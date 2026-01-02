Telegram Buddy MT4
- Утилиты
- Evgenii Kriachkin
- Версия: 1.26
- Активации: 10
Telegram Buddy – Профессиональный инструмент отчетности и уведомлений🚀Цена при запуске: $39 (Планируется повышение до $79). Возьмите Счет под Контроль — в любом месте и в любое время.
Вы переживаете за просадку, когда находитесь вдали от компьютера? Вам нужно часто проверять баланс счета, но неудобно каждый раз заходить в мобильный терминал MT5?
Проблема стандартных отчетов: Большинство инструментов в Telegram присылают огромные массивы текста с перечислением деталей каждой сделки. Читать такие сообщения на смартфоне неудобно, и со временем трейдеры перестают обращать на них внимание, рискуя пропустить критические изменения на счете.
Решение Telegram Buddy: Разработанный для современных трейдеров, Telegram Buddy обеспечивает надежную связь между вашим терминалом MetaTrader 5 и смартфоном. Благодаря функции "Simple Mode" (Простой режим), вы получаете именно ту информацию, которая нужна — в чистом формате. Утилита отфильтровывает лишние данные, предоставляя только факты для эффективного управления капиталом.
Торгуйте уверенно и легко контролируйте свой счет.
⚠️ Важно: Логика работы
Обратите внимание: Данная утилита предназначена для макро-мониторинга состояния счета.
-
Без лишних уведомлений: Бот не отправляет сообщения о каждом тике или открытии ордера. Детали вроде Тикета, Объема или Цены открытия - исключены для экономии вашего внимания.
-
Суммарное изменение баланса: Он отслеживает счет в течение заданного интервала (например, каждые 5 минут) и отправляет одно сводное сообщение о чистой прибыли или убытке за этот период.
-
Фокус на депозите: Все уведомления (Закрытые сделки, Просадка, Отчеты) сфокусированы строго на финансовом результате и безопасности депозита.
🚀 Ключевые особенности
-
Настраиваемая детализация отчетов ("Simple Mode"): Отдельные переключатели режимов "Simple" (максимально короткие сообщения) или "Full" (сообщения с контекстом) для каждого типа уведомлений: Просадки, Закрытых сделок и Отчетов.
-
Централизованный мониторинг: Управляйте несколькими терминалами MT5/MT4 через одного центрального бота. Используйте уникальные Имена счетов (Account Names), чтобы мгновенно понимать, откуда пришел отчет.
-
Умный "Тихий режим" (Silent Mode): Заглушает уведомления о прибыли в заданные часы (например, ночью), но если необходимо присылает уведомления о Просадке, если просадка достигает критического уровня. Вы будете спать спокойно, зная, что бот разбудит вас только в случае реальной проблемы.
-
Групповая работа: Делитесь уведомлениями с партнерами, коллегами, используя функцию Multi-Chat ID.
-
Поддержка центовых счетов и валют: Включает "Делитель баланса" для перевода значений центовых счетов в стандартные единицы (например, деление на 100) и позволяет задать свой символ валюты.
-
Модульная система отчетов: Возможность отдельно включить/выключить Ежедневные, Еженедельные и Ежемесячные отчеты, отчеты о Сделках. Также можно отключить отчеты в выходные (не торговые) дни.
🛠 Технические преимущества
Telegram Buddy спроектирован для высокой производительности. Он работает по таймеру (OnTimer), а не на каждом тике:
-
Агрегация обновлений: Вместо множества сообщений при высокочастотной торговле, бот рассчитывает общее изменение баланса за указанный интервал.
-
Настраиваемая частота: Установите интервал проверки от 1 секунды для обновлений в реальном времени до 3600 секунд (1 час) для почасовых сводок или более длительный период.
-
Низкая нагрузка: Избегая вычислений в функции OnTick, бот создает значительно меньшую нагрузку на ваш ПК или VPS.
⚙️ Описание параметров (Inputs)
(Ниже приведены названия параметров так, как они отображаются в терминале MT5)
1. 🤖 Telegram Connection & Identity
-
Telegram bot token: Вставьте сюда API токен вашего бота (полученный от @BotFather).
-
Bot/Account name (label in reports): Пользовательская метка для этого счета (например, "BrokerZXY"). Она будет в заголовке каждого сообщения.
-
true = process user commands, false = only auto reports:
-
true : Интерактивный режим. Бот отвечает на команды /start, /daily, /dd. (Включайте это только на одном терминале, если используете одного бота для нескольких счетов).
