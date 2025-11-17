Enigma 112

Indicador Enigma 112 - Manual del usuario
🚀 Indicador Enigma 112

Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution

📋 Introducción

El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo.

🎯 Tesla 3-6-9 Gates

Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia.

📊 Teoría de Huddleston

Análisis de la estructura del mercado basado en el volumen para la identificación del nivel institucional

⚡ Rangos de negociación PO3

Oscilación de precios y detección de niveles institucionales para entradas precisas

🔧 Guía de instalación

1 Descargar el archivo

Descargue el archivo Enigma_112.ex5 en su ordenador

2 Instalar en MetaTrader 5

Navegue a: Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL5 → Indicadores y pegue el archivo.

3 Compilar el indicador

Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador → Actualizar y, a continuación, arrastre el indicador a su gráfico

4 Configure los parámetros

Ajuste los parámetros según su estilo de negociación y tolerancia al riesgo

// Ajustes iniciales recomendados para el trading diurno:
TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;
RiskPerTrade = 1.0; // 1% de riesgo por operación
ShowTeslaGates = true;
EnableTradingSignals = true;

✨ Características principales

🎯 Sistema Tesla Gates (3-6-9)

Calcula automáticamente los niveles de soporte/resistencia basándose en las matemáticas de vórtice de Tesla con multiplicadores dinámicos.

Parámetro Descripción Valor recomendado
MostrarPuertasDeTesla Mostrar niveles de Tesla Gate en el gráfico true
TeslaMultiplierMode Cálculo automático o manual del multiplicador MULTIPLIER_AUTO
TeslaLinesAbove/Below (líneas Tesla por encima/por debajo) Número de niveles de puerta en cada dirección 9

⚡ Generación de señales

Sistema inteligente de señales con puntuación de confianza y confirmación multitrama.

🟢 Señal de compra fuerte

Nivel de confianza del 80-100% con confluencia de múltiples indicadores.

🟡 Compra Moderada

Nivel de confianza del 60-79% con buena alineación técnica

🔴 Señal de venta fuerte

Nivel de confianza del 80-100% con confluencia bajista

🎯 Estrategias de trading

Estrategia 1: Rebote en la puerta de Tesla

Comprar cuando el precio toque la puerta de soporte de Tesla, vender en la puerta de resistencia con confirmación de volumen.

💡 Consejo profesional: Espere a que el precio toque el nivel de la Puerta de Tesla y muestre patrones de velas de reversión antes de entrar.

Estrategia 2: Trading Multiconfluencia

Opere cuando múltiples indicadores se alinean en el mismo nivel de precios con altas puntuaciones de confianza.

Estrategia 3: Ruptura de rango PO3

Entre en las operaciones cuando el precio rompa los rangos PO3 con confirmación de volumen y seguimiento.

Condición del mercado Estrategia recomendada Ajuste del riesgo
Alta volatilidad Reducir el tamaño de la posición, utilizar stops más amplios 0,5% de riesgo por operación
Volatilidad baja Aumentar el tamaño de la posición, stops más ajustados 1,5% de riesgo por operación
Mercado tendencial Seguir la dirección de la tendencia Parámetros de riesgo normales

🛡️ Gestión del riesgo

Fórmula de tamaño de la posición

Tamaño de la Posición = (Tamaño de la Cuenta × Riesgo por Operación) / (Distancia Stop Loss × Valor del Punto)

Reglas esenciales

⚠️ Reglas Críticas:
  • Nunca arriesgue más de 1-2% por operación
  • Utilice siempre el Stop Loss recomendado por el indicador
  • Relación Riesgo/Recompensa mínima: 1:1,5
  • Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad del mercado

Niveles de confianza de las señales

Porcentaje de confianza Valoración Acción Posición Tamaño
80-100% 🚨 Alto Señal de operación fuerte Posición completa
60-79% ⚠️ Media Buena oportunidad Posición del 75
40-59% 📊 Baja Operar con precaución Posición del 50
<40% ❌ Débil Evitar operar No operar

📞 Soporte y Contacto

Correo electrónico: issamrahhal@tutanota.com | Versión: 1.00 | Compatibilidad: MetaTrader 5

