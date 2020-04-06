Expert Advisor CRYPTO

EXPERT CRYPTO est un Expert Advisor automatisé conçu pour le trading des cryptomonnaies sur MetaTrader 4 .

Il combine une analyse multi-timeframe de la tendance (EMA + ADX) avec des signaux de momentum (RSI & MACD), tout en intégrant une gestion avancée du risque basée sur l’ATR.

Le robot adapte automatiquement ses entrées et sorties aux conditions de marché, avec trailing stop dynamique, break-even intelligent et prises de profits partielles.

EXPERT CRYPTO est destiné aux traders souhaitant automatiser leur stratégie crypto sans surveillance constante.

Fonctionnalités principales :
• Trading automatique 24h/24
• Compatible MT4 
• Spécialisé marchés crypto
• Gestion du risque adaptative
• Protection contre spreads excessifs
• Notifications MetaTrader intégrées
• Tableau de bord intégré

Marchés :

- Cryptomonnaies (selon broker)

Timeframes recommandés :

- M5

- H1

EXPERT CRYPTO s’adresse aux traders souhaitant automatiser leur stratégie crypto avec une approche disciplinée et structurée.

AVERTISSEMENT :

Le trading comporte des risques.

Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures.

Utilisez toujours une gestion du risque adaptée.



