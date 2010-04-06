Bias Scanner Pro es una herramienta profesional de análisis de mercado que proporciona señales claras de la dirección del mercado con confirmación de la fuerza de la tendencia. El indicador identifica sesgos alcistas, bajistas o neutrales utilizando cruces de EMA combinados con análisis de tendencia ADX, proporcionando un contexto de mercado preciso en tiempo real.

Características principales

Detección de sesgo

Señales de dirección claras : Identifica la tendencia alcista, bajista o neutral del mercado.

Lógica de cruces EMA : Utiliza cruces EMA rápidos y lentos (por defecto 12/26 periodos)

Filtro de tendencia ADX : Mide la fuerza de la tendencia para confirmar la validez del sesgo

Análisis Multi-Tiempo: Analiza cualquier marco temporal desde cualquier gráfico

Análisis del estado del mercado

Detección de Tendencias/Rangos/Choppies : Clasificación del estado del mercado basada en ADX

Medición de la intensidad : Visualización del valor ADX en tiempo real para la intensidad de la tendencia

Confirmación inteligente de señales : Combina el sesgo de la EMA con la intensidad del ADX para obtener señales fiables

Actualizaciones en tiempo real: Cálculos en directo con cada cambio de precio

Panel visual

Interfaz profesional : Panel limpio y no intrusivo en su gráfico

Señales codificadas por colores : Sesgo alcista: verde lima Sesgo bajista: Rojo Sesgo Neutral: Blanco

Colores del estado del mercado : Tendencia Verde Agitado: Naranja Variando: Blanco

Instantánea completa del mercado: Sesgo, estado del mercado e intensidad en una sola vista

Sistema de alertas

Alertas de cambio de sesgo : Notificaciones cuando cambia la dirección del mercado

Notificaciones Push : Alertas opcionales para móviles

Sonidos personalizados : Soporte para archivos de alerta personalizados

Temporización inteligente: Alertas sólo cuando se completa una nueva barra (no spam)

Especificaciones técnicas

Frecuencia de actualización : En tiempo real con cada tick

Posicionamiento del panel : Fijo en Y=335 píxeles

Rendimiento eficiente: Uso mínimo de recursos

Limpieza automática: Gestión adecuada de los objetos al eliminarlos

Parámetros de entrada

Ajustes de detección de sesgos

Periodo EMA rápido: 12 (ajustable)

Periodo EMA lento: 26 (ajustable)

Precio aplicado: Cierre (configurable)

Marco temporal de análisis

Selección del marco temporal: Cualquier timeframe MT5 de M1 a MN1

Integración del Gráfico Actual: Utilizar o anular el marco temporal del gráfico

Configuración del filtro ADX

Periodo ADX: 14 (ajustable)

Nivel de tendencia: 30.0 (ADX ≥ 30 = tendencia fuerte)

Nivel de inestabilidad: 15.0 (ADX ≤ 15 = mercado lateral)

Intervalo de escaneo: 30 segundos (configurable)

Configuración de alertas

Activar Alertas: Activar/desactivar el sistema de alertas

Notificaciones Push: Activar notificaciones móviles

Sonido de alerta: Admite archivos de sonido personalizados

Opciones de pantalla

Mostrar panel de IU: Alternar la visibilidad del panel

Actualizaciones del panel: Actualización automática en tiempo real

Cómo funciona

Lógica de cálculo del sesgo

Análisis EMA: EMA rápida > EMA lenta = Sesgo alcista

EMA rápida < EMA lenta = Sesgo bajista

Ambas suben/bajan = Confirmación de sesgo fuerte ADX Estado del Mercado: ADX ≥ 30.0 = Mercado en tendencia (fuerte movimiento direccional)

ADX ≤ 15.0 = Mercado agitado (lateral/consolidación)

15,0 < ADX < 30,0 = Mercado oscilante (dirección moderada) Señal combinada: Sesgo alcista + ADX en tendencia = Contexto de compra fuerte