-
false : Режим вещания. Бот отправляет уведомления, но игнорирует входящие сообщения.
-
-
Multichat IDs list: Список ID чатов через запятую для получения уведомлений (например, 12345678,987654321 ). Если используете только для себя — вставьте только свой Chat ID.
2. 🎨 Message Styling (Визуализация)
-
Simple mode: Drawdown alerts: true = компактные уведомления; false = подробные (с уровнем маржи и StopOut).
-
Simple mode: Closed deals: true = одна строка с итогом профита; false = подробнее с балансом.
-
Simple mode: Daily/Weekly/Monthly reports: true = только Профит и Макс. просадка; false = полная статистика.
3. 💰 Currency & Formatting
-
Balance divisor: Делитель значений. Установите 100.0 для центовых счетов, чтобы отображать стандартные значения. Установите 1.0 для обычных счетов.
-
Currency symbol: Символ валюты, добавляемый к значениям (например, $, €, USD).
4. ⏱️ Monitoring Intervals
-
Interval for DD check (sec): Как часто (в секундах) бот проверяет изменение просадки.
-
Interval for Closed deals check (sec): Как часто (в секундах) бот проверяет наличие новых закрытых сделок.
5. 🔔 Alerts Configuration
-
Enable drawdown alerts: Вкл/Выкл автоматические уведомления при росте просадки.
-
Enable closed trades alerts: Вкл/Выкл уведомления об изменении баланса.
6. 📅 Reporting Schedule (Расписание)
-
Weekend days: Выберите дни, которые считаются выходными (чтобы пропускать отчеты).
-
Enable daily report: Включить ежедневные сводки.
-
Daily report time: Время отправки ежедневного отчета (локальное время ПК/VPS).
-
Enable weekly report: Включить еженедельные сводки.
-
Weekly report day: День недели для отправки отчета.
-
Enable monthly report: Включить ежемесячные сводки (отправляются в последний рабочий день месяца).
7. 🌙 Silent Mode (Тихий режим)
-
Silent mode type:
-
SILENT_NONE : Отключен.
-
SILENT_FULL : Полная тишина в заданные часы.
-
SILENT_DRAWDOWN : Приходят только уведомления о просадке.
-
-
Silent mode start/end hour: Время начала и конца тихого режима (локальное время ПК/VPS).
8. 🛠️ Advanced
-
Use custom monthly period (manual mode): Для ручного тестирования или нестандартных периодов отчетности.
📥 Инструкция по установке
Шаг 1: Разрешить WebRequest в MT5 - MetaTrader блокирует внешние соединения по умолчанию. Вы должны разрешить доступ к Telegram.
-
Откройте MT5, перейдите в Сервис -> Настройки (Ctrl+O).
-
Перейдите на вкладку Советники.
-
Поставьте галочку "Разрешить WebRequest для следующих URL".
-
Дважды кликните "добавить новый URL" и вставьте: https://api.telegram.org
-
Нажмите ОК.
Шаг 2: Получить токен бота
-
Откройте Telegram и найдите @BotFather.
-
Отправьте команду /newbot .
-
Придумайте имя и юзернейм для бота (должен заканчиваться на bot ).
-
BotFather выдаст вам Token. Скопируйте и вставьте его в параметр Telegram bot token в настройках советника.
Шаг 3: Получить ваш Chat ID
-
Установите Telegram Buddy на график.
-
Вставьте Token полученный в предыдущем шаге в настройки. Сохраните, запустите советника, он напишем на графике статус "Online" и свои параметры.
-
Убедитесь, что советник запущен, и отправьте сообщение (например, /start ) вашему боту в Telegram.
-
Бот автоматически ответит вам сообщением с вашим Chat ID (например: Your chatID is: 123456789).
-
Скопируйте этот ID и вставьте его в параметр Multichat IDs list.
Примечание: Если вы хотите добавить других пользователей, попросите их написать боту. Затем они должны переслать вам полученный ID, чтобы вы добавили его в настройки.
Шаг 4: Персонализация
-
Идентификация: Задайте уникальное имя в Bot/Account name, чтобы различать отчеты.
-
Интервалы: Настройте частоту проверок под ваш стиль торговли.
-
Визуал: Используйте настройки Simple mode, чтобы не перегружать чат.
-
Расписание: Настройте нужные отчеты.
-
Тихий режим: Настройте часы Silent mode, чтобы отдыхать спокойно.