📋 Introducción

El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo.

🎯 Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. 📊 Teoría de Huddleston Análisis de la estructura del mercado basado en el volumen para la identificación del nivel institucional ⚡ Rangos de negociación PO3 Oscilación de precios y detección de niveles institucionales para entradas precisas

🔧 Guía de instalación

1 Descargar el archivo Descargue el archivo Enigma_112.ex5 en su ordenador

2 Instalar en MetaTrader 5 Navegue a: Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL5 → Indicadores y pegue el archivo.

3 Compilar el indicador Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador → Actualizar y, a continuación, arrastre el indicador a su gráfico

4 Configure los parámetros Ajuste los parámetros según su estilo de negociación y tolerancia al riesgo

// Ajustes iniciales recomendados para el trading diurno:

TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;

RiskPerTrade = 1.0; // 1% de riesgo por operación

ShowTeslaGates = true;

EnableTradingSignals = true;

✨ Características principales

🎯 Sistema Tesla Gates (3-6-9)

Calcula automáticamente los niveles de soporte/resistencia basándose en las matemáticas de vórtice de Tesla con multiplicadores dinámicos.

Parámetro Descripción Valor recomendado MostrarPuertasDeTesla Mostrar niveles de Tesla Gate en el gráfico true TeslaMultiplierMode Cálculo automático o manual del multiplicador MULTIPLIER_AUTO TeslaLinesAbove/Below (líneas Tesla por encima/por debajo) Número de niveles de puerta en cada dirección 9

⚡ Generación de señales

Sistema inteligente de señales con puntuación de confianza y confirmación multitrama.

🟢 Señal de compra fuerte Nivel de confianza del 80-100% con confluencia de múltiples indicadores. 🟡 Compra Moderada Nivel de confianza del 60-79% con buena alineación técnica 🔴 Señal de venta fuerte Nivel de confianza del 80-100% con confluencia bajista

🎯 Estrategias de trading

Estrategia 1: Rebote en la puerta de Tesla

Comprar cuando el precio toque la puerta de soporte de Tesla, vender en la puerta de resistencia con confirmación de volumen.

💡 Consejo profesional: Espere a que el precio toque el nivel de la Puerta de Tesla y muestre patrones de velas de reversión antes de entrar.

Estrategia 2: Trading Multiconfluencia

Opere cuando múltiples indicadores se alinean en el mismo nivel de precios con altas puntuaciones de confianza.

Estrategia 3: Ruptura de rango PO3

Entre en las operaciones cuando el precio rompa los rangos PO3 con confirmación de volumen y seguimiento.

Condición del mercado Estrategia recomendada Ajuste del riesgo Alta volatilidad Reducir el tamaño de la posición, utilizar stops más amplios 0,5% de riesgo por operación Volatilidad baja Aumentar el tamaño de la posición, stops más ajustados 1,5% de riesgo por operación Mercado tendencial Seguir la dirección de la tendencia Parámetros de riesgo normales

🛡️ Gestión del riesgo

Fórmula de tamaño de la posición

Tamaño de la Posición = (Tamaño de la Cuenta × Riesgo por Operación) / (Distancia Stop Loss × Valor del Punto)

Reglas esenciales

⚠️ Reglas Críticas: Nunca arriesgue más de 1-2% por operación

Utilice siempre el Stop Loss recomendado por el indicador

Relación Riesgo/Recompensa mínima: 1:1,5

Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad del mercado

Niveles de confianza de las señales

Porcentaje de confianza Valoración Acción Posición Tamaño 80-100% 🚨 Alto Señal de operación fuerte Posición completa 60-79% ⚠️ Media Buena oportunidad Posición del 75 40-59% 📊 Baja Operar con precaución Posición del 50 <40% ❌ Débil Evitar operar No operar