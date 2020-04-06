Trendex EA mt4

TRENDEX ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um dem Haupttrend des Marktes zu folgen, und sich auf die Gewährleistung von Konsistenz und Risikokontrolle konzentriert.

Für wen ist TRENDEX geeignet?

Händler, die mit Trends handeln möchten

Privatpersonen, die ein automatisiertes Einkommen anstreben

Trader mit begrenzter Zeit für den Handel

Trader, die klare Regeln bevorzugen

Handelsstrategie


Immer mit dem Trend handeln

Vermeiden Sie den Handel gegen den Markt

Suchen Sie nach klaren und kontinuierlichen Kursbewegungen

Reduzieren Sie unnötige Trades

Vermögenswert und Zeitrahmen

Empfohlener Vermögenswert: GOLD (XAUUSD)

Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Ideal, um von der kontrollierten Volatilität von Gold zu profitieren

Entwickelt, um tägliche Gewinne zu erzielen

Fokus auf Konsistenz, nicht auf Overtrading

Ergebnisse hängen vom Risikomanagement und den Marktbedingungen ab

Empfohlenes Kapital
Standard-Konto: mindestens $1.000 USD mit 0,01 Lots

Cent-Konto: mindestens $100 USD mit 0,03 Lots

Einstellbar je nach Kontostand

(Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse)


Zögern Sie nicht, sich mit mir in Verbindung zu setzen, um eventuelle Zweifel auszuräumen.


