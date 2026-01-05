Expert Advisor CRYPTO

EXPERT CRYPTO ist ein automatisierter Expert Advisor, der für den Handel mit Kryptowährungen auf MetaTrader 4 entwickelt wurde.

Er kombiniert eine Multi-Timeframe Trendanalyse (EMA + ADX) mit Momentum-Signalen (RSI & MACD) und integriert ein fortschrittliches Risikomanagement, das auf der ATR basiert.

Der Roboter passt seine Ein- und Ausstiege automatisch an die Marktbedingungen an, mit dynamischem Trailing Stop, intelligentem Break Even und partiellen Gewinnmitnahmen.

EXPERT CRYPTO ist für Händler gedacht, die ihre Krypto-Strategie ohne ständige Überwachung automatisieren möchten.

Wichtigste Funktionen :
- Automatisches Trading rund um die Uhr
- MT4-kompatibel
- Spezialisiert auf Kryptomärkte
- Adaptives Risikomanagement
- Schutz vor übermäßigen Spreads
- Integrierte MetaTrader-Benachrichtigungen
- Integriertes Dashboard.

Märkte:

- Kryptowährungen (je nach Broker).

Empfohlene Zeitrahmen:

- M5

- H1

EXPERT CRYPTO richtet sich an Händler, die ihre Kryptostrategie mit einem disziplinierten und strukturierten Ansatz automatisieren möchten.

WARNUNG:

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement.



