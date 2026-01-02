Telegram Buddy MT4

Telegram Buddy – Профессиональный инструмент отчетности и уведомлений

🚀Цена при запуске: $39 (Планируется повышение до $79). Возьмите Счет под Контроль — в любом месте и в любое время.


Вы переживаете за просадку, когда находитесь вдали от компьютера? Вам нужно часто проверять баланс счета, но неудобно каждый раз заходить в мобильный терминал MT5?

Проблема стандартных отчетов: Большинство инструментов в Telegram присылают огромные массивы текста с перечислением деталей каждой сделки. Читать такие сообщения на смартфоне неудобно, и со временем трейдеры перестают обращать на них внимание, рискуя пропустить критические изменения на счете.

Решение Telegram Buddy: Разработанный для современных трейдеров, Telegram Buddy обеспечивает надежную связь между вашим терминалом MetaTrader 5 и смартфоном. Благодаря функции "Simple Mode" (Простой режим), вы получаете именно ту информацию, которая нужна — в чистом формате. Утилита отфильтровывает лишние данные, предоставляя только факты для эффективного управления капиталом.

Торгуйте уверенно и легко контролируйте свой счет.


⚠️ Важно: Логика работы

Обратите внимание: Данная утилита предназначена для макро-мониторинга состояния счета.

  • Без лишних уведомлений: Бот не отправляет сообщения о каждом тике или открытии ордера. Детали вроде Тикета, Объема или Цены открытия - исключены для экономии вашего внимания.

  • Суммарное изменение баланса: Он отслеживает счет в течение заданного интервала (например, каждые 5 минут) и отправляет одно сводное сообщение о чистой прибыли или убытке за этот период.

  • Фокус на депозите: Все уведомления (Закрытые сделки, Просадка, Отчеты) сфокусированы строго на финансовом результате и безопасности депозита.


    🚀 Ключевые особенности

    1. Настраиваемая детализация отчетов ("Simple Mode"): Отдельные переключатели режимов "Simple" (максимально короткие сообщения) или "Full" (сообщения с контекстом) для каждого типа уведомлений: Просадки, Закрытых сделок и Отчетов.

    2. Централизованный мониторинг: Управляйте несколькими терминалами MT5/MT4 через одного центрального бота. Используйте уникальные Имена счетов (Account Names), чтобы мгновенно понимать, откуда пришел отчет.

    3. Умный "Тихий режим" (Silent Mode): Заглушает уведомления о прибыли в заданные часы (например, ночью), но если необходимо присылает уведомления о Просадке, если просадка достигает критического уровня. Вы будете спать спокойно, зная, что бот разбудит вас только в случае реальной проблемы.

    4. Групповая работа: Делитесь уведомлениями с партнерами, коллегами, используя функцию Multi-Chat ID.

    5. Поддержка центовых счетов и валют: Включает "Делитель баланса" для перевода значений центовых счетов в стандартные единицы (например, деление на 100) и позволяет задать свой символ валюты.

    6. Модульная система отчетов: Возможность отдельно включить/выключить Ежедневные, Еженедельные и Ежемесячные отчеты, отчеты о Сделках. Также можно отключить отчеты в выходные (не торговые) дни.


      🛠 Технические преимущества

      Telegram Buddy спроектирован для высокой производительности. Он работает по таймеру (OnTimer), а не на каждом тике:

      • Агрегация обновлений: Вместо множества сообщений при высокочастотной торговле, бот рассчитывает общее изменение баланса за указанный интервал.

      • Настраиваемая частота: Установите интервал проверки от 1 секунды для обновлений в реальном времени до 3600 секунд (1 час) для почасовых сводок или более длительный период.

      • Низкая нагрузка: Избегая вычислений в функции OnTick, бот создает значительно меньшую нагрузку на ваш ПК или VPS.


        ⚙️ Описание параметров (Inputs)

        (Ниже приведены названия параметров так, как они отображаются в терминале MT5)

        1. 🤖 Telegram Connection & Identity

        • Telegram bot token: Вставьте сюда API токен вашего бота (полученный от @BotFather).

        • Bot/Account name (label in reports): Пользовательская метка для этого счета (например, "BrokerZXY"). Она будет в заголовке каждого сообщения.

        • true = process user commands, false = only auto reports:

          • true : Интерактивный режим. Бот отвечает на команды /start, /daily, /dd. (Включайте это только на одном терминале, если используете одного бота для нескольких счетов).

