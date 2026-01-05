Expert Advisor CRYPTO
- Experten
- Hamady Yacouba Diallo
- Version: 6.20
- Aktivierungen: 5
EXPERT CRYPTO ist ein automatisierter Expert Advisor, der für den Handel mit Kryptowährungen auf MetaTrader 4 entwickelt wurde.
Er kombiniert eine Multi-Timeframe Trendanalyse (EMA + ADX) mit Momentum-Signalen (RSI & MACD) und integriert ein fortschrittliches Risikomanagement, das auf der ATR basiert.
Der Roboter passt seine Ein- und Ausstiege automatisch an die Marktbedingungen an, mit dynamischem Trailing Stop, intelligentem Break Even und partiellen Gewinnmitnahmen.
EXPERT CRYPTO ist für Händler gedacht, die ihre Krypto-Strategie ohne ständige Überwachung automatisieren möchten.
Wichtigste Funktionen :
- Automatisches Trading rund um die Uhr
- MT4-kompatibel
- Spezialisiert auf Kryptomärkte
- Adaptives Risikomanagement
- Schutz vor übermäßigen Spreads
- Integrierte MetaTrader-Benachrichtigungen
- Integriertes Dashboard.
Märkte:
- Kryptowährungen (je nach Broker).
Empfohlene Zeitrahmen:
- M5
- H1
EXPERT CRYPTO richtet sich an Händler, die ihre Kryptostrategie mit einem disziplinierten und strukturierten Ansatz automatisieren möchten.
WARNUNG:
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.
Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement.