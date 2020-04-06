Trendex EA mt4

TRENDEX es un asesor experto (EA) diseñado para operar  siguiendo la tendencia principal del mercado, enfocado en ofrecer consistencia y control del riesgo.

¿Para Quién es TRENDEX?
Traders que buscan operar tendencias

Personas que desean ingresos automatizados

Usuarios con poco tiempo para operar

Traders que prefieren reglas claras


Estrategia de Trading
Opera siempre a favor de la tendencia

Evita operar contra el mercado

Busca movimientos claros y continuos

Reduce operaciones innecesarias


Activo y Temporalidad

Activo recomendado: ORO (XAUUSD)

Temporalidad recomendada: M5 (5 minutos)

Ideal para aprovechar la volatilidad controlada del oro

Diseñado para generar ganancias diarias

Enfoque en constancia, no en sobreoperar

Resultados dependen de la gestión de riesgo y condiciones del mercado

      

 Capital Recomendado

Cuenta estándar: mínimo $1,000 USD con 0.01 lotes

Cuenta centavos: mínimo $100 USD   0.03 lotes

Adaptable según el balance de la cuenta,

(Resultados pasados no garantizan resultados futuros)

no dudes en contactarme para resolver todas sus dudas