Sesgo bajista + ADX en tendencia = Contexto de venta fuerte

Cualquier sesgo + ADX agitado = Precaución/Reducir tamaño de posición

Funcionamiento en tiempo real

Flexibilidad temporal : Se adapta automáticamente al marco temporal de análisis seleccionado

Gestión de indicadores : Asignación y limpieza eficiente de los indicadores

Seguimiento de señales : Supervisa los cambios de sesgo y la antigüedad de las señales

Gestión de errores: Mecanismos robustos de recuperación de datos

Interpretación de señales:

Configuración de compra fuerte : Tendencia alcista + mercado en tendencia + ADX ≥ 30

Configuración de venta fuerte : Tendencia bajista + mercado en tendencia + ADX ≥ 30

Configuración débil/neutral : Cualquier sesgo + mercado CHOPPY/RANGING

Precaución Requerida: Cualquier señal + ADX ≤ 15 (mercado entrecortado)

Beneficios de uso

Para operadores diarios

Rápida identificación del sesgo intradiario

Confirmación de la fuerza de la tendencia antes de entrar

Evitación de periodos agitados y de baja probabilidad

Señales visuales claras para una rápida toma de decisiones

Para Swing Traders

Confirmación de tendencias en plazos más largos

Análisis de la persistencia de la tendencia

Dimensionamiento de la posición en función de la fortaleza de la tendencia

Momento de salida durante el agotamiento de la tendencia

Para el desarrollo de estrategias

Filtro de sesgo para sistemas de negociación existentes

Detección del estado del mercado para estrategias adaptativas

Backtesting con datos precisos sobre las condiciones del mercado

Integración de EA para la detección automática de sesgos

Para todos los operadores

Análisis de mercado simplificado

Reducción de la parálisis por análisis

Evaluación clara del riesgo (tendencia o agitación)

Evaluación del mercado eficiente en el tiempo

Rendimiento y fiabilidad

Sin repintado : Utiliza sólo datos de barras completas

Memoria eficiente : Uso mínimo de objetos gráficos

Funcionamiento estable : Correcta gestión de errores

Actualizaciones coherentes: Rendimiento fiable en tiempo real

Instalación y configuración

Inicio rápido:

Adjuntar indicador a cualquier gráfico El panel de interfaz de usuario aparece automáticamente La configuración predeterminada funciona inmediatamente Opcional: Personalice los periodos EMA o los niveles ADX

Configuración avanzada:

Ajustar los periodos EMA para la sintonización de la sensibilidad

Modificar los niveles ADX para una definición personal de la tendencia

Establecer el marco temporal de análisis preferido

Configurar las preferencias de alerta

Aplicaciones de negociación

Como herramienta independiente

Sistema primario de detección de sesgos

Conocimiento de las condiciones del mercado

Optimización de la sincronización de las operaciones

Mejora de la gestión del riesgo

Como filtro de confluencia

Confirma las señales comerciales existentes

Filtra las señales de mercado agitadas

Reforzar la confianza de entrada

Mejorar la tasa de ganancias mediante el conocimiento del estado del mercado

Como ayuda para la gestión de riesgos

Dimensionamiento de la posición en función de la fuerza de la tendencia

Evitar operaciones durante periodos de inestabilidad

Momento de salida durante la debilidad de la tendencia

Contexto de mercado para la negociación de noticias

Notas

El indicador utiliza datos de barras completas para obtener señales precisas y sin repintado

Los valores del ADX se recalculan cada 30 segundos para mejorar el rendimiento.

El panel se actualiza en tiempo real con cada tick de precio

Todos los objetos del gráfico se gestionan correctamente y se eliminan al desacoplar el indicador

Funciona independientemente de otros indicadores del gráfico

Bias Scanner Pro ofrece detección de sesgo de mercado de nivel profesional en un paquete limpio y eficiente. Combinando la lógica probada del cruce de EMA con el análisis de la fuerza de la tendencia ADX, proporciona a los operadores señales claras y procesables de la dirección del mercado apoyadas por medidas cuantitativas de la fuerza de la tendencia.