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. El indicador Enigma 112 es una herramienta de análisis y no debe considerarse como asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Productos recomendados
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Indicadores
El generador de velas de tick de segundo nivel es una herramienta de indicadores MT5 de nivel profesional diseñada específicamente para operaciones de alta frecuencia y scalping a corto plazo. Puede convertir datos de tick en bruto en gráficos de velas de segundo nivel altamente personalizables en tiempo real, ayudando a los operadores a capturar con precisión las fluctuaciones del micromercado y optimizar el momento de entrada y salida. Esta herramienta proporciona una visualización clara de lo
HandleTrend
Kirill Subot
Indicadores
Indicador de tendencia, una solución única y revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencia importantes integradas en una sola herramienta. Se trata de un indicador 100% sin repintado, multi-marco de tiempo y multi-moneda que se puede utilizar en todos los pares de divisas. HandleTrend es un eficaz indicador de seguimiento de tendencias que da señales de tendencia en forma de flechas en el gráfico.
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - es un sistema de comercio manual que puede ajustarse a los movimientos de precios y dar señales para abrir operaciones sin volver a dibujar. El indicador determina la dirección de la tendencia por el nivel central de soporte y resistencia. El indicador de puntos proporciona señales para entradas y salidas. Adecuado para operaciones intradía manuales, reventa y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. El indicador da varios tipos de alert
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
QuantumScalp
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
QuantumScalp es un asesor de negociación automatizado de última generación diseñado para mejorar la eficacia y la rentabilidad de sus operaciones. en el dinámico mundo de los mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, QuantumScalp automatiza la estrategia de scalping, permitiendo a los operadores explotar pequeños movimientos de precios con una precisión y velocidad sin precedentes. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con e
Kingtrend
Antonio Blazquez
Indicadores
KingTrend - Herramienta de análisis de tendencias de acción de precios KingTrend es un indicador de seguimiento de tendencias basado en principios de acción de precios de larga data que involucran Máximos, Mínimos, Apertura y Cierre. La lógica detrás de esta herramienta proviene de conceptos que me transmitió mi mentor y traducidos a código para el reconocimiento de estructuras consistentes. Características: Identifica la estructura del mercado utilizando la lógica de la acción del precio Detec
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicadores
Basado en el modelo/estrategia/sistema de trading de cobertura y arbitraje de doble posición en oro lanzado por Goodtrade Brokers, problemas encontrados en la operativa diaria: 1. La cuenta B coloca una orden inmediatamente después de la cuenta A. 2: Después de que la cuenta A coloque una orden, la cuenta B copiará automáticamente el stop loss y el take profit. 3: La cuenta A cierra la posición de la cuenta B y cierra la posición al mismo tiempo. 4: Cuando la cuenta B cierra la posición, la cuen
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicadores
CombinerPRO es un indicador avanzado diseñado para MetaTrader 5, orientado a traders de opciones binarias, mercados OTC, activos sintéticos, criptomonedas y forex. Combina múltiples filtros técnicos para generar señales precisas de CALL y PUT, permitiendo también la integración de indicadores externos para estrategias más robustas. Con un panel estadístico en tiempo real y capacidad de backtest, CombinerPRO permite al trader tomar decisiones informadas y optimizar su operativa. Características
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
BREVE INTRODUCCIÓN : Este panel está diseñado para el par XAU/USD y ofrece una solución de negociación totalmente automatizada y manual con controles opcionales de gestión monetaria. La aplicación funciona sin problemas en todas las condiciones de mercado e incluye indicadores incorporados en la interfaz para realizar análisis en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES : - Estrategia Martingala y Detección de Secuencias de Rango - Mejora la recuperación de las operaciones e identifica los ni
SolarTrade Suite Theia Market Indicator
Adam Gerasimov
Indicadores
Inteligencia artificial y redes neuronales entrenables. SolarTrade Suite: Indicador Financiero - Theia Market Indicator. Este indicador utiliza algoritmos innovadores y avanzados para calcular sus valores. Su asistente en el mundo de los mercados financieros. SolarTrade Suite: Theia Market Indicator predice el precio de un instrumento financiero con varios valores de anticipación y muestra sus lecturas como comentario en la ventana del terminal. Consulte nuestros otros productos de la serie
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
KTrade Data Statistics Expert MT5
Kaijun Wang
5 (1)
Utilidades
