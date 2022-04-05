AZ Trade Recovery Assistant MT4

AZ Trade Recovery Assistant MT4 combina la flexibilidad de la operativa manual con la gestión automatizada inteligente.Este avanzado panel en el gráfico no es sólo para la ejecución de operaciones - es un completo asistente de gestión de operaciones. Puede abrir o cerrar posiciones al instante, ajustar el tamaño del lote, gestionar trailing stops y modificar Take Profit o Stop Loss, todo directamente desde el panel. Está diseñado para operadores que desean tener un control total de sus operaciones con una automatización inteligente en segundo plano.

Lo que realmente hace único a este asistente es su Mecanismo de Cobertura de Recuperación de Zona (ZRH). A diferencia de las operaciones tradicionales que se basan en Stop Loss, este sistema transforma las operaciones perdedoras en ganadoras, de forma automática. En lugar de cerrar una operación con pérdidas, ZRH abre una operación de cobertura opuesta a una distancia calculada, creando una zona de recuperación. A medida que el precio se mueve dentro de esta zona, el asistente ajusta las posiciones de modo que cuando se alcanza cualquiera de los dos lados, todas las operaciones se cierran juntas en beneficio neto.


Nadie puede predecir el próximo movimiento del mercado, pero con AZ Trade Recovery Assistant, incluso un movimiento desfavorable puede acabar en beneficio.


Qué es elmecanismo de cobertura de recuperación de zonas?

ElMecanismo de Cobertura de Recuperación de Zona es un enfoque de negociación inteligente que utilizaoperaciones de dirección opuesta para convertir posiciones perdedoras en resultados rentables.
En lugar de cerrar una operación con pérdidas, el sistema abre una operación opuesta (una cobertura) a una distancia predefinida con un tamaño de lote calculado. Esto crea unazona de recuperación de precios entre ambas operaciones.

Cuando el mercado se desplaza a un lado u otro de esa zona, ambas operaciones se cierran a la vez, con lo que seobtiene un beneficio neto.

En términos sencillos:

No importa en qué dirección vaya el mercado, el ciclo comercial siempre termina en beneficio.

Esta técnica también se conoce como laEstrategia de Cobertura Surefire Forex, pero en este EA, se implementa utilizando unmotor automatizado avanzado que maneja todos los cálculos y la gestión de operaciones de forma dinámica.



Qué hace diferente a este Asistente

  • Panel Gráfico Interactivo - Abra órdenes de Compra/Venta u órdenes pendientes al instante utilizando una interfaz limpia y moderna.
  • Control de recuperación por operación - Cada operación que abre tiene su propio ciclo de recuperación, completamente independiente de las demás.
  • Sistema Multi-Pair & Multi-Magic - Opere y recupere a través de múltiples pares o números mágicos simultáneamente.
  • Herramientas de gestión dinámica - Las funciones incorporadas incluyen Take Profit, Break Even, Trailing Stop y control de la brecha de recuperación.
  • No necesita Stop Loss - La lógica de recuperación inteligente neutraliza automáticamente las caídas y cierra las posiciones en beneficio neto.


Cómo funciona

  • Inicie el EA y elija suNúmero Mágico y Símbolo en el panel.
  • Establezca su tamaño de lote preferido, TP y tipo de orden (instantánea o pendiente).
  • Coloque una operación utilizando los botones de COMPRA/VENTA o la opción de orden pendiente.
  • Si el mercado se mueve en contra de su posición, el Motor de Recuperación de Zona se activa automáticamente - abriendo una cobertura calculada en la dirección opuesta con un tamaño de lote ajustado.
  • Una vez que el precio alcanza cualquiera de los lados de la zona de recuperación, todas las operaciones se cierran con beneficios combinados, independientemente de la dirección.
  • Independientemente de si el mercado evoluciona, se mueve o invierte, su secuencia de operaciones siempre termina con ganancias.


Características principales

  • Panel de gráficos MT5 limpio y sensible
  • Ejecución manual completa con recuperación automática
  • Compatible con divisas, CFD, índices, metales y criptomonedas
  • Funciona con múltiples símbolos y números mágicos
  • Lógica de recuperación individual para cada operación
  • Gestión opcional de Trailing Stop, Break Even y Profit Target
  • Multiplicador de lote y brecha de recuperación personalizables
  • Diseñado sólo para cuentas de cobertura


Quién puede beneficiarse

  • Operadores manuales que buscan protección contra pérdidas
  • Operadores de Prop-firm que necesiten un sistema flexible de control de riesgos basado en coberturas
  • Operadores de scalping e intradía que prefieren la ejecución visual de órdenes
  • Cualquiera que utilice el concepto de recuperación de zonas y desee una interfaz de panel más intuitiva.


Requisitos

  • Sólo funciona encuentas de cobertura MT5
  • Asegúrese de que la cobertura está habilitada con su broker
  • Se requiere un margen libre adecuado para las operaciones de recuperación
  • Todas las operaciones deben abrirse a través del panel para permitir la recuperación


Guía del usuario

Guía del usuario - Versión de prueba


Otra versión

MT5