          • false : Режим вещания. Бот отправляет уведомления, но игнорирует входящие сообщения.

        • Multichat IDs list: Список ID чатов через запятую для получения уведомлений (например, 12345678,987654321 ). Если используете только для себя — вставьте только свой Chat ID.

        2. 🎨 Message Styling (Визуализация)

        • Simple mode: Drawdown alerts: true = компактные уведомления; false = подробные (с уровнем маржи и StopOut).

        • Simple mode: Closed deals: true = одна строка с итогом профита; false = подробнее с балансом.

        • Simple mode: Daily/Weekly/Monthly reports: true = только Профит и Макс. просадка; false = полная статистика.

        3. 💰 Currency & Formatting

        • Balance divisor: Делитель значений. Установите 100.0 для центовых счетов, чтобы отображать стандартные значения. Установите 1.0 для обычных счетов.

        • Currency symbol: Символ валюты, добавляемый к значениям (например, $, €, USD).

        4. ⏱️ Monitoring Intervals

        • Interval for DD check (sec): Как часто (в секундах) бот проверяет изменение просадки.

        • Interval for Closed deals check (sec): Как часто (в секундах) бот проверяет наличие новых закрытых сделок.

        5. 🔔 Alerts Configuration

        • Enable drawdown alerts: Вкл/Выкл автоматические уведомления при росте просадки.

        • Enable closed trades alerts: Вкл/Выкл уведомления об изменении баланса.

        6. 📅 Reporting Schedule (Расписание)

        • Weekend days: Выберите дни, которые считаются выходными (чтобы пропускать отчеты).

        • Enable daily report: Включить ежедневные сводки.

        • Daily report time: Время отправки ежедневного отчета (локальное время ПК/VPS).

        • Enable weekly report: Включить еженедельные сводки.

        • Weekly report day: День недели для отправки отчета.

        • Enable monthly report: Включить ежемесячные сводки (отправляются в последний рабочий день месяца).

        7. 🌙 Silent Mode (Тихий режим)

        • Silent mode type:

          • SILENT_NONE : Отключен.

          • SILENT_FULL : Полная тишина в заданные часы.

          • SILENT_DRAWDOWN : Приходят только уведомления о просадке.

        • Silent mode start/end hour: Время начала и конца тихого режима (локальное время ПК/VPS).

        8. 🛠️ Advanced

        • Use custom monthly period (manual mode): Для ручного тестирования или нестандартных периодов отчетности.


          📥 Инструкция по установке

          Шаг 1: Разрешить WebRequest в MT5  - MetaTrader блокирует внешние соединения по умолчанию. Вы должны разрешить доступ к Telegram.

          1. Откройте MT5, перейдите в Сервис -> Настройки (Ctrl+O).

          2. Перейдите на вкладку Советники.

          3. Поставьте галочку "Разрешить WebRequest для следующих URL".

          4. Дважды кликните "добавить новый URL" и вставьте: https://api.telegram.org

          5. Нажмите ОК.

          Шаг 2: Получить токен бота

          1. Откройте Telegram и найдите @BotFather.

          2. Отправьте команду /newbot .

          3. Придумайте имя и юзернейм для бота (должен заканчиваться на bot ).

          4. BotFather выдаст вам Token. Скопируйте и вставьте его в параметр Telegram bot token в настройках советника.

          Шаг 3: Получить ваш Chat ID

          1. Установите Telegram Buddy на график.

          2. Вставьте Token полученный в предыдущем шаге в настройки. Сохраните, запустите советника, он напишем на графике статус "Online" и свои параметры.

          3. Убедитесь, что советник запущен, и отправьте сообщение (например, /start ) вашему боту в Telegram.

          4. Бот автоматически ответит вам сообщением с вашим Chat ID (например: Your chatID is: 123456789).

          5. Скопируйте этот ID и вставьте его в параметр Multichat IDs list.

          Примечание: Если вы хотите добавить других пользователей, попросите их написать боту. Затем они должны переслать вам полученный ID, чтобы вы добавили его в настройки.

          Шаг 4: Персонализация

          1. Идентификация: Задайте уникальное имя в Bot/Account name, чтобы различать отчеты.

          2. Интервалы: Настройте частоту проверок под ваш стиль торговли.

          3. Визуал: Используйте настройки Simple mode, чтобы не перегружать чат.

          4. Расписание: Настройте нужные отчеты.

          5. Тихий режим: Настройте часы Silent mode, чтобы отдыхать спокойно.


