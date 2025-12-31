Symbol Switch MT5

Cambiador de símbolos inteligente y sincronización multigráfica

Deje de perder el tiempo cambiando manualmente los símbolos en cada gráfico. El Cambiador de Símbolos Inteligente no es sólo una botonera, es una completa herramienta de gestión del espacio de trabajo diseñada para traders profesionales que monitorizan múltiples activos (Forex, Cripto, Índices) a través de múltiples ventanas de gráficos.

Por qué este es el mejor Cambiador de Símbolos para MQL5:

La mayoría de los cambiadores de símbolos son desordenados y desordenan la pantalla. Esta herramienta cuenta con una Smart Auto-Grid que ordena automáticamente los símbolos alfabéticamente y los organiza en filas ordenadas en función de su letra inicial (por ejemplo, todos los pares "A" en una fila, los pares "E" en la siguiente).

Y lo que es aún mejor, cuenta con un sólido sistema de sincronización maestro/esclavo. Haga clic en un símbolo de su cuadro de mandos "Maestro" y todos sus cuadros "Esclavo" se actualizarán instantáneamente para coincidir.

Características principales

1. Sincronización multi-gráfica (Maestro/Esclavo)

Modo Maestro: Muestra su cuadrícula de símbolos completa. Al hacer clic en un símbolo, éste emite una señal a todos los demás gráficos.

Modo esclavo (Clean UI): Los gráficos esclavos ocultan la parrilla de botones para ahorrar espacio en la pantalla. Muestran una elegante barra de estado y escuchan las órdenes del Maestro.

Canales: Ejecute varios grupos de sincronización a la vez. Utilice el Canal 1 para sincronizar sus gráficos Forex y el Canal 2 para sincronizar sus gráficos Crypto de forma independiente en el mismo terminal.

2. Inteligente "Auto-Layout" UI

Auto-Ordenación: Simplemente pegue su lista de símbolos. El indicador los ordena automáticamente por orden alfabético.

Filas inteligentes: La cuadrícula inicia de forma inteligente una nueva fila cada vez que cambia la primera letra de un símbolo. Se acabaron las búsquedas en un desordenado bloque de botones.

Manejo de Prefijos/Sufijos: ¿El broker utiliza m.EURUSD o EURUSD.pro? Introduzca el prefijo/sufijo en los ajustes, y los botones se mantendrán limpios (mostrando sólo "EURUSD") mientras siguen funcionando perfectamente.

3. Soporte Multi-Instancia

¡Añada múltiples paneles al mismo gráfico! Puede tener un panel "Forex" a la izquierda y un panel "Crypto" a la derecha sin que entren en conflicto.

4. Rendimiento optimizado

Escrito en MQL5 moderno y orientado a objetos.

Cero lag. Utiliza comunicación basada en eventos en lugar de bucles lentos.

⚙️ Cómo configurarlo

Escenario A: El Centro de Mando (Gráfico Maestro)

Adjunte el indicador a un gráfico. Establecer InpMasterChart = true . Introduzca su lista de símbolos (por ejemplo, EURUSD;GBPUSD;USDJPY... ). Este gráfico controlará ahora a los demás.

Escenario B: El Receptor (Gráfico Esclavo)

Adjunte el indicador a un gráfico diferente. Establezca InpMasterChart = false . Los botones desaparecerán, dejando una barra de estado "Slave Mode" limpia. Este gráfico ahora seguirá instantáneamente cualquier símbolo que pulse en el Maestro.

📋 Parámetros de Entrada

Símbolos: Una lista de activos separados por punto y coma ( ; ).

Prefijo / Sufijo: Texto oculto para compatibilidad con brokers (por ejemplo, ecn. , .pro ).

ID Instancia: (Por defecto: Set1 ) Cámbielo si desea añadir un segundo panel al mismo gráfico.

Canal de enlace: (Predeterminado: 1 ) Los maestros sólo controlan esclavos con el mismo ID de canal.

Filas inteligentes: (Por defecto: true ) Inicia una nueva fila por cada nueva letra (A, B, C...).

Configuración de la interfaz de usuario: Personalice los desplazamientos X/Y, los colores, el tamaño de los botones y las fuentes para adaptarlos a su plantilla.

Agilice hoy mismo su flujo de trabajo comercial.