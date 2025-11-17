Enigma 112
- Indicadores
- issam rahhal sabour
- Versión: 1.4
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution
📋 Introducción
El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo.
🎯 Tesla 3-6-9 Gates
Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia.
📊 Teoría de Huddleston
Análisis de la estructura del mercado basado en el volumen para la identificación del nivel institucional
⚡ Rangos de negociación PO3
Oscilación de precios y detección de niveles institucionales para entradas precisas
🔧 Guía de instalación
Descargue el archivo Enigma_112.ex5 en su ordenador
Navegue a: Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL5 → Indicadores y pegue el archivo.
Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador → Actualizar y, a continuación, arrastre el indicador a su gráfico
Ajuste los parámetros según su estilo de negociación y tolerancia al riesgo
TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;
RiskPerTrade = 1.0; // 1% de riesgo por operación
ShowTeslaGates = true;
EnableTradingSignals = true;
✨ Características principales
🎯 Sistema Tesla Gates (3-6-9)
Calcula automáticamente los niveles de soporte/resistencia basándose en las matemáticas de vórtice de Tesla con multiplicadores dinámicos.
|Parámetro
|Descripción
|Valor recomendado
|MostrarPuertasDeTesla
|Mostrar niveles de Tesla Gate en el gráfico
|true
|TeslaMultiplierMode
|Cálculo automático o manual del multiplicador
|MULTIPLIER_AUTO
|TeslaLinesAbove/Below (líneas Tesla por encima/por debajo)
|Número de niveles de puerta en cada dirección
|9
⚡ Generación de señales
Sistema inteligente de señales con puntuación de confianza y confirmación multitrama.
🟢 Señal de compra fuerte
Nivel de confianza del 80-100% con confluencia de múltiples indicadores.
🟡 Compra Moderada
Nivel de confianza del 60-79% con buena alineación técnica
🔴 Señal de venta fuerte
Nivel de confianza del 80-100% con confluencia bajista
🎯 Estrategias de trading
Estrategia 1: Rebote en la puerta de Tesla
Comprar cuando el precio toque la puerta de soporte de Tesla, vender en la puerta de resistencia con confirmación de volumen.
Estrategia 2: Trading Multiconfluencia
Opere cuando múltiples indicadores se alinean en el mismo nivel de precios con altas puntuaciones de confianza.
Estrategia 3: Ruptura de rango PO3
Entre en las operaciones cuando el precio rompa los rangos PO3 con confirmación de volumen y seguimiento.
|Condición del mercado
|Estrategia recomendada
|Ajuste del riesgo
|Alta volatilidad
|Reducir el tamaño de la posición, utilizar stops más amplios
|0,5% de riesgo por operación
|Volatilidad baja
|Aumentar el tamaño de la posición, stops más ajustados
|1,5% de riesgo por operación
|Mercado tendencial
|Seguir la dirección de la tendencia
|Parámetros de riesgo normales
🛡️ Gestión del riesgo
Fórmula de tamaño de la posición
Reglas esenciales
- Nunca arriesgue más de 1-2% por operación
- Utilice siempre el Stop Loss recomendado por el indicador
- Relación Riesgo/Recompensa mínima: 1:1,5
- Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad del mercado
Niveles de confianza de las señales
|Porcentaje de confianza
|Valoración
|Acción
|Posición Tamaño
|80-100%
|🚨 Alto
|Señal de operación fuerte
|Posición completa
|60-79%
|⚠️ Media
|Buena oportunidad
|Posición del 75
|40-59%
|📊 Baja
|Operar con precaución
|Posición del 50
|<40%
|❌ Débil
|Evitar operar
|No operar
📞 Soporte y Contacto
Correo electrónico: issamrahhal@tutanota.com | Versión: 1.00 | Compatibilidad: MetaTrader 5