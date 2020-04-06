Expert Advisor CRYPTO
- Asesores Expertos
- Hamady Yacouba Diallo
- Versión: 6.20
- Activaciones: 5
EXPERT CRYPTO es un Asesor Experto automatizado diseñado para el comercio de criptomonedas en MetaTrader 4 .
Combina el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales (EMA + ADX) con señales de impulso (RSI y MACD), a la vez que incorpora una gestión avanzada del riesgo basada en el ATR.
El robot adapta automáticamente sus entradas y salidas a las condiciones del mercado, con trailing stop dinámico, punto de equilibrio inteligente y recogida parcial de beneficios.
EXPERT CRYPTO está diseñado para operadores que desean automatizar su estrategia criptográfica sin una supervisión constante.
Características principales:
- Negociación automática las 24 horas del día
- Compatible con MT4
- Especializado en cripto mercados
- Gestión de riesgos adaptativa
- Protección contra spreads excesivos
- Notificaciones MetaTrader integradas
- Cuadro de mandos integrado
Mercados :
- Criptodivisas (dependiendo del broker)
Plazos recomendados :
- M5
- H1
EXPERT CRYPTO se dirige a los operadores que desean automatizar su estrategia de criptomonedas con un enfoque disciplinado y estructurado.
ATENCIÓN:
El trading implica riesgos.
Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro.
Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.