Asistente de análisis de datos de transacciones: Se trata de una herramienta de análisis estadístico de los datos de las transacciones, y hay muchos gráficos de datos para el análisis y la referencia. Idioma: Admite el cambio de selección de idioma (actualmente admite el reconocimiento activo de chino e inglés sin selección manual). La ventana principal muestra: Visualización del saldo Visualización del total de pérdidas y ganancias Ahora se muestra el importe de pérdidas y ganancias de la posic
FREE
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Fuzzy Predictor EA se basa en una estrategia de lógica difusa basada en el análisis de velas , según el número de velas largas o cortas consecutivas, el porcentaje de velas largas o cortas en una muestra fija de velas, el porcentaje de sombra en esta muestra o las sombras superior e inferior en las velas de inversión para el análisis de inversión. Cuando el EA analiza todos estos parámetros, decide, basándose en su estrategia difusa , qué operación será mejor: tendencia o inversión. Takeprofit y
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
QuantXStocks Trading Range
Netlux Digital Kft.
Indicadores
QuantXSTocks Trading Rango Indicador para MT5: INSTRUCCIONES PARA USAR NUESTRO INDICADOR:- El usuario tiene que tomar el comercio en la flecha o después de una flecha CandleStick, Usted puede lograr hasta 35-125 pips objetivo de este indicador. Mejores plazos para las acciones y los índices son M30 y H1: AMAZON M30 (50 pips) TESLA M30 (50 pips) APPLE M30 (50 pips) ADOBE M30 (50 pips) NASDAQ100 H1 (125 pips) La flecha verde parece ser una flecha de compra, mientras que la flecha roja debe ser un
Art of Cloud
Oyku Guler
Indicadores
Conoce la nueva generación de la nube de ichimoku. Puede desarrollar cientos de estrategias sobre ella. O puedes abrir una operación directamente mirando si está por encima o por debajo de la nube. Ahora es mucho más fácil conocer la tendencia... Una vez que te acostumbres a esta nube, no podrás mirar los gráficos sin ella. La lógica de cálculo es completamente diferente y experimentará el privilegio de mirar el mercado desde otra perspectiva. Observando el gráfico, configure los parámetros
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
Indicador Monthly Levels + Pin Bar Pro Descripción El indicador Monthly Levels + Pin Bar Pro combina los niveles clave mensuales (Alto, Bajo, Apertura, Cierre) con la detección automática de patrones de reversión Price Action (Pin Bars) . Diseñado para traders técnicos e institucionales, anticipa zonas de reacción del mercado y genera señales visuales claras en el gráfico. Funciones principales Niveles mensuales automáticos : Alto, Bajo, Apertura, Cierre. Detección de Pin Bars (alcist
Ultra AS MT5
Yaroslav Varankin
3 (2)
Indicadores
El indicador está diseñado para operar con opciones binarias. El parámetro "periodo" se puede ajustar para adaptarlo a su estrategia de negociación, lo que le permite personalizar el número y la calidad de las señales. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una señal de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba indica una señal de compra. El tiempo de expiración recomendado es de una vela. Puede realizar una operación cuando aparezca la señal o en la siguiente vela. Atenc
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicadores
FVG Smart Zones – Edición Gratuita Indicador de Detección de Brechas de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5) ¿Buscas una herramienta de trading real, no solo otro indicador cualquiera? FVG Smart Zones – Edición Gratuita te ofrece una visión profesional del mercado detectando automáticamente las Brechas de Valor Justo (FVG) y destacando zonas de trading de alta probabilidad directamente en tu gráfico. Diseñado para traders que siguen: Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) Conceptos de T
FREE
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
Los compradores de este producto también adquieren
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
TimeFrame recomendado >= H1. 100% No Repintado en cualquier momento. Úselo con cuidado, sólo con Dirección de Tendencia. Uso en Trading: 2 Variantes: como Sistema de Rango o como Sistema BreakOut (Ambos Solo Con Dirección Tendencial)::: (Utilice siempre StopLoss para minimizar el Riesgo); [1] como Sistema de Rango: (Recomendado) en TENDENCIA ALZA: - COMPRE en la Línea Azul, luego si el precio baja 50 puntos (en H1) abra una Segunda COMPRA. Cierre en cualquier Beneficio que desee: TrailingStop(
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicadores
este indicador es un indicador de detector de picos, está especialmente diseñado para intercambiar Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 y Crash 500 Recomendamos usarlo solo en índices Deriv Boom y Crash Su configuración es intuitiva, familiar y fácil de usar. tiene funciones de notificación; notificaciones sonoras y notificaciones push. esta herramienta es fácil de usar, fácil de manejar Esta actualización se basa en diferentes estrategias para picos.
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicadores
El indicador de Tendencia y Señales MT5 escanea 30 Instrumentos de negociación (Forex, Metales e Índices). Utiliza un algoritmo especial en el mercado actual basado en la Acción del Precio Puro y muestra la tendencia general y la señal en el tablero de instrumentos. Cuando se producen señales, el indicador envía alertas y notificaciones. Estrategia para Señales Este indicador utiliza el marco de tiempo diario para determinar la dirección de la tendencia. El marco de tiempo por hora se utiliza p
