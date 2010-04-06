Bias Scanner Pro

Bias Scanner Pro es una herramienta profesional de análisis de mercado que proporciona señales claras de la dirección del mercado con confirmación de la fuerza de la tendencia. El indicador identifica sesgos alcistas, bajistas o neutrales utilizando cruces de EMA combinados con análisis de tendencia ADX, proporcionando un contexto de mercado preciso en tiempo real.

Características principales

Detección de sesgo

  • Señales de dirección claras: Identifica la tendencia alcista, bajista o neutral del mercado.

  • Lógica de cruces EMA: Utiliza cruces EMA rápidos y lentos (por defecto 12/26 periodos)

  • Filtro de tendencia ADX: Mide la fuerza de la tendencia para confirmar la validez del sesgo

  • Análisis Multi-Tiempo: Analiza cualquier marco temporal desde cualquier gráfico

Análisis del estado del mercado

  • Detección de Tendencias/Rangos/Choppies: Clasificación del estado del mercado basada en ADX

  • Medición de la intensidad: Visualización del valor ADX en tiempo real para la intensidad de la tendencia

  • Confirmación inteligente de señales: Combina el sesgo de la EMA con la intensidad del ADX para obtener señales fiables

  • Actualizaciones en tiempo real: Cálculos en directo con cada cambio de precio

Panel visual

  • Interfaz profesional: Panel limpio y no intrusivo en su gráfico

  • Señales codificadas por colores:

    • Sesgo alcista: verde lima

    • Sesgo bajista: Rojo

    • Sesgo Neutral: Blanco

  • Colores del estado del mercado:

    • Tendencia Verde

    • Agitado: Naranja

    • Variando: Blanco

  • Instantánea completa del mercado: Sesgo, estado del mercado e intensidad en una sola vista

Sistema de alertas

  • Alertas de cambio de sesgo: Notificaciones cuando cambia la dirección del mercado

  • Notificaciones Push: Alertas opcionales para móviles

  • Sonidos personalizados: Soporte para archivos de alerta personalizados

  • Temporización inteligente: Alertas sólo cuando se completa una nueva barra (no spam)

Especificaciones técnicas

  • Frecuencia de actualización: En tiempo real con cada tick

  • Posicionamiento del panel: Fijo en Y=335 píxeles

  • Rendimiento eficiente: Uso mínimo de recursos

  • Limpieza automática: Gestión adecuada de los objetos al eliminarlos

Parámetros de entrada

Ajustes de detección de sesgos

  • Periodo EMA rápido: 12 (ajustable)

  • Periodo EMA lento: 26 (ajustable)

  • Precio aplicado: Cierre (configurable)

Marco temporal de análisis

  • Selección del marco temporal: Cualquier timeframe MT5 de M1 a MN1

  • Integración del Gráfico Actual: Utilizar o anular el marco temporal del gráfico

Configuración del filtro ADX

  • Periodo ADX: 14 (ajustable)

  • Nivel de tendencia: 30.0 (ADX ≥ 30 = tendencia fuerte)

  • Nivel de inestabilidad: 15.0 (ADX ≤ 15 = mercado lateral)

  • Intervalo de escaneo: 30 segundos (configurable)

Configuración de alertas

  • Activar Alertas: Activar/desactivar el sistema de alertas

  • Notificaciones Push: Activar notificaciones móviles

  • Sonido de alerta: Admite archivos de sonido personalizados

Opciones de pantalla

  • Mostrar panel de IU: Alternar la visibilidad del panel

  • Actualizaciones del panel: Actualización automática en tiempo real

Cómo funciona

Lógica de cálculo del sesgo

  1. Análisis EMA:

    • EMA rápida > EMA lenta = Sesgo alcista

    • EMA rápida < EMA lenta = Sesgo bajista

    • Ambas suben/bajan = Confirmación de sesgo fuerte

  2. ADX Estado del Mercado:

    • ADX ≥ 30.0 = Mercado en tendencia (fuerte movimiento direccional)

    • ADX ≤ 15.0 = Mercado agitado (lateral/consolidación)

    • 15,0 < ADX < 30,0 = Mercado oscilante (dirección moderada)

