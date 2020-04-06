Trendex EA mt4
- Asesores Expertos
- Heder Efen Soto Ramirez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 7
TRENDEX es un asesor experto (EA) diseñado para operar siguiendo la tendencia principal del mercado, enfocado en ofrecer consistencia y control del riesgo.
¿Para Quién es TRENDEX?
Traders que buscan operar tendencias
Personas que desean ingresos automatizados
Usuarios con poco tiempo para operar
Traders que prefieren reglas claras
Estrategia de Trading
Opera siempre a favor de la tendencia
Evita operar contra el mercado
Busca movimientos claros y continuos
Reduce operaciones innecesarias
Activo y Temporalidad
Activo recomendado: ORO (XAUUSD)
Temporalidad recomendada: M5 (5 minutos)
Ideal para aprovechar la volatilidad controlada del oro
Diseñado para generar ganancias diarias
Enfoque en constancia, no en sobreoperar
Resultados dependen de la gestión de riesgo y condiciones del mercado
Capital Recomendado
Cuenta estándar: mínimo $1,000 USD con 0.01 lotes
Cuenta centavos: mínimo $100 USD 0.03 lotes
Adaptable según el balance de la cuenta,
(Resultados pasados no garantizan resultados futuros)
