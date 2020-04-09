Drag Drop Lot Size Calculator
- Utilidades
- Arnold Holm
- Versión: 1.0
Calculadora de tamaño de lote de arrastrar y soltar
Visión general
Drag Drop Lot Size Calculator es una herramienta basada en gráficos de riesgo y dimensionamiento de posiciones para MetaTrader 5. Calcula el tamaño de lote apropiado basado en el saldo de su cuenta (o capital), el porcentaje de riesgo seleccionado, y la distancia de stop-loss definida por una sola línea horizontal en el gráfico. Un panel compacto en el gráfico muestra los valores clave en tiempo real.
Características principales
-
Flujo de trabajo en una sola línea: utiliza una única línea horizontal como nivel de stop-loss
-
Cálculo del tamaño del lote en tiempo real basado en el porcentaje de riesgo y la distancia del stop
-
Muestra la cantidad de riesgo (dinero), el precio de stop, la distancia en pips y el tamaño de lote calculado
-
Botones de riesgo preestablecidos (0,10% a 4,00%) para ajustes rápidos
-
Base de balance/patrimonio opcional para el cálculo del riesgo
-
Panel arrastrable (opcional) para una colocación flexible del gráfico
-
Funciona con cualquier símbolo soportado por el broker (utiliza el valor de tick/tamaño de tick del broker)
Funcionamiento
-
Coloque el indicador en un gráfico.
-
Dibuje exactamente una línea horizontal (HLINE) en el precio de stop-loss previsto.
-
El indicador detecta la línea y la trata como el nivel de stop-loss.
-
El precio de entrada se toma del precio actual del mercado (Ask para COMPRA, Bid para VENTA).
-
El tamaño del lote se calcula de forma que la pérdida en el stop sea igual a la cantidad de riesgo seleccionada.
-
El panel se actualiza automáticamente cuando mueve la línea de stop o cambia los preajustes de riesgo.
Si hay más de una línea horizontal, el indicador le pedirá que elimine todas menos una para evitar ambigüedades.
Entradas (Parámetros)
-
Porcentaje de riesgo: Riesgo por operación en porcentaje (por ejemplo, 1,00).
-
Utilizar Capital en lugar de Saldo: Si está activado, el riesgo se basa en el capital; en caso contrario, en el saldo
-
Dirección: Auto, COMPRA o VENTA (Auto selecciona en base a la línea de stop relativa al precio actual)
-
Distancia Stop por defecto (pips): Reservado para los valores predeterminados del flujo de trabajo (no se requiere para el cálculo cuando se utiliza la línea)
-
Color / Grosor de la Línea de Riesgo: Preferencias visuales para el concepto de stop (visualización basada en panel)
-
Color del texto de la etiqueta: Color del texto del panel
-
Mostrar Botones Preestablecidos: Activa los botones de porcentaje de riesgo rápido
-
Posición Y del panel / Anchura del panel: Ubicación y tamaño del panel
-
Panel arrastrable: Permite mover el panel arrastrándolo
Notas y limitaciones
-
El indicador no coloca operaciones ni modifica órdenes. Es una herramienta de cálculo y visualización.
-
El cálculo exacto del lote requiere datos válidos del broker. Si el valor del tick/tamaño del tick no está disponible todavía, el panel mostrará un mensaje de espera/error hasta la próxima actualización del precio.
-
Para obtener resultados correctos, mantenga exactamente una línea horizontal en el gráfico para definir el nivel de stop-loss.
Consejos de uso
-
Establezca Dirección en COMPRA o VENTA si desea bloquear el cálculo hacia un lado.
-
Utilice Utilizar Capital en lugar de Saldo si dimensiona el riesgo en función de la exposición P/L flotante actual.
-
Si el tamaño de lote calculado está por debajo del mínimo del broker o por encima del máximo del broker, el panel mostrará una advertencia y deberá ajustar el riesgo o la distancia de stop.
Soporte
Si encuentra algún problema, por favor describa el símbolo, tipo de cuenta, broker, y los pasos para reproducir el problema en los comentarios del producto para que pueda ser resuelto eficientemente.