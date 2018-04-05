BATIBOT EA es un Asesor Experto de trading automatizado para MetaTrader 5 que opera basándose en señales de cruces MACD con un filtro de tendencia opcional utilizando una media móvil de periodo largo. Incluye una estricta gestión del riesgo, protección contra la caída de la renta variable, control diario del objetivo de beneficios y un filtro de sesión de negociación basado en el tiempo para operar sólo durante las horas seleccionadas. El EA admite el bloqueo inteligente del trailing stop, la evitación opcional de soportes y resistencias, y el control automático de la dirección de la tendencia, lo que lo hace adecuado para estrategias controladas de seguimiento de tendencias con una gestión disciplinada de las operaciones.

