPRA o VENTA (Auto selecciona en base a la línea de stop relativa al precio actual)

  • Distancia Stop por defecto (pips): Reservado para los valores predeterminados del flujo de trabajo (no se requiere para el cálculo cuando se utiliza la línea)

  • Color / Grosor de la Línea de Riesgo: Preferencias visuales para el concepto de stop (visualización basada en panel)

  • Color del texto de la etiqueta: Color del texto del panel

  • Mostrar Botones Preestablecidos: Activa los botones de porcentaje de riesgo rápido

  • Posición Y del panel / Anchura del panel: Ubicación y tamaño del panel

  • Panel arrastrable: Permite mover el panel arrastrándolo

Notas y limitaciones

  • El indicador no coloca operaciones ni modifica órdenes. Es una herramienta de cálculo y visualización.

  • El cálculo exacto del lote requiere datos válidos del broker. Si el valor del tick/tamaño del tick no está disponible todavía, el panel mostrará un mensaje de espera/error hasta la próxima actualización del precio.

  • Para obtener resultados correctos, mantenga exactamente una línea horizontal en el gráfico para definir el nivel de stop-loss.

Consejos de uso

  • Establezca Dirección en COMPRA o VENTA si desea bloquear el cálculo hacia un lado.

  • Utilice Utilizar Capital en lugar de Saldo si dimensiona el riesgo en función de la exposición P/L flotante actual.

  • Si el tamaño de lote calculado está por debajo del mínimo del broker o por encima del máximo del broker, el panel mostrará una advertencia y deberá ajustar el riesgo o la distancia de stop.

Soporte

Si encuentra algún problema, por favor describa el símbolo, tipo de cuenta, broker, y los pasos para reproducir el problema en los comentarios del producto para que pueda ser resuelto eficientemente.


