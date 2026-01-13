Heiken Ashi Close Break High Low EA

HA Color Close Break EA es un Asesor Experto de seguimiento de tendencia que opera utilizando el cierre de color de la vela Heiken Ashi y la ruptura de los niveles alto/bajo.

El EA abre operaciones en la dirección de la tendencia después de que una vela se cierra y rompe el máximo de la vela (para Comprar) o el mínimo (para Vender).

Las posiciones se gestionan mediante Take Profit (TP), Stop Loss (SL) y Break Even (BE) opcionales, y las operaciones se cierran automáticamente si se forma una vela Heiken Ashi opuesta o se cumplen las condiciones de gestión de riesgos.

Apto para cualquier tipo de cuenta (Standard, ECN, Cent, Micro) y múltiples marcos temporales.

Principales Ventajas / Características

📈 Estrategia Heiken Ashi de seguimiento de tendencia : opera en la dirección de la tendencia.

🔹 Candle Close & Break High/Low Entry - sólo entra después de confirmar el cierre de la vela y la ruptura de los niveles alto/bajo

🟢 Break Even Protection - mueve el Stop Loss al punto de equilibrio después de una ganancia establecida en pips

🔵 Take Profit & Stop Loss opcionales - gestión flexible del riesgo

⏱️ Marcos temporales flexibles - funciona en todos los marcos temporales : M1, M5, M15, M30, H1 , H4

🚫 Estrategia segura - una sola posición a la vez, sin martingala, sin rejilla

📌 Líneas visuales de entrada y BE - vea los niveles de operación directamente en el gráfico

⚡ Fácil de usar - entradas sencillas, se ejecuta en cualquier símbolo y tipo de cuenta

Plazos recomendados

M1 (1 Minuto) - pruebas rápidas / operaciones pequeñas

M5 (5 minutos) - operaciones a corto plazo

M15 (15 minutos) - operaciones intradía equilibradas

M30 (30 minutos ) - entradas más suaves, menos ruido

H1 (1 Hora) - intradía y swing trading

H4 (4 Horas) - operaciones de seguimiento de tendencia a largo plazo

⚠️ Preferido para seguimiento de tendencias: M15, M30, H1, H4

Entradas / Parámetros del EA (Formato de lista)

EntryTF - Marco de tiempo utilizado para detectar el cierre de la vela para la entrada de la operación.

ExitTF - Marco de tiempo utilizado para comprobar las condiciones de salida

LotSize - Tamaño del lote de operación

EnableBuy - Habilitar operaciones de compra (verdadero/falso)

EnableSell - Habilitar operaciones de venta (verdadero/falso)

UseTP - Habilitar Take Profit (verdadero/falso)

TP_Pips - Take Profit en pips

UseSL - Habilitar Stop Loss (verdadero/falso)

SL_Pips - Stop Loss en pips

UseBE - Habilitar protección de punto de equilibrio (verdadero/falso)

BE_Pips - Beneficio en pips requerido para mover SL a BE

BE_Buffer - Buffer extra en puntos al mover SL a BE

BE_Print - Mostrar mensajes de activación BE en el registro (true/false)

Uso recomendado

Mejor en M15, M30, H1, o H4 para estrategias de seguimiento de tendencia. Entrada y Salida en los mismos Timeframes. Modo de entrada: Ambos (Compra y Venta).

Ajuste LotSize, Timeframes, TP, SL, y BE de acuerdo a la regla de tamaño de cuenta $100 - 0.01 lot.

Funciona para operaciones totalmente automatizadas. Deje que el EA siga la tendencia. Establezca TP/SL/TS/BE en falso.

¿Por qué elegir este EA?