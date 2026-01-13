Heiken Ashi Close Break High Low EA

HA Color Close Break EA ist ein trendfolgender Expert Advisor, der anhand der Heiken Ashi-Kerzenfarbe und des Bruchs der Hoch-/Tiefpunkte handelt.

Der EA eröffnet Trades in Trendrichtung, nachdem eine Kerze schließt und das Hoch (für Kauf) oder das Tief (für Verkauf) der Kerze durchbricht.

Positionen werden mit optionalen Take Profit (TP), Stop Loss (SL) und Break Even (BE) verwaltet, und die Trades werden automatisch geschlossen, wenn sich eine entgegengesetzte Heiken Ashi Kerze bildet oder die Bedingungen für das Risikomanagement erfüllt sind.

Geeignet für jeden Kontotyp (Standard, ECN, Cent, Micro) und mehrere Zeitrahmen.

Wichtigste Vorteile / Eigenschaften

📈 Trendfolgende Heiken Ashi Strategie - handelt in Richtung des Trends

🔹 Candle Close & Break High/Low Entry - steigt nur nach bestätigtem Candle Close und Break von High/Low Levels ein

🟢 Break Even Protection - verschiebt den Stop Loss auf Break Even nach einem festgelegten Gewinn in Pips

🔵 O ptionaler Take Profit & Stop Loss - flexibles Risikomanagement

⏱️ Flexible Zeitrahmen - funktioniert auf allen Zeitrahmen: M1, M5, M15, M30, H1, H4

🚫 S ichere Strategie - nur eine Position auf einmal, kein Martingal, kein Raster

📌 Visuelle Einstiegs- & BE-Linien - sehen Sie die Handelsstufen direkt im Chart

⚡ Einfach zu bedienen - einfache Eingaben, Ausführung auf jedem Symbol und Kontotyp

Empfohlene Timeframes

M1 (1 Minute) - schnelles Testen / kleine Trades

M5 (5 Minuten) - kurzfristige Trades

M15 (15 Minuten) - ausgeglichener Intraday-Handel

M30 (30 Minuten) - sanftere Eingänge, geringeres Rauschen

H1 (1 Stunde) - Intraday- und Swing-Handel

H4 (4 Stunden) - längerfristige trendfolgende Trades

⚠️ Bevorzugt für Trendfolgegeschäfte: M15, M30, H1, H4

EA Eingaben / Parameter (Listenformat)

EntryTF - Zeitrahmen, der zur Erkennung des Kerzenschlusses für den Handelseinstieg verwendet wird

ExitTF - Zeitrahmen, der zur Überprüfung der Ausstiegsbedingungen verwendet wird

LotSize - Größe des Handelsloses

EnableBuy - Aktiviert Kaufgeschäfte (true/false)

EnableSell - Verkaufstransaktionen aktivieren (wahr/falsch)

UseTP - Take Profit aktivieren (wahr/falsch)

TP_Pips - Gewinnmitnahme in Pips

UseSL - Stop Loss aktivieren (wahr/falsch)

SL_Pips - Stop Loss in Pips

UseBE - Break-Even-Schutz aktivieren (wahr/falsch)

BE_Pips - Gewinn in Pips, der erforderlich ist, um SL auf BE zu verschieben

BE_Buffer - Zusätzlicher Puffer in Punkten beim Verschieben von SL zu BE

BE_Print - BE-Aktivierungsmeldungen im Protokoll anzeigen (true/false)

Empfohlene Verwendung

Am besten auf M15, M30, H1 oder H4 für trendfolgende Strategien. Einstieg und Ausstieg in denselben Timeframes. Einstiegsmodus: Beide (Kaufen & Verkaufen).

Passen Sie LotSize, Timeframes, TP, SL und BE entsprechend der Kontogrößenregel $100 - 0,01 Lot an.

Funktioniert für den vollautomatischen Handel. Lassen Sie den EA den Trend mitgehen. Setzen Sie TP/SL/TS/BE auf false.

✅ Warum diesen EA wählen?