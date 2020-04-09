AutoPositionManager

Auto Position Manager es una aplicación de servicios única en su género en todo el mercado MQL5, estableciendo nuevos estándares para aplicaciones de este tipo. La aplicación de servicios es una herramienta compacta pero potente que influye significativamente en todo el sistema. Su interfaz fácil de usar y su sistema de arranque y parada la hacen excelente para automatizar tareas repetitivas. Una vez configurado, el servicio puede activarse o desactivarse con un solo clic. Y lo que es más importante, la configuración se mantiene incluso si la plataforma se apaga y se reinicia más tarde. El usuario sólo tiene que reactivarla cuando sea necesario. Esta aplicación es ideal para los operadores que prefieren las estrategias de negociación manuales.





Descripción del servicio:

Este servicio automatiza varias funciones cruciales de trading:

Ajuste dinámico de Stop Loss y Take Profit : Ajusta automáticamente las órdenes stop loss y take profit en función de parámetros predefinidos en puntos.

: Ajusta automáticamente las órdenes stop loss y take profit en función de parámetros predefinidos en puntos. Gestión basada en umbrales de pérdidas y ganancias definidos : Cierra automáticamente todas las posiciones cuando la ganancia o pérdida total alcanza la cantidad monetaria especificada.

: Cierra automáticamente todas las posiciones cuando la ganancia o pérdida total alcanza la cantidad monetaria especificada. Cierre Parcial Basado en Ganancias o Pérdidas Porcentuales: Permite el cierre parcial de las posiciones cuando alcanzan las ganancias o pérdidas porcentuales definidas.

Funciones principales:

Stop Loss y Take Profit Dinámicos : Configura las órdenes SL y TP de forma dinámica.

: Configura las órdenes SL y TP de forma dinámica. Gestión de Operaciones Basada en Dinero : Cierra posiciones en función de las ganancias o pérdidas financieras.

: Cierra posiciones en función de las ganancias o pérdidas financieras. Estrategias de Cierre Parcial: Ejecuta operaciones parcialmente en base a porcentajes de ganancias o pérdidas.

Instrucciones de uso:

Instalación y puesta en marcha

Descargue e instale el servicio "AutoPositionManager" en el directorio <terminal_directory>\MQL5\Services. Reinicie la plataforma MetaTrader 5 para habilitar el nuevo servicio. Active el servicio en la plataforma a través del menú de servicios.

Configuración de parámetros

Configure los parámetros en la ventana de configuración del servicio antes de iniciarlo:

Lance su primer servicio: Stop Loss y Take Profit TakeProfitPoints y StopLossPoints : Defina los valores en puntos. Active este servicio para aplicar automáticamente órdenes TP y SL a todas las posiciones.

Lance su Segundo Servicio: Cierre Automatizado Basado en Valores Monetarios CloseProfitInMoney y CloseLossesInMoney : Introduzca los importes en la divisa de su cuenta. Active este servicio para el cierre automático cuando las posiciones alcancen los umbrales de beneficios o pérdidas.

Active su tercer servicio: Cierre Parcial Basado en Porcentajes Definidos PartialCloseProfitPercent y PartialCloseLossPercent : Establezca los porcentajes de cierre. Active este servicio para gestionar el cierre dinámico de posiciones a medida que cambian las condiciones del mercado.

Establecer desviación para ejecución de órdenes Desviación : Establezca la desviación máxima para la ejecución de órdenes para gestionar el deslizamiento del mercado. Ajústela en función de las condiciones del mercado y de su estrategia de negociación.



Activar y supervisar servicios

Active cada servicio configurado siguiendo las instrucciones proporcionadas. Supervise continuamente su rendimiento mediante las funciones de registro e informes de la plataforma. Realice los ajustes necesarios basándose en el análisis continuo del mercado y en los resultados de las operaciones.

Notas:

Pruebe cada servicio en un entorno de demostración para confirmar su funcionalidad y afinar los ajustes antes de operar en directo.

Comprenda las características operativas y las interacciones de cada servicio, especialmente en diferentes condiciones de mercado, para utilizarlos con eficacia.