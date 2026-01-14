precio actual dees una oferta de lanzamiento por tiempo limitado. El precio aumentará permanentemente enpor cadavendidas para limitar la base de usuarios.$90 USD.









GoldenPetapop15M: Algoritmo XAUUSD de alta precisión

GoldenPetapop15M es un sistema de trading algorítmico especializado diseñado para capturar movimientos de impulso explosivos ("Pops") en Oro con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers de alta frecuencia que se basan en peligrosas cuadrículas de martingala, esta estrategia actúa como un francotirador: espera pacientemente las configuraciones de alta probabilidad y ejecuta con un estricto marco de gestión de riesgos.

Este EA es el resultado de un riguroso análisis cuantitativo, diseñado para filtrar el ruido del mercado y centrarse en las entradas de calidad por encima de la cantidad.

Rendimiento y robustez verificados

La estrategia ha sido sometida a exhaustivas pruebas de estrés para garantizar que sobrevive a las condiciones reales del mercado, no sólo a simulaciones teóricas.

Precisión excepcional: La estrategia presume de una Tasa de Ganancias de ~94,78% en pruebas históricas.

Eficiencia extrema: Logró un Factor de Ganancia de 18,39 , lo que indica que por cada dólar perdido, la estrategia generó más de 18 dólares en ganancias durante el período de prueba.

Estabilidad: Mantuvo un Drawdown ultrabajo de sólo el 2,29% , priorizando la preservación del capital por encima de todo.

Solidez: Superó la matriz Walk-Forward (4/4 pruebas superadas) y las simulaciones Monte Carlo para evitar el sobreajuste.

💎 El protocolo de pruebas "Pure Edge

Lo que hace que estos resultados sean realmente únicos es la naturaleza conservadora del entorno de prueba. Para probar la ventaja matemática pura de la estrategia, el rendimiento que ves se logró bajo las siguientes condiciones estrictas:

SIN apalancamiento (1:1): Las pruebas retrospectivas se realizaron con un apalancamiento de 1:1. La estrategia no se basa en un apalancamiento excesivo para generar beneficios. Tamaño de lote fijo (0,01): Los resultados se obtuvieron utilizando un volumen fijo de 0,01 lotes. Nota: El tamaño del lote es totalmente ajustable. Los usuarios pueden aumentar el tamaño del lote o activar la gestión dinámica del riesgo en función de su propio apetito de riesgo. Simulación de mercado real: Probado utilizando el modelo "Cada Tick" con Retrasos Aleatorios habilitados para simular la latencia y el deslizamiento real del broker.

🛠️ Características de la estrategia

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal: M15 (15 Minutos).

Dirección: Especializado en entradas a largo plazo para alinearse con la tendencia macroeconómica alcista a largo plazo del oro.

Gestión del riesgo: Cada operación tiene un Stop Loss definido. No se utilizan los peligrosos métodos Grid o Martingale.

⚙️ Recomendaciones para operaciones en vivo

Broker: Cuenta ECN/Raw de bajo spread es altamente recomendada para XAUUSD.

VPS: Se requiere un VPS de baja latencia para un funcionamiento óptimo 24/5.

Entradas: Los ajustes por defecto están optimizados para M15. Puede ajustar el tamaño del Lote Fijo (por defecto 0.01) para que coincida con el saldo de su cuenta.

Advertencia de Riesgo: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, haga un backtest con los datos de su propio broker antes de operar en vivo.