Mozo EA MT5

MOZO EA (v1.62) es un Asesor Experto avanzado para MT5 que combina el análisis multi-marco de tiempo de RSI, Estocástico, CCI, ATR, AO, MACD y ADX para generar señales de compra/venta de alta influencia.

Características principales:

  • Confirmación de señal fuerte (umbral definido por el usuario) + filtros adicionales: MA cruz dorada/muerta, SAR parabólico, sesgo de ruptura de estructura (BOS) y zonas de soporte/resistencia.
  • Doble ejecución: órdenes pendientes primarias (stop de compra/venta) y scalping opcional en el mercado secundario.
  • Gestión completa de las operaciones: TP/SL fijos, trailing stop, breakeven, cierre general con objetivo de beneficios y cierre automático basado en inversiones.
  • Admite operaciones manuales (toma de control opcional con la configuración del EA).
  • Controles de riesgo: operaciones máximas, periodos de enfriamiento, una operación por vela/dirección, operaciones reducidas cerca de SR, control de deslizamiento, filtros de dirección (sólo compra/ sólo venta) y restricción de horas de operación.
  • Panel de control en el gráfico con valores de los indicadores en tiempo real, intensidad de la señal y visualización del sesgo del marco temporal diario.

Diseñado para el seguimiento de tendencias con capacidad de scalping, altamente personalizable mediante entradas.