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicadores
Este indicador se basa en una fórmula matemática y una RNA combinadas, diseñadas para hacer un modelo (utilizando precios anteriores) de la condición de mercado más reciente (cualquier gráfico*) con el fin de utilizar el modelo como una herramienta de previsión. *Este indicador puede operar en cualquier gráfico / marco de tiempo, pero se sugiere que utilice múltiples marcos de tiempo para cada operación, ya que este método se basa únicamente en el factor tiempo, no se puede utilizar este indicad
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indicadores
Este indicador se basa en el cruce de dos medias móviles con el RSI. Está pensado para scalpers Especialmente diseñado para los índices Boom y Crash syhtetic de Binary.com/Deriv.com Es fácil de usar e intuitivo Recomendamos su uso en M1 y está equipado con tres tipos de notificación Alerta por correo electrónico Notificación sonora Notificación push estos parámetros se pueden activar y desactivar.
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indicadores
Te presentamos el indicador iVISTscalp5, que no solo es único sino también efectivo en operaciones de trading. Este indicador se basa en datos temporales y es el resultado de muchos años de experiencia y análisis profundo de los mercados financieros. El indicador iVISTscalp5 es una excelente herramienta para el trading manual. La conveniencia, simplicidad y visualización, toda la complejidad está oculta en su interior. Hemos simplificado al máximo la configuración y uso del indicador iVISTscalp5
JUMP 25 Bta sniper
Karabo Malope
Indicadores
Utilícelo con JUMP 25. Sin embargo puede con los índices de volatilidad también porque es una versión modificada. Es aconsejable utilizar crear una gestión saludable de la cuenta. Mida su riesgo y feliz comercio. Otros expertos para ser cargado pronto. Estos se modifican con el fin de optimizar los beneficios. Los candidatos ideales son las personas de alto riesgo, altos rendimientos que mantienen las operaciones en un máximo de 1 - 2 horas
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
Indicadores
Este indicador es un indicador de scalping destinado exclusivamente a los índices Boom y Crash del mercado Deriv Limited Soporta Boom 500, Boom 1000, Crash 500 y Crash 1000 No repinta y no tiene errores Los ajustes son intuitivos y fáciles de usar El número de activación del producto es 20 El marco de tiempo utilizado depende del usuario Si usted es un scalper agresivo a continuación, sólo tiene que utilizar M1 Para operaciones largas use M15 Si es conservador utilice M5 Por favor, póngase en co
RadioMedia
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador de MQL5 basado en 3 EMAs, en función del precio. El precio influye en las EMAs, de tal forma que los Máximos y Mínimos solo la alteran minimamente, este influjo lo llame radio. Considerando la influencia del radio como constante, por lo que no tiene valores de entrada. Ideal para todas las criptomonedas. Funciona en todos los tiempos. Se sugiere operar cuando el precio este abajo y en bajada.... o cuando el precio este encima y en subida.
Otros productos de este autor
GannTools
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador GannTools El indicador GannTools es una potente herramienta de negociación inspirada en las estrategias de W.D. Gann. Este indicador proporciona a los operadores niveles dinámicos de soporte y resistencia, análisis de tendencias y patrones clave de precios utilizando los ángulos y ciclos de Gann. Características principales: Abanicos, ángulos y ciclos de Gann personalizables para un análisis preciso del mercado. Identificación automática de niveles de precios clave y direcciones de t
Gann Master Pro
issam rahhal sabour
Indicadores
### Características Clave del Indicador Combinado: 1. **Sistema de Ángulos de Gann**: - Dibuja líneas de tendencia desde un punto de partida en varios ángulos (45, 90, etc.) - Incluye señales de entrada y alertas de nivel de precio - Muestra puntos pivote, niveles de Fibonacci y puntos de oscilación 2. **Sistema de Cuadrado de 9**: - Crea niveles horizontales de soporte/resistencia basados ​​en cuadrados de precio - Niveles codificados por colores según su importancia angular (0, 45, 90,
Tesla Gates 369
issam rahhal sabour
Indicadores
Automatice la Geometría de Mercado de Gann: El Indicador MT5 definitivo para predecir ciclos de precios y niveles clave Deje de adivinar y empiece a saber. El indicador hace las matemáticas complejas para usted, transformando las teorías profundas de W.D. Gann en señales de comercio claras y procesables en su gráfico. ¿Le resulta difícil... ¿Calcular manualmente los niveles fundamentales de soporte y resistencia? ¿Identificar zonas de inversión de alta probabilidad en un mercado caótico? ¿Compre
XXX Strategy
issam rahhal sabour
Indicadores
*** ### **XXX Strategy - Sistema de negociación profesional** **Descripción general** XXX Strategy es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5, diseñado para operadores serios. Sintetiza múltiples metodologías de análisis -incluyendo medias móviles, Average True Range (ATR), Relative Strength Index (RSI) y configuraciones de nubes- para generar señales de trading altamente fiables y precisas. **Core Configuration** **Setup Types** * **Setup Open/Close:** Utiliza velas Heikin
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario