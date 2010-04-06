AlertQ

AlertQ - Martingala Inteligente con Filtros de Tendencia


AlertQ es un sistema de trading automatizado híbrido que combina la precisión de indicadores técnicos clásicos con una gestión de recuperación avanzada (Martingala Segura).

A diferencia de las martingalas tradicionales que operan ciegamente, AlertQ solo entra al mercado cuando existe una confirmación de momentum y fuerza de tendencia, protegiendo tu capital con límites estrictos de volumen y margen.

🛡️ ¿Por qué AlertQ es diferente?

El código de Tipo de Cuenta: Funciona AlertQ está diseñado pensando en la seguridad de la cuenta por encima de todo. Incorpora un mecanismo de "Suavizado de Martingala": si el volumen de operación crece, el multiplicador se reduce automáticamente de 2.0 a 1.5 para evitar quemar la cuenta en rachas negativas.

🚀 Estrategia de Entrada

El EA busca movimientos fuertes (Momentum) utilizando una confluencia de tres factores:

  1. ADX (Average Directional Index): Filtra mercados laterales. Solo opera si la fuerza de la tendencia es superior a un umbral.

  2. RSI (Relative Strength Index): Busca niveles de sobrecompra/sobreventa para confirmar la explosividad del movimiento.

  3. Acción del Precio: Verifica el cambio porcentual diario para asegurar que operamos a favor del movimiento del día.

⚙️ Características Clave de Gestión de Riesgo

Este EA incluye funciones de seguridad de grado institucional integradas en el código:

  • Límite Absoluto de Lotes ( MAX_LOTES_TOTALES ): El EA dejará de abrir nuevas operaciones si la suma del volumen alcanza el límite establecido.

  • Protección de Margen ( MIN_MARGIN_LEVEL ): Bloquea nuevas operaciones si el nivel de margen cae por debajo del 150%, evitando el temido "Margin Call".

  • Stop Loss de Emergencia: Cada operación cuenta con un SL físico en caso de cisnes negros o fallos de conexión.

  • Cierre por Objetivo ( DISTANCIA_PCT ): Cierra toda la cesta de operaciones automáticamente cuando el precio retrocede o avanza el porcentaje objetivo.

📊 Parámetros de Configuración

El EA es altamente personalizable. Los parámetros más importantes son:

Gestión de Capital:

  • LOTES_INICIALES : Tamaño de la primera entrada (Recomendado 0.01 por cada $1000).

  • MAX_LOTES_TOTALES : Techo máximo de exposición. Reduce esto para disminuir el riesgo.

  • STOP_LOSS_PUNTOS : Distancia en puntos para el SL de seguridad.

Indicadores:

  • ADX_PERIODO / ADX_MIN_FUERZA : Ajuste de sensibilidad de la tendencia.

  • RSI_PERIODO / NIVELES : Ajuste de niveles de sobrecompra/venta.

💡 Recomendaciones de Uso

  • Pares: Diseñado para cualquier simbolo.

  • Temporalidad: Recomendado en M1.

  • Depósito Mínimo: $5000 para cuentas Standard o $500 para cuentas Cent (debido a la naturaleza de la recuperación).

  • Tipo de Cuenta: Funciona mejor en cuentas ECN con bajo spread y ejecución rápida.

  • Apalancamiento: Funciona mejor en cuentas con margen 1:1000.

⚠️ Aviso de Riesgo

AlertQ utiliza una estrategia de recuperación (Grid/Martingala). Aunque incluye protecciones de reducción de multiplicador y límites de lotaje, este tipo de estrategias conllevan riesgos. Se recomienda realizar pruebas de Backtest y operar en cuenta Demo antes de usar dinero real.


