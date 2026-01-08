Shadow AI Commander Ultimate MT4

Shadow AI Commander Ultimate - Suite de comercio táctico





Concepto

"Elimine las emociones. Ejecutar con precisión. Extracción Quirúrgica de Beneficios".





Shadow AI Commander no es sólo un indicador; es su compañero táctico en el campo de batalla.

Actúa como un comandante, identificando puntos de entrada de alta probabilidad y, lo que es más importante, definiendo estrictamente las "Zonas de Espera" (Lógica de Muro de Hierro) para proteger su capital del trading emocional.





Filosofía básica

Disciplina: Nunca opere sin una señal clara.

Basada en datos: Lógica basada en la volatilidad (ADX) y la dirección de la tendencia.

・Supervivencia: Evita las "Zonas Asesinas" (rangos agitados) usando la Lógica de la Pared de Hierro. Características principales Señales de Alta Precisión: Las flechas no repintadas aparecen al cierre de la vela.

Panel Táctico (Cockpit): Muestra la Tasa de Ganancias, Pips Netos, y Conteo de Señales (basado en las últimas 1000 barras).

・Estado del Muro de Hierro: Muestra "FUERTE COMPRA/VENTA" o "PARED DE HIERRO (ESPERAR)" basado en análisis de múltiples marcos de tiempo.

Aviso de Diferencial: Le avisa cuando el spread es demasiado alto para operar.

Líneas TP/SL automáticas: Traza automáticamente líneas de Take Profit y Stop Loss basadas en el ATR. Visualiza la relación Riesgo / Recompensa al instante.

・Stealth Exit Visualizer: Elimina automáticamente las líneas cuando la tendencia muere (caída del ADX), sugiriendo una salida manual para asegurar los beneficios.

Alertas completas: Pop-up, Notificación Push (Móvil), y Email.





Parámetros

・ InpMAPeriod: Periodo base de detección de tendencias.

・ InpADXPeriod: Detección de la fuerza de la volatilidad.

・ InpTP_Ratio / InpSL_Ratio: Ajustes de recompensa por riesgo (basados en ATR).

・ ShowDashboard: Activa/desactiva la cabina táctica.





Recomendación

Pares: Principales pares (USDJPY, EURUSD, XAUUSD) ・Tiempo: H1 (Recomendado para estabilidad), M15/M30 (Para operadores activos)

Descargo de responsabilidad

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Esta herramienta le ayuda a tomar decisiones, pero no le garantiza beneficios. Por favor, gestione su riesgo estrictamente.





-------------------------------------------------------------