  3. Señal combinada:

    • Sesgo alcista + ADX en tendencia = Contexto de compra fuerte

    • Sesgo bajista + ADX en tendencia = Contexto de venta fuerte

    • Cualquier sesgo + ADX agitado = Precaución/Reducir tamaño de posición

Funcionamiento en tiempo real

  • Flexibilidad temporal: Se adapta automáticamente al marco temporal de análisis seleccionado

  • Gestión de indicadores: Asignación y limpieza eficiente de los indicadores

  • Seguimiento de señales: Supervisa los cambios de sesgo y la antigüedad de las señales

  • Gestión de errores: Mecanismos robustos de recuperación de datos

Interpretación de señales:

  • Configuración de compra fuerte: Tendencia alcista + mercado en tendencia + ADX ≥ 30

  • Configuración de venta fuerte: Tendencia bajista + mercado en tendencia + ADX ≥ 30

  • Configuración débil/neutral: Cualquier sesgo + mercado CHOPPY/RANGING

  • Precaución Requerida: Cualquier señal + ADX ≤ 15 (mercado entrecortado)

Beneficios de uso

Para operadores diarios

  • Rápida identificación del sesgo intradiario

  • Confirmación de la fuerza de la tendencia antes de entrar

  • Evitación de periodos agitados y de baja probabilidad

  • Señales visuales claras para una rápida toma de decisiones

Para Swing Traders

  • Confirmación de tendencias en plazos más largos

  • Análisis de la persistencia de la tendencia

  • Dimensionamiento de la posición en función de la fortaleza de la tendencia

  • Momento de salida durante el agotamiento de la tendencia

Para el desarrollo de estrategias

  • Filtro de sesgo para sistemas de negociación existentes

  • Detección del estado del mercado para estrategias adaptativas

  • Backtesting con datos precisos sobre las condiciones del mercado

  • Integración de EA para la detección automática de sesgos

Para todos los operadores

  • Análisis de mercado simplificado

  • Reducción de la parálisis por análisis

  • Evaluación clara del riesgo (tendencia o agitación)

  • Evaluación del mercado eficiente en el tiempo

Rendimiento y fiabilidad

  • Sin repintado: Utiliza sólo datos de barras completas

  • Memoria eficiente: Uso mínimo de objetos gráficos

  • Funcionamiento estable: Correcta gestión de errores

  • Actualizaciones coherentes: Rendimiento fiable en tiempo real

Instalación y configuración

Inicio rápido:

  1. Adjuntar indicador a cualquier gráfico

  2. El panel de interfaz de usuario aparece automáticamente

  3. La configuración predeterminada funciona inmediatamente

  4. Opcional: Personalice los periodos EMA o los niveles ADX

Configuración avanzada:

  • Ajustar los periodos EMA para la sintonización de la sensibilidad

  • Modificar los niveles ADX para una definición personal de la tendencia

  • Establecer el marco temporal de análisis preferido

  • Configurar las preferencias de alerta

Aplicaciones de negociación

Como herramienta independiente

  • Sistema primario de detección de sesgos

  • Conocimiento de las condiciones del mercado

  • Optimización de la sincronización de las operaciones

  • Mejora de la gestión del riesgo

Como filtro de confluencia

  • Confirma las señales comerciales existentes

  • Filtra las señales de mercado agitadas

  • Reforzar la confianza de entrada

  • Mejorar la tasa de ganancias mediante el conocimiento del estado del mercado

Como ayuda para la gestión de riesgos

  • Dimensionamiento de la posición en función de la fuerza de la tendencia

  • Evitar operaciones durante periodos de inestabilidad

  • Momento de salida durante la debilidad de la tendencia

  • Contexto de mercado para la negociación de noticias

Notas

  • El indicador utiliza datos de barras completas para obtener señales precisas y sin repintado

  • Los valores del ADX se recalculan cada 30 segundos para mejorar el rendimiento.

  • El panel se actualiza en tiempo real con cada tick de precio

  • Todos los objetos del gráfico se gestionan correctamente y se eliminan al desacoplar el indicador

  • Funciona independientemente de otros indicadores del gráfico

Bias Scanner Pro ofrece detección de sesgo de mercado de nivel profesional en un paquete limpio y eficiente. Combinando la lógica probada del cruce de EMA con el análisis de la fuerza de la tendencia ADX, proporciona a los operadores señales claras y procesables de la dirección del mercado apoyadas por medidas cuantitativas de la fuerza de la tendencia.


