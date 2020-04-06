Trendex EA mt4
- Experten
- Heder Efen Soto Ramirez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 7
TRENDEX ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um dem Haupttrend des Marktes zu folgen, und sich auf die Gewährleistung von Konsistenz und Risikokontrolle konzentriert.
Für wen ist TRENDEX geeignet?
Händler, die mit Trends handeln möchten
Privatpersonen, die ein automatisiertes Einkommen anstreben
Trader mit begrenzter Zeit für den Handel
Trader, die klare Regeln bevorzugen
Handelsstrategie
Immer mit dem Trend handeln
Vermeiden Sie den Handel gegen den Markt
Suchen Sie nach klaren und kontinuierlichen Kursbewegungen
Reduzieren Sie unnötige Trades
Vermögenswert und Zeitrahmen
Empfohlener Vermögenswert: GOLD (XAUUSD)
Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Ideal, um von der kontrollierten Volatilität von Gold zu profitieren
Entwickelt, um tägliche Gewinne zu erzielen
Fokus auf Konsistenz, nicht auf Overtrading
Ergebnisse hängen vom Risikomanagement und den Marktbedingungen ab
Empfohlenes Kapital
Standard-Konto: mindestens $1.000 USD mit 0,01 Lots
Cent-Konto: mindestens $100 USD mit 0,03 Lots
Einstellbar je nach Kontostand
(Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse)
Zögern Sie nicht, sich mit mir in Verbindung zu setzen, um eventuelle Zweifel auszuräumen.