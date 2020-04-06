Expert Advisor CRYPTO

EXPERT CRYPTO es un Asesor Experto automatizado diseñado para el comercio de criptomonedas en MetaTrader 4 .

Combina el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales (EMA + ADX) con señales de impulso (RSI y MACD), a la vez que incorpora una gestión avanzada del riesgo basada en el ATR.

El robot adapta automáticamente sus entradas y salidas a las condiciones del mercado, con trailing stop dinámico, punto de equilibrio inteligente y recogida parcial de beneficios.

EXPERT CRYPTO está diseñado para operadores que desean automatizar su estrategia criptográfica sin una supervisión constante.



Características principales:

- Negociación automática las 24 horas del día

- Compatible con MT4

- Especializado en cripto mercados

- Gestión de riesgos adaptativa

- Protección contra spreads excesivos

- Notificaciones MetaTrader integradas

- Cuadro de mandos integrado

Mercados :

- Criptodivisas (dependiendo del broker)

Plazos recomendados :

- M5

- H1

EXPERT CRYPTO se dirige a los operadores que desean automatizar su estrategia de criptomonedas con un enfoque disciplinado y estructurado.

ATENCIÓN:

El trading implica riesgos.

Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro.

